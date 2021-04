Taxi-Drohnen – Science-Fiction wird Realität

Elektrisch und mit vertikaler Start- und Landemöglichkeit bewegen sich Flugdrohnen in die reale Welt.

Geschuldet ist dies den Fortschritten in den Sektoren Motor, Batterie und Technologie. Schlecht verbundene oder erreichbare Orte auf erschwingliche Art zu erreichen, dazu noch emissionsarm, ist eine schöne Vorstellung. Testflüge sollen ab dem nächsten Jahr in Spanien laufen. In Barcelona und Santiago de Compostela (bekannt als das Ziel des Jakobswegs) werden die Passagierdrohnen als Pilotprojekt abheben. Verantwortlich ist hierbei das öffentliche spanische Unternehmen für Luftraumüberwachung im Rahmen von zwei EU-Projekten.

Drohnen, die Waren und Medikamente in ländliche Regionen, meist in Kanada, den USA und in Australien bringen, gibt es bereits. Auf einer Insel im Victoriasee in Tansania wurde das Pilotprojekt getestet. Ebenfalls in Afrika, in Malawi übernehmen seit 2018 Drohnen die Medikamentenversorgung in schwer erreichbare Orte und das mit der oft entscheidenden Geschwindigkeit. In Schwellen- und Entwicklungsländern können so oft Leben gerettet werden. Gerade in der aktuellen Pandemiesituation könnten mit Drohnen Impfstoffe, die Kühlung benötigen, schnell und sicher zum Zielort gebracht werden.

Die Nutzung des dreidimensionalen Raumes für den Verkehr und für den Transport von Waren und Personen, wird durch Technologien möglich, die einerseits durch öffentliche und private Engagements, durch Forschung und Tests und andererseits durch die Verwendung der nötigen Rohstoffe gelingen. Das Flugtaxi steht noch vor einigen Herausforderungen. Fans von E-Mobilität wissen, dass die in der Elektromobilität verwendeten Lithium-Ionen-Akkus, damit die Batterierohstoffe Lithium und auch Kobalt Dreh- und Angelpunkt sind.

