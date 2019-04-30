Tauben leiden an der Ruhr-Universität Bochum in qualvollen und sinnlosen Tierversuchen

Seit Jahrzehnten werden Tauben an der RUB in verschiedenen Experimenten und Forschungsbereichen verwendet. Gleichzeitig wird an der RUB bereits ein breites Spektrum humanbasierter Forschung betrieben.

Ärzte gegen Tierversuche startet Kampagne für vollständigen Umstieg auf moderne, tierversuchsfreie Forschung und Lehre

Seit Jahrzehnten müssen an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) Tauben in fragwürdigen Experimenten leiden und sterben: Sie werden durch Hunger oder Durst gezwungen, Aufgaben zu erfüllen, es werden ihnen Löcher in den Schädel gebohrt, Elektroden eingeführt oder Substanzen ins Gehirn injiziert. Solche Versuche liefern aber lediglich Erkenntnisse über das Taubengehirn, welches sich grundlegend vom Gehirn des Menschen unterscheidet. Einen Nutzen für erkrankte Menschen gibt es nicht. Trotzdem finden die Taubenversuche sowie weitere Experimente mit Tieren anderer Arten seit Jahren statt. Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche (ÄgT) kritisiert die Tierversuche an Tauben an der RUB und fordert einen vollständigen Umstieg auf tierversuchsfreie Forschung und Lehre. Dazu hat er jetzt eine Kampagne gestartet, inklusive Online-Unterschriftenaktion.

Tauben werden an der RUB in verschiedenen Experimenten und Forschungsbereichen verwendet. Durch Hunger (1-5) oder Wasserentzug (6) werden die Tiere dazu gezwungen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Dazu zählt etwa das Erkennen von Farbreizen oder das Anpicken von bestimmten Flächen auf einem Touchscreen. Für erwünschtes Verhalten erhalten sie kleine Mengen Futter oder Flüssigkeit (1-6). Außerdem werden Eingriffe am Kopf vorgenommen: Es werden Löcher in den Schädel gebohrt (3,5-7), Elektroden eingeführt (3,5,6) oder Substanzen (sogenannte Tracer) direkt ins Gehirn injiziert (7,8). Die Projekte sollen zeigen, wie Tauben Farben verarbeiten (6), wie beide Gehirnhälften bei Konflikten agieren (1) oder wie neuronale Schaltkreise im Taubenhirn aufgebaut sind (7).

„Die Ergebnisse aus den Versuchen an Tauben sagen nichts darüber aus, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Dafür braucht es Studien am Menschen und menschlichen Modellsystemen“, sagt Dr. Leah Haut, wissenschaftliche Referentin bei ÄgT. „Diese Versuche sind rein Neugier getrieben und weder ethisch noch wissenschaftlich zu rechtfertigen.“ Forschung, die der Gesundheit von Menschen dienen soll, braucht solide Grundlagen. Diese entstehen etwa durch Arbeiten mit menschlichen Mini-Organen, Multi-Organ-on-Chip-Systemen oder Computermodellen auf Basis menschlicher Daten – nicht durch Tierversuche.

An der RUB wird bereits ein breites Spektrum humanbasierter Forschung betrieben, ganz ohne den Einsatz von Tieren. Dazu zählen EEG-Studien in Alltagssituationen (9), MRT-Untersuchungen zu Entscheidungsprozessen (10) sowie Arbeiten mit Gehirn- und Lungenorganoiden aus menschlichen Zellen (11,12). Mit diesen Modellen untersuchen Forschende etwa Ablagerungen, die mit Alzheimer zusammenhängen, sowie Infektionen durch SARS-CoV-2. Haut betont: „Diese Projekte zeigen, dass moderne und sinnvolle Methoden an der RUB längst Realität sind und zur Beantwortung wichtiger Fragen eingesetzt werden.“

ÄgT fordert, solche humanrelevanten Entwicklungen an der RUB weiter auszubauen, die Taubenversuche zu beenden und vollständig auf tierversuchsfreie Forschung umzusteigen. Auch in Studium und Lehre sollen Veranstaltungen, in denen bislang Tiere verwendet werden, vollständig auf tierverbrauchsfreie Lehrmethoden umgestellt werden. Darüber hinaus müssen humanbasierte Forschungsmethoden wie Organoide, Organ-on-Chip-Systeme oder Computersimulationen fester Bestandteil der Ausbildung werden, damit Studierende früh innovative und wissenschaftlich sinnvolle Ansätze kennenlernen und anwenden.

ÄgT hat sich im Juli und August 2025 mit Fragen zu Tierversuchen und humanbasierten Methoden in Forschung und Lehre an die RUB gewendet. Bis heute sind keine Antworten auf die Fragen eingegangen.

Um den Forderungen Gewicht zu verleihen, hat ÄgT soeben eine Kampagne gestartet, die die Bürger u.a. ganz einfach per Online-Aktion unterstützen können.

