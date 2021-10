Telekommunikationsunternehmen aus Baden-Württemberg gewinnt Goldmedaille der Telecom Handel

Für ihren herausragend guten Service bekam die Clever Group AG aus Baden-Württemberg nun Gold – und zwar von der Telecom Handel.

25 Jahre am Markt, über 3000 Firmenkunden, weit mehr als 30.000 Nutzer bundesweit: Für ihren herausragend guten Service bekam die Clever Group AG aus Baden-Württemberg nun Gold.

Die Telecom Handel ist eine Fachhandelszeitung für die Telekommunikationsbranche. Sie berichtet seit 1997 topaktuell über neue Produkte und Geschäftsstrategien rund um Telekommunikations-Geräte und Dienstleistungen. Mit ihren „Best Practice Awards“ zeichnet sie Händler und Systemhausbetreiber in insgesamt sieben Kategorien aus. Im Bereich „Service“ schaffte es in diesem Jahr die Clever Group AG mit Sitz in Heidenheim an der Brenz als bester Händler aufs Siegertreppchen!

„Dafür möchten wir uns vor allem bei unseren Kunden und Geschäftspartner ganz herzlich bedanken, Sie haben uns diese Auszeichnung ermöglicht“, sagte John Charles Simon bei der Preisverleihung in München. Bei der Clever Group AG stehen Kundenzufriedenheit und Kostenoptimierung immer im Fokus. Boris Simon: „Wir werden oft gefragt, wie es uns gelingt, unseren hohen Qualitätsstandard dauerhaft zu halten. Ganz einfach: Indem wir aus unserer Genauigkeit eine Gewohnheit machen und weil wir lieben, was wir tun.“ Zudem würden die über 40 Mitarbeiter fortlaufend umfangreich geschult.

Die Goldmedaille kommt nicht von ungefähr. Die Clever Group AH betreut mehr als 3000 Kunden mit über 30.000 Nutzern bundesweit. Für Kunden ist die Beratung gratis. Die Einsparung liegt bei bis zu 35 Prozent. Unternehmensgründer John-Charles Simon: „Der Preis zeigt, dass sich die Arbeit der letzten 25 Jahre gelohnt hat.“ Die Clever Group AG ist seit 25 Jahren am Markt tätig und wird von Verbänden und Kreishandwerkerschaften als seriöses und zuverlässiges Unternehmen empfohlen.

Für ihren herausragend guten Service bekam die Clever Group AG aus Baden-Württemberg nun Gold – und zwar von der Telecom Handel. Die Fachhandelszeitung für die Telekommunikationsbranche zeichnet mit ihren „Best Practice Awards" Händler und Systemhausbetreiber in insgesamt sieben Kategorien aus. Im Bereich „Service" schaffte es in diesem Jahr die Clever Group AG mit Sitz in Heidenheim an der Brenz aufs Siegertreppchen! „Dafür möchten wir uns vor allem bei unseren Kunden und Geschäftspartner ganz herzlich bedanken, Sie haben uns diese Auszeichnung ermöglicht", sagte John Charles Simon bei der Preisverleihung in München bei der Branchenmesse Communicate. Die Goldmedaille kommt nicht von ungefähr. Die Clever Group AH betreut seit 25 Jahren über 3000 Kunden mit mehr als 30.000 Nutzern bundesweit. Für Kunden ist die Beratung gratis. Die Einsparung liegt bei bis zu 35 Prozent.

