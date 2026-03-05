TechDivision veranstaltet Webinar zum Digitalen Produktpass – B2B und B2C erstmals gemeinsam beleuchtet

Gemeinsam mit VDMA, GS1 Germany und Sqanit lädt der IT-Dienstleister TechDivision am 22. April 2026 zu einem kostenlosen Webinar ein, das den Digitalen Produktpass aus zwei Blickwinkeln beleuchtet.

Während die öffentliche Diskussion rund um den Digitalen Produktpass (DPP) häufig auf Konsumgüter wie Textilien und Elektronik fokussiert, sind auch Maschinenbauer zunehmend betroffen – teils direkt durch die Maschinenverordnung, teils indirekt als Zulieferer für regulierte Produktgruppen. Das Webinar adressiert beide Szenarien in getrennten Programmblöcken, jeweils mit Experten aus dem entsprechenden Fachumfeld.

Im B2B-Block erklärt Richard Merkel, Referent beim VDMA, wie sich Maschinenverordnung und ESPR überschneiden, welche Fristen für Investitionsgüter gelten und wie der Digitale Zwilling als Grundlage für einen DPP-konformen Ansatz genutzt werden kann. Im B2C-Block zeigt Roman Winter, Senior Projektmanager bei GS1 Germany, wie GS1 Digital Link, GTIN und QR-Code die technische Basis für einen interoperablen Produktpass im Handel bilden – und welche Produktgruppen als erste betroffen sind.

Den Abschluss bildet ein Praxisblock mit Sebastian Eberhardt, Director Business Development bei Sqanit: Am Beispiel eines globalen MedTech-Unternehmens – mit über 41.000 verwalteten Geräten und einer nachweislich doppelt so schnellen Serviceabwicklung – zeigt er, wie Unternehmen den DPP nicht nur als Compliance- Aufgabe, sondern als strategischen Touchpoint für Kundenbindung und Aftersales nutzen können.

Moderiert wird das Webinar von Josef Willkommer, Co-Founder der TechDivision GmbH.

„Wir reden seit längerem mit Unternehmen sowohl aus dem Maschinenbau als auch dem Konsumgüterbereich über den DPP – und die Unsicherheit ist in beiden Welten groß, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Genau das war der Anstoß für dieses Format: zwei Branchen, zwei Expertenteams, ein Webinar.“, so Josef Willkommer.

Das Webinar richtet sich an Digital-Entscheider aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Konsumgüterindustrie, Produktdatenverantwortliche und Teams aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Compliance und IT-Architektur. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle angemeldeten Personen erhalten im Anschluss die vollständige Aufzeichnung per E-Mail.

– Datum: Mittwoch, 22. April 2026

– Uhrzeit: 11:00 Uhr

– Format: Online

– Dauer: ca. 60 Minuten

Weitere Infos sowie die Anmeldung zum Webinar gibt´s unter: https://events.techdivision.com/digitaler-produktpass-webinar

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

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Deutschland

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