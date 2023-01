Tearlach erweitert sein Lithiumkonzessions-Portfolio in Quebec mit weiteren Akquisitionen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 30. Januar 2023, / IRW-Press / Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) (Tearlach oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von 100 % der Besitzanteile an den Lithiumkonzessionsgebieten Fliszar und Rose North (116 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 6.076 Hektar) sowie an der Lithiumkonzession Muscovite (84 Claims mit rund 4.368 Hektar Grundfläche) unterzeichnet hat.

Wichtigste Eckdaten:

– Im Konzessionsgebiet Fliszar befinden sich laut Sigeom-Website 17 Vorkommen von weißen Pegmatiten mit Biotit-, Muskovit-, Turmalin- und Granatmineralisierung.

– Das Konzessionsgebiet Muscovite Ridge beherbergt laut Sigeom-Website 41 Vorkommen von weißen Pegmatiten mit Biotit-, Turmalin- und Granatmineralisierung.

– Im Konzessionsgebiet Rose North befinden sich laut Sigeom-Website 20 Vorkommen von rosafarbenen bis weißen Pegmatiten, die eine grafische Textur aufweisen.

– Alle drei Konzessionsgebiete liegen unweit der Abgrenzungen der Subprovinzen Opinaca und La Grande, die eine tiefliegende regionale Strukturgrenze darstellen.

– Der untertägige Goldbergbaubetrieb Eleonore der Firma Newmont Mining ist zwischen den Konzessionsgebieten Fliszar und Muscovite Ridge angesiedelt.

– Das Konzessionsgebiet Rose North befindet sich 15 km nördlich des von der Firma Fury Gold Mines bearbeiteten Goldprojekts Eau Claire.

CEO Morgan Lekstrom informiert: Es handelt sich hier um eine weitere strategische Übernahme, zu der sich unser Team dank unseres Netzwerks aus langjährigen Beziehungen im Lithiumsektor Zugang verschaffen konnte. Dadurch erhöht sich unser Entdeckungspotenzial in Quebec, und für unsere Aktionäre eröffnen sich somit nicht nur in Quebec, sondern auch in den Provinzen Ontario und Nevada beste Erfolgsaussichten. Der anhaltende Erfolg von Patriot Battery Metals in Quebec ist Zeugnis der Qualität der in dieser Provinz gelegenen Projekte. Damit sind wir in der Lage, unsere Explorationsarbeiten weiter zu intensivieren. Die drei Konzessionspakete können mit allen Merkmalen einer Geologie mit Entdeckungspotenzial punkten und ergänzen unser stetig wachsendes Portfolio von Konzessionen, die genau wegen dieses Potenzials ausgewählt wurden. Diese Konzessionsgebiete, die wir in Abstimmung mit unserer Entdeckungsstrategie in Quebec ausgewählt haben, kommen zu unserem ebenfalls in Quebec gelegenen Projekt Shelby ergänzend hinzu. Unser ergebnisorientiertes Team wird in den nächsten sechs Monaten also jede Menge Arbeit vor sich haben. Im Rahmen der Explorationsaktivitäten, die wir in nächster Zeit planen und umsetzen werden, wird Dr. Selway die Führungsrolle in Kanada übernehmen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69060/Tearlach_300123_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 – Standorte der Konzessionsgebiete Rose North, Fliszar und Muscovite Ridge in der Region James Bay im Norden der Provinz Quebec.

Fachinformationen:

Das Konzessionsgebiet Fliszar umfasst 17 Vorkommen von weißen Pegmatiten, die in Grundgestein aus Granit und Paragneis eingebettet sind. Es befindet sich laut Angaben der Sigeom-Website im Grenzbereich zwischen den Subprovinzen Opinaca und La Grande. Einer der Claims des Konzessionsgebiets Fliszar beherbergt sieben Vorkommen von weißen Pegmatiten mit Biotit-, Muskovit-, Turmalin- und Granatmineralisierung. Die Präsenz von Muskovit, Turmalin und Granat deutet darauf hin, dass hier das Ausmaß der Fraktionierung erhöht ist und damit auch bessere Chancen für eine Lithiummineralisierung bestehen.

Der untertägige Goldbergbaubetrieb Eleonore der Firma Newmont Mining ist zwischen den Konzessionsgebieten Fliszar und Muscovite Ridge angesiedelt. Die Mine Eleonore liegt 11 km südöstlich von Fliszar und 10 km südwestlich von Muscovite Ridge.

Das Konzessionsgebiet Muscovite Ridge beherbergt 41 Vorkommen von weißen Pegmatiten, die in Granit, Paragneis und Paragneis mit Migmatiteinschlüssen eingebettet sind. Laut Angaben der Sigeom-Website liegen diese im Bereich der Subprovinz Opinaca. Die Pegmatite mit Einschlüssen von Biotit-Paragneis-Xenolithen sind auch mit Biotit, Turmalin und Granat mineralisiert. Die Einschlüsse von Turmalin und Granat in den Pegmatiten deuten auf eine Anreichung von Bor und Eisen aus dem Paragneis hin.

Im Konzessionsgebiet Rose North befinden sich laut Sigeom-Website 20 Vorkommen von grafisch texturierten rosafarbenen bis weißen Pegmatiten, die in das aus Granodiorit, Granit und Tonalit bestehende Grundgestein der Subprovinz La Grande eingebettet sind. Das Konzessionsgebiet Rose North befindet sich 15 km nördlich des von der Firma Fury Gold Mines bearbeiteten Goldprojekts Eau Claire.

Alle drei Konzessionsgebiete liegen unweit der Abgrenzungen der Subprovinzen Opinaca und La Grande, die eine tiefliegende regionale Strukturgrenze darstellen. Die Subprovinz Opinaca besteht aus archaischem Paragneis und Migmatit, welche aus feldspathaltigen Wacken hervorgegangen sind. Dieses Metasedimentgestein ist von posttektonischem Granodiorit, granatischen Pegmatiten sowie Tonalit durchdrungen. Die Subprovinz La Grande wird dominiert von Grünsteingürteln aus metasedimentärem bzw. mafischem Metavulkangestein, das von Granodiorit, Granit, granatischen Pegmatiten sowie Tonalit durchdrungen ist. Die Pegmatite Corvette, Cancet und Adina sind in die Grünsteingürtel der Subprovinz La Grande eingelagert.

Bedingungen der Optionsvereinbarung:

Gemäß dem Optionsabkommen kann Tearlach von unabhängigen Verkäufern durch Barzahlungen und die Ausgabe von Stammaktien am Kapital von Tearlach (Stammaktien) eine 100-%-Beteiligung an jedem der 3 Konzessionsgebiete erwerben-pro Konzessionsgebiet:

Ausgaben pro Konzessionsgebiet Barmittel Wert der auszugebenden Aktien Meilenstein

Zahlungen

$ $ $

Nach der Unterzeichnung des Optionsabkommens 62.500 62.500 –

1. Jahrestag 62.500 62.500 –

2. Jahrestag 62.500 62.500 –

3. Jahrestag 62.500 62.500 –

Die Verkäufer werden eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2 % für die Konzessionsgebiete einbehalten, wobei ein halber Prozentpunkt für 1 Million $ zurückgekauft werden kann.

Die im Optionsabkommen vorgesehenen Transaktionen, einschließlich der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen dieses Abkommens, unterliegen einer Genehmigung der TSX Venture Exchange. Jedwede Stammaktien, die im Rahmen des Optionsabkommens ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten.

Qualifizierte Person

Julie Selway, Ph.D., P.Geo. hat die Vorbereitung der wissenschaftlichen und technischen Informationen dieser Pressemitteilung beaufsichtigt. Dr. Selway ist VP of Exploration bei Tearlach Resources und die qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101. Dr. Selway promovierte 1999 über granitische Pegmatite und arbeitete drei Jahre lang als Pegmatit-Geowissenschaftler für den Ontario Geological Survey. Dr. Selway hat im Laufe der Jahre an zahlreichen Pegmatiten gearbeitet, darunter: Case Lake, Gullwing-Tot Lakes, Separation Rapids, Georgia Lake und Seymour Lake Pegmatite. Dr. Selway ist Autor und Co-Autor von dreiundzwanzig wissenschaftliche Zeitschriftenartikel über Pegmatite veröffentlicht.

Über Tearlach

Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hält eine Beteiligung am Projekt Final Frontier, das den Claim-Block Pakwan, Pakwan Extension und Margot Lake umfasst, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Flaggschiff-Lagerstätten Spark und PAK von Frontier Lithium befinden. Tearlach hält Beteiligungen an den Liegenschaften Wesley, Harth und Ferland, die sich alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario, Kanada, befinden. Das Projekt Wesley grenzt an das Projekt Root Lake von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auch auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts Wesley liegt, wurden Pegmatit-Dykes gefunden. Schürfungen und Kartierungen haben Pegmatit-Gänge auf dem Lithium-Grundstück Ferland 10 km östlich des Seymour Lake-Projekts von Green Technology Metals bestätigt. Tearlach beabsichtigt, diese Liegenschaften zu erkunden und durch Übernahmen ein Portfolio von Projekten in Nordamerika zu entwickeln. Das primäre Ziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen in Nordamerika zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website unter www.tearlach.ca.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS,

TEARLACH RESOURCES LTD.

Morgan Lekstrom

Chief Executive Officer

Suite 610 – 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Canada V6C 1G8

Tel: 604-688-5007

www.tearlach.ca

www.tearlach.ca/contact/

Weder die TSX Venture Exchange noch der von ihr bereitgestellte Regulierungsdienst (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „potenziell“, „möglich“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „werden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen und die in diesem Zusammenhang getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und durch mehrere bedeutende Risiken gekennzeichnet, die auch durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen nicht ausgeschlossen werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tearlach Resources Limited

Charles Ross

610-700 West Pender Street

V6C 1G8 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : chuck@tearlach.ca

Pressekontakt:

Tearlach Resources Limited

Charles Ross

610-700 West Pender Street

V6C 1G8 Vancouver, British Columbia

email : chuck@tearlach.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Risikomanagement: Wie du Risiken effektiv managen kannst! Öffnungszeiten der Erddeponien an Rosenmontag 2023