Telefonverkauf ohne Medienbruch – Wie die Ware schnell zum Kunden kommt

Telefonverkäufe ohne zeitraubende Systemwechsel ermöglichen blitzschnelle Auftragsabwicklung und zufriedenere Kunden.

Wie lange dauert es in Ihrem Callcenter, bis eine telefonisch aufgenommene Bestellung den Kunden erreicht? Mit der richtigen Integrationsplattform fließen Daten ohne Umwege direkt dorthin, wo sie hingehören. Kunden erwarten heute Amazon-Geschwindigkeit. Wer kundenorientiert und schnell arbeitet, hat als Unternehmen die Nase vorn.

Warum Ihr Telefonverkauf an Medienbrüchen scheitert

Ein Medienbruch entsteht immer dann, wenn Daten manuell von einem System ins andere übertragen werden müssen. Im Telefonverkauf ist das besonders kritisch: Der Verkäufer erfasst die Bestellung in der Callcenter-Software. Dann muss sie irgendwie in die Warenwirtschaft gelangen. Häufig geschieht das durch manuelle Übertragung, zeitraubende Exporte oder fehleranfällige Doppelerfassung.

Die Folgen sind gravierend:

* Zeitverzögerungen bei der Auftragsabwicklung

* Übertragungsfehler durch manuelle Dateneingabe

* Keine Echtzeit-Verfügbarkeit der Lagerbestände

* Frustrierte Kunden durch langsame Lieferzeiten

So verbinden Sie Callcenter-Software perfekt mit Ihrer Warenwirtschaft

Die Lösung liegt nicht darin, ein System durch ein anderes zu ersetzen. Vielmehr geht es um die intelligente Verbindung spezialisierter Systeme – genau das, was die Integrationsplattform Syncler leistet.

Warum nicht einfach alles in einem System machen?

Callcenter-Software und Warenwirtschaftssysteme sind für unterschiedliche Aufgaben optimiert. Die Callcenter-Software bietet Funktionen wie Dialer, Anrufprotokolle und Callcenter-Statistiken, die in einer Warenwirtschaft fehlen. Gleichzeitig ist die Warenwirtschaft unschlagbar in der Auftragsabwicklung, Lagerverwaltung und Versandorganisation.

Der Best-of-Breed-Ansatz vereint das Beste aus beiden Welten:

* Telefonverkäufer arbeiten in ihrer optimalen Umgebung mit allen Call-Center-Funktionen

* Das Backoffice, Lager- und Versandmitarbeiter nutzen ihr spezialisiertes Warenwirtschaftssystem

* Syncler sorgt für den nahtlosen Datenaustausch zwischen beiden Welten

Konkret bedeutet das: Artikel in der Callcenter-Software werden automatisch durch die Warenwirtschaft aktuell gehalten. Stamm- und Auftragsdaten fließen direkt zur Abwicklung aus der Callcenter-Software in die Warenwirtschaft.

Wie Teamleiter vom Ende der Datensilos profitieren

Für Teamleiter im Callcenter bedeutet diese Integration eine enorme Entlastung. Statt wertvolle Zeit mit Datenmanagement zu verbringen, können sie sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren: das Coaching und die Unterstützung ihrer Mitarbeiter.

* Mehr Zeit für Mitarbeiterführung und Qualitätssicherung

* Bessere Entscheidungsgrundlage durch konsolidierte Daten

* Transparentere Prozesse und kürzere Durchlaufzeiten

Was passiert nach dem Telefonat?

Mit einer Integrationlösung wie Syncler wird der Auftrag sofort nach Gesprächsende an die Warenwirtschaft übermittelt. Der Kunde erhält automatisch eine Auftragsbestätigung. Die Ware kann ohne Zeitverzug das Lager verlassen. Diese Beschleunigung der Abwicklung trägt wesentlich zur Kundenzufriedenheit bei.

Wie ein durchgängiger digitaler Workflow aussieht

Ein idealer Verkaufsprozess am Telefon könnte so ablaufen:

* Der Verkäufer nimmt den Anruf entgegen und sieht sofort alle relevanten Kundendaten

* Während des Gesprächs legt er die gewünschten Artikel in den Warenkorb – mit Echtzeitanzeige der Verfügbarkeit

* Liefer- und Rechnungsanschriften sowie Zahlungsweise werden direkt am Telefon geklärt

* Nach Abschluss des Gesprächs wird die Bestellung automatisch an die Warenwirtschaft übermittelt

* Der Kunde erhält sofort eine Auftragsbestätigung per E-Mail oder SMS

* Die Ware wird im Lager kommissioniert und versendet

Die Prozesse sind durchgängig digital – von der Beratung bis zur Auslieferung. Dadurch werden Überverkäufe vermieden, Deckungsbeiträge automatisch kalkuliert und eine effiziente Nachverfolgung durch automatische Kontakt-Tickets ermöglicht.

Die Business-Vorteile einer nahtlosen Integration

Für Vertriebsleiter und Call-Center-Verantwortliche bietet eine solche Integration konkrete wirtschaftliche Vorteile:

* Schnellere Prozesszeiten:

Die Durchlaufzeit vom Auftrag bis zum Versand verkürzt sich deutlich

* Höhere Datenqualität:

Keine Übertragungsfehler durch manuelle Dateneingabe

* Besseres Kundenerlebnis:

Schnelle, zuverlässige Lieferung steigert die Kundenzufriedenheit

* Effizientere Teams:

Mitarbeiter können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren

Mit der passenden Integrationsplattform überwinden Sie die typischen Applikationsinseln und Datensilos, die in vielen Unternehmen die digitale Transformation behindern. Syncler kann dabei beliebige Anwendungen miteinander verbinden – nicht nur Callcenter-Software und Warenwirtschaft.

Wollen Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Ihren Telefonverkauf auf die nächste Stufe heben können? Dann informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten moderner Integration im Telefonverkauf.

