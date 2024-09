TechDivision und TH Rosenheim laden zur X-Conference 2024 ein: Digitale Resilienz als Schlüsselthema

Am Freitag, 25. Oktober 2024 findet die X-Conference zum vierten Mal an der TH Rosenheim als Gemeinschafts-Event mit TechDivision statt – heuer steht das Event unter dem Motto „Digitale Resilienz“.

Die Technische Hochschule Rosenheim setzt ihren Fokus auf zukunftsweisende Themen. TechDivision kooperiert daher seit vielen Jahren intensiv mit der TH Rosenheim. Ein Ergebnis dieser Kooperation ist die X-Conference als Plattform auf der sich Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft zu aktuellen Digitalthemen austauschen können.

Am Freitag, 25. Oktober 2024 findet die X-Conference zum vierten Mal an der Technischen Hochschule Rosenheim als Gemeinschafts-Event mit TechDivision statt. Diesmal unter dem Motto „Digitale Resilienz“ soll die Veranstaltung für die Teilnehmenden dazu dienen, sich über die Herausforderungen der digitalen Transformation auszutauschen und gemeinsam Best-Practices abzuleiten. Die Konferenz widmet sich den Aspekten technologischer, organisatorischer und persönlicher Resilienz im digitalen Zeitalter. Dabei erwartet die Teilnehmenden ein spannendes Programm mit Vorträgen von hochkarätigen Referentinnen und Referenten:

– Risiken & Nebenwirkungen digitaler Informationstechnik (Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler)

– Cyber Security für Digitale Resilienz (Florian Oelmeier, Cyber Security Experte)

– Resilienz in der Praxis – was bedeutet Selbstfürsorge? (Agneta Lansing, Resilienz Coach)

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer ist bekannt durch zahlreiche TV-Auftritte und gehört zu den führenden Neurowissenschaftlern in Deutschland. Er wird in seiner Keynote die Risiken und Nebenwirkungen digitaler Informationstechnik beleuchten. Florian Oelmeier wird als IT Security Experte und Mitglied des Expertenrates Cybersicherheit des BSI in seinem Vortrag auf technologische Resilienz eingehen und Agneta Lansing beleuchtet in ihrem Impuls Resilienz in der Praxis und erläutert, was Selbstfürsorge bedeutet und warum dies gerade in der heutigen Zeit so enorm wichtig ist.

Am Nachmittag werden die Eindrücke aus den Keynotes in interaktiven Barcamp Sessions weiter vertieft, bei denen die Teilnehmenden auch selbst eine aktive Rolle übernehmen und einen Impuls, eine Diskussionsrunde o.ä. starten können. Im Rahmen des Barcamps wird es zudem ein Speed-Dating zwischen den Teilnehmergruppen geben, um sich hier noch weiter vernetzen und austauschen zu können.

„Digitale Resilienz ist ein zentrales Thema der heutigen Zeit. Die X-Conference bietet die ideale Gelegenheit, um den Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis, Studierenden und Schülerinnen und Schülern zu fördern und gemeinsam Lösungen für mehr Resilienz im Alltag zu entwickeln,“ so Josef Willkommer, Co-Founder der TechDivision GmbH und Mitorganisator der X-Conference.

Weitere Infos zur Veranstaltung sowie die Registrierung zum Event findet man ab sofort online unter www.x-conference.de. Für interessierte Unternehmen besteht zudem die Möglichkeit, sich als Partner der Konferenz in einem spannenden Umfeld zu präsentieren und mit den Teilnehmern in Kontakt zu treten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : x-conference@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

