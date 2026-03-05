  • TechDivision veranstaltet Webinar zum Digitalen Produktpass – B2B und B2C erstmals gemeinsam beleuchtet

    Gemeinsam mit VDMA, GS1 Germany und Sqanit lädt der IT-Dienstleister TechDivision am 22. April 2026 zu einem kostenlosen Webinar ein, das den Digitalen Produktpass aus zwei Blickwinkeln beleuchtet.

    BildWährend die öffentliche Diskussion rund um den Digitalen Produktpass (DPP) häufig auf Konsumgüter wie Textilien und Elektronik fokussiert, sind auch Maschinenbauer zunehmend betroffen – teils direkt durch die Maschinenverordnung, teils indirekt als Zulieferer für regulierte Produktgruppen. Das Webinar adressiert beide Szenarien in getrennten Programmblöcken, jeweils mit Experten aus dem entsprechenden Fachumfeld.

    Im B2B-Block erklärt Richard Merkel, Referent beim VDMA, wie sich Maschinenverordnung und ESPR überschneiden, welche Fristen für Investitionsgüter gelten und wie der Digitale Zwilling als Grundlage für einen DPP-konformen Ansatz genutzt werden kann. Im B2C-Block zeigt Roman Winter, Senior Projektmanager bei GS1 Germany, wie GS1 Digital Link, GTIN und QR-Code die technische Basis für einen interoperablen Produktpass im Handel bilden – und welche Produktgruppen als erste betroffen sind.

    Den Abschluss bildet ein Praxisblock mit Sebastian Eberhardt, Director Business Development bei Sqanit: Am Beispiel eines globalen MedTech-Unternehmens – mit über 41.000 verwalteten Geräten und einer nachweislich doppelt so schnellen Serviceabwicklung – zeigt er, wie Unternehmen den DPP nicht nur als Compliance- Aufgabe, sondern als strategischen Touchpoint für Kundenbindung und Aftersales nutzen können.

    Moderiert wird das Webinar von Josef Willkommer, Co-Founder der TechDivision GmbH.

    „Wir reden seit längerem mit Unternehmen sowohl aus dem Maschinenbau als auch dem Konsumgüterbereich über den DPP – und die Unsicherheit ist in beiden Welten groß, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Genau das war der Anstoß für dieses Format: zwei Branchen, zwei Expertenteams, ein Webinar.“, so Josef Willkommer.

    Das Webinar richtet sich an Digital-Entscheider aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Konsumgüterindustrie, Produktdatenverantwortliche und Teams aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Compliance und IT-Architektur. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle angemeldeten Personen erhalten im Anschluss die vollständige Aufzeichnung per E-Mail.

    – Datum: Mittwoch, 22. April 2026
    – Uhrzeit: 11:00 Uhr
    – Format: Online
    – Dauer: ca. 60 Minuten

    Weitere Infos sowie die Anmeldung zum Webinar gibt´s unter: https://events.techdivision.com/digitaler-produktpass-webinar

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TechDivision GmbH
    Herr Josef Willkommer
    An der Alten Spinnerei 2 a
    83059 Kolbermoor
    Deutschland

    fon ..: 08031 22105-50
    fax ..: 08031 22105-522
    web ..: http://www.techdivision.com
    email : marketing@techdivision.com

    Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Magento Enterprise- , Google- und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Dabei spielt das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer größere Rolle.

    Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

    Pressekontakt:

    TechDivision GmbH
    Herr Josef Willkommer
    An der Alten Spinnerei 2 a
    83059 Kolbermoor

    fon ..: 08031 22105-50
    web ..: http://www.techdivision.com
    email : marketing@techdivision.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Webinar: Alles, was Sie über den digitalen Produktpass (DPP) der EU wissen sollten
      TechDivision veranstaltet in Zusammenarbeit mit Akeneo, Sqanit und SIMIO am Dienstag, den 22. Oktober 2024, ein Webinar zum Digitalen Produktpass der EU und gibt hierzu wichtige Insights....

    2. TechDivision Webinar – Digital Experience als Erfolgsfaktor im digitalen B2B-Vertrieb
      Webinar - Digital Experience als Erfolgsfaktor im digitalen B2B-Vertrieb bei Erhardt+Leimer am 23. Mai 2023 um 11 Uhr!...

    3. TechDivision und IFH Köln veranstalten kostenloses Webinar zu E-Commerce- und Digital-Trends 2023
      TechDivision und das IFH Köln veranstalten am 26. Januar ein kostenloses Webinar zu E-Commerce- und Digital-Trends 2023. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf die Zukunft vorzubereiten....

    4. Adobe, Akeneo und TechDivision veranstalten gemeinsames Webinar zu Digital Asset Management (DAM)
      Gemeinsames Webinar zu Digital Asset Management (DAM) von Adobe, Akeneo und TechDivision am 07. Juli 2022 ab 10 Uhr....

    5. Agentic Commerce Webinar von TechDivision – Wie KI-Agenten den E-Commerce grundlegend verändern
      Am 05. März 2026 veranstaltet die TechDivision ein Webinar zum Thema Agentic Commerce. Im Fokus steht die Frage, wie KI-Agenten im E-Commerce nicht mehr nur reagieren, sondern eigenständig handeln....

    6. Webinar: Digitaler Produktpass – Wie Marken Compliance in Wachstum und Kundenbindung verwandeln
      Der Digitale Produktpass (DPP) ist mehr als Compliance - er schafft Transparenz, bindet Kund:innen und eröffnet neue Wachstumschancen. Wie? Zeigen wir im kostenlosen Webinar....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.