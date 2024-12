TechGALA 2025 – Erste internationale Startup-Konferenz von Aichi

Schließen Sie sich uns am 4.-6. Februar 2025 an, um das internationale dynamische Startup-Ökosystem von Aichi zu entdecken.

NAGOYA, JAPAN / ACCESSWIRE / 17. Dezember 2024 / TechGALA, die erste große Startup-Veranstaltung in Nagoya, rückt schnell näher! Vom 4.-6. Februar 2025 wird die TechGALA ihre Türen öffnen, um Nagoyas Businesskultur der Innovation mit der Welt zu teilen. Lesen Sie weiter, um mehr zu dieser aufregenden Veranstaltung zu erfahren!

Die TechGALA wird hauptsächlich im Chunichi Hall and Conference Center stattfinden, es werden aber Events an verschiedenen anderen Stellen um die Gegenden Sakae und Tsurumai herum abgehalten – darunter die Innovator’s Garage von Nagoya und der neue Campus von STATION Ai. Auf der untenstehenden Karte finden Sie weitere Einzelheiten.

Es werden fast einhundert Redner anwesend sein, unter anderem Professor Emori Seita vom Institute for Future Initiatives der Universität Tokio, Futurist Peter Swain, Chief Sustainability Officer bei Toyota Motor Corporation Yumi Otsuka sowie Künstler/Autor/Nicht-Architekt/Dragqueen Vivienne Sato.

Zusätzlich zu den Rednern aus der Business- und Hochschulwelt werden Vertreter von führenden Unternehmen und Finanzinstitutionen als Sponsoren zugegen sein. Toyota Connected Corporation, Mitsubishi UFJ Ltd, Google Cloud und JR Central sind nur einige der großen Namen, die vor Ort sein werden.

Alle unsere Redner, Botschafter und Vertreter der Geschäftswelt tragen zu den einzigartigen Bedingungen von Nagoya und dem restlichen Japan ihre eigene Erfahrung und Fachkenntnis bei. In den Worten von Jett Glozier von Sound Diplomacy: Ich bin begeistert, bei der TechGALA in Nagoya zu sprechen, wo ich ein Panel mit dem Titel: Will the cities of the future become utopias or dystopias? (Werden die Städte der Zukunft zu einer Utopie oder einer Dystopie werden?) leiten werde. Indem ich auf meine Erfahrung mit der Musik, Kultur, Stadtpolitik und Stadterneuerung mit Sound Diplomacy zurückgreife, freue ich mich darauf zu untersuchen, wie diese Elemente nachhaltige und integrative Stadtlandschaften gestalten können. Besonders gespannt bin ich darauf herauszufinden, wie diese Ideen auf die einzigartigen Herausforderungen anwendbar sein könnten, denen die Städte in Japan ausgesetzt sind.

Die TechGALA hat aber noch mehr zu bieten als Redner – während der zwei vollgepackten Tage werden wir auch eine Menge Events veranstalten. Am 5. Februar wird nachmittags in der Chunichi Hall der Pitch-Wettbewerb TechGALA Global Startup Showcase veranstaltet, wo Startups für ein Preisgeld in Höhe von einer Million Yen gegeneinander antreten.

Kandidaten werden ihr junges Unternehmen in Englisch im Bereich von einem der fünf Themen Mobilität, nachhaltiges Umfeld, Materialien, Life Sciences und fortgeschrittene Technik präsentieren. Sie werden von unserer angesehenen Jury bewertet werden:

Es haben sich sechzehn Finalisten aus der ganzen Welt angemeldet, um ihre Vision für eine bessere Zukunft vorzuführen:

1. Phenikaa-X JSC (Vietnam): phenikaa-x.com/

2. Autopass Inc (Taiwan): www.autopass.xyz/

3. DeviceTotal (Singapur): Portal.DeviceTotal.com

4. Onoma AI (Korea): tootoon.ai/en

5. Smartsound Corporation (Korea): www.youtube.com/watch?v=p_KiBuCh350

6. Acompany (Japan): acompany.tech/service/autoprivacy/datacleanroom

7. Map IV (Japan): www.map4.jp/solutions/

8. JOYCLE (Japan): joycle.net/#service

9. AC Biode (Japan): acbiode.com/plastalyst/

10. Human Life Cord (Japan): humanlifecord.com/

11. Baobab, Inc (Japan): baobab-trees.com/en

12. Preferred Computational Chemistry (Japan): matlantis.com/ja/

13. Choira Musictech (Indien): choira.io/

14. IANUS Simulation (Deutschland): ianus-simulation.de/en/stroemungsraum/

15. FAIRMAT (Frankreich): www.fairmat.tech/

16. Spornado (Kanada): spornadosampler.com/about-us/about-us-spornado-system/

Sie haben keinen kompletten Pitch, möchten sich aber trotzdem beteiligen? Einer unserer aufregendsten geplanten Events ist ein Business Matching im Stil des Speed Datings mit freien Innovationspartnern. 16 Unternehmenspartner werden den ganzen Tag über anwesend sein und für kurze Einführungstreffen mit Teilnehmern zur Verfügung stehen. Ob Sie Ihren Business-Plan vorstellen, eine Förderung für Ihr KMU anstreben oder eine Mentorschaft suchen, dies ist die perfekte Gelegenheit. Diese Veranstaltung steht nur Business-Pass-Inhabern offen; falls Sie aber ein umfassenderes Treffen möchten: das TechGALA-Executive-Pass-Ticket bietet hierfür einen Concierge-Service – mit vielen weiteren Vorteilen!

Für den Executive Pass gilt derselbe Frühbucherrabatt wie für all unsere anderen Tickets: bis zum 4. Januar gibt es 20 % Rabatt. Klicken Sie auf den untenstehenden Link zu unserer Website, um Ihre Tickets zu kaufen, damit auch Sie teilnehmen können!

Kontaktdaten

Tech GALA Media

Medienbetreuung

en-contact@techgala.jp

03-6407-9982

QUELLE: TechGALA

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

