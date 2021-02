TechDivision ist größter und führender Magento Partner in der DACH-Region

TechDivision ist Magento Partner der ersten Stunde. Jetzt wurde ein neuer Meilenstein erreicht. Das Unternehmen ist inzwischen ganz offiziell größter und führender Magento Partner in der DACH Region.

In den vergangenen gut 13 Jahren konnte das Unternehmen mit Hauptsitz in Kolbermoor bei Rosenheim eine Vielzahl namhafter Kunden bei deren E-Commerce- und Digitalisierungsprojekten unterstützen. Jetzt hat TechDivision einen neuen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen ist inzwischen ganz offiziell größter und führender Magento Partner in der DACH Region.

Mit einem Team von inzwischen über 130 Mitarbeitern an Standorten in Kolbermoor, München, Leipzig und Hamburg verfügt TechDivision inzwischen über ein Magento Inhouse-Team mit derzeit 37 Magento- Zertifizierten Mitarbeitern. Damit verfügt TechDivision über das größte und erfahrenste Magento Inhouse- Team in der DACH Region.

Zusätzlich wurde TechDivision als erster Adobe Partner in der DACH Region mit der sogenannten Commerce-Spezialisierung ausgezeichnet, für die neben umfangreichen Zertifizierungen auch langjährige Praxiserfahrung und entsprechende Kunden-Feedbacks notwendig sind.

Darüber hinaus ist TechDivision inzwischen einer von sieben offiziellen Regional-Partnern in der DACH-Region, die von Adobe besonders supported werden.

„Es freut uns enorm, dass wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Magento und inzwischen auch mit Adobe auf ein neues Level heben können. Seit unserer Gründung Mitte 2006 ist TechDivision von einer Drei-Mann-Agentur zu einem anerkannten IT-Dienstleister mit mehr als 130 Mitarbeitern gewachsen und in den letzten 14 Jahren mehr als 3700% und damit rund 30% p.a. gewachsen. Dabei sind wir nach wie vor komplett inhabergeführt, unabhängig und eigenfinanziert. Diese Entwicklung verdanken wir zu einem wesentlichen Teil der Partnerschaft mit Magento und Adobe. Wir freuen uns daher sehr über diesen neuen Meilenstein und die anstehenden Projekte sowie die weiteren Entwicklungen“, so Stefan Willkommer, Mitgründer und CEO von TechDivision.

Um das weitere Wachstum nach Corona auch räumlich gewährleisten zu können, wird TechDivision im April ein neues Bürogebäude in Kolbermoor beziehen, das kurz vor der Fertigstellung steht und zukünftig den neuen Hauptsitz den Unternehmens bilden wird.

Sollten Sie Bedarf im Bereich Digitalisierung bzw. Digital-Transformation und Interessen an einem unverbindlichen Beratungsgespräch haben oder auf der Suche nach einer Magento- bzw. Adobe-Agentur sein, stehen die TechDivision Digital-Experten unter www.techdivision.com/kontakt jederzeit gerne zur Verfügung.

Die TechDivision GmbH gehört als Magento Enterprise Partner der ersten Stunde, Adobe Gold Partner, Neos CMS Long-Time Supporter, Atlassian- und Akeneo-Partner, sowie Google Premier Partner zu den führenden Adressen für Beratung, Implementierung und Vermarktung von Digitalisierungsprojekten.

Neben der Implementierung von Webprojekten auf Basis führender Webtechnologien bieten wir unseren Kunden zudem umfassende Beratungsleistungen bei der Digitalisierung vorhandener Geschäftsprozesse sowie Unterstützung bei Auswahl und Einführung geeigneter, cloudbasierter Tools um den Anforderungen der heutigen Zeit noch besser gerecht werden zu können. Hierzu verfügen wir über ein äußerst erfahrenes und zertifiziertes Team an Inhouse-Consultants aus den Bereichen Lean, Agile sowie Cloud-Technologien.

Neben diversen mittelständischen Kunden vertrauen auch international agierende Unternehmen wie VW, Familotel, myTheresa, Adobe, EGLO oder Pino auf das Know-how und die Erfahrung von TechDivision. Aktuell verfügt TechDivision über vier Standorte in Rosenheim/Kolbermoor, München, Leipzig sowie Hamburg und beschäftigt insgesamt mehr als 130 Mitarbeiter.

