Telestream Global Ingest Workflow Powered by Vantage ermöglicht Medienerstellung

Die einheitliche Ingest-Strategie umfasst Live-, Kamerakarten- und dateibasierte Workflows mit Hybrid-Cloud-Skalierbarkeit und systembewussten Metadaten: Sehen Sie die Funktionen auf der IBC2025 in Aktion

NEVADA CITY, CA / ACCESS Newswire / 27. August 2025 / Telestream, ein weltweit führender Anbieter von Medien-Workflow-Technologien, wird auf der IBC2025 seine neue Global Ingest-Strategie vorstellen und eine Ingest-Architektur der nächsten Generation einführen, die Live-Aufnahmen, Kamerakarten-Ingest und dateibasierte Workflows nahtlos vereint. Die neuen Workflow-Funktionen basieren auf der bewährten Vantage-Plattform, sind auf ultimative Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt und unterstützen On-Premise-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen. Im Mittelpunkt der Strategie steht die praktische Anwendung von KI durch Telestream. Anstatt unstrukturierte Metadaten-Dumps zu generieren, erstellt Telestream Global Ingest strukturierte, systemgerechte und standardkonforme Metadaten am Erfassungsort. Dies ermöglicht die sofortige Interoperabilität mit einer Vielzahl von Plattformen wie Avid, Iconik und Mimir, wodurch redaktionelle, archivierte Erkennung und Verteilung beschleunigt und Workflow-Engpässe beseitigt werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80833/Telestream_082725_DEPRcom.001.jpeg

Mit Global Ingest verwandeln wir eine fragmentierte technische Hürde in einen einheitlichen Einstiegspunkt für eine hohe Produktionsgeschwindigkeit und Betriebseffizienz, so Charlie Dunn, EVP of Product Management bei Telestream. Durch die Standardisierung von Ingest auf der Vantage-Plattform entfallen proprietäre Anbieter und starre Integrationen, sodass Kunden Inhalte aus jeder Quelle schnell und präzise in jedes Bearbeitungsprogramm oder MAM-System verschieben können. Wir verwandeln Ingest von einer Lücke im Workflow zu einem strategischen Vorteil.

Eine einheitliche, intelligente Ingest-Plattform

Dank der skalierbaren Ingest-Funktionen von Telestream können technische Teams die Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit, unabhängig von Format, Quelle oder Betriebsumgebung (vor Ort, Hybrid oder Cloud), verbessern. Global Ingest unterstützt eine breite Palette von Medienoperationen, von leistungsstarken Echtzeitaufnahmen für Live-Sport und Nachrichten bis hin zu skalierbarem dateibasiertem Ingest für Postproduktions- und Medienlieferketten.

Zu den Highlights gehören:

– Vantage Live Capture – Eine leistungsstarke Ingest-Engine mit unübertroffener Eingangs-/Ausgangsflexibilität. Sie unterstützt ST 2110, SDI, SRT, NDI, MPEG-TS und RTMP und ermöglicht das zentrale Ingest von IP-, SDI- und sogar bandbasierten Quellen. Mit Unterstützung für bis zu 16 Kanälen in einem einzigen RU und Deep Codec-Unterstützung lässt sich Live Capture nahtlos in Bearbeitungs- und MAM-Systeme wie Avid und Adobe integrieren.

– Live Schedule PRO 2.0 – Eine hochverfügbare, unternehmensgerechte Planungsplattform mit geclusterten Bereitstellungs-, Automatisierungs- und Failover-Funktionen. Sie wurde für den Dauerbetrieb entwickelt und eignet sich ideal für Live-Newsrooms, Sportsender und 24/7-Ingest-Umgebungen.

– Camera Card Ingest – Die Lösung für das Kamerakarten-Ingest von Telestream bietet ein optimiertes Benutzererlebnis mit verbesserter Metadatenextraktion, Workflows für mehrere Zielorte und enger Vantage-Integration. Sie verkürzt Bearbeitungszeiten für Editoren und unterstützt moderne Content-Produktion im Großmaßstab.

– Review: Proxyless Player für verteilte Teams – Ein professionelles Wiedergabeerlebnis für Live- und aufgenommene Medien mit nativer 10-Bit-Wiedergabe in Echtzeit, Oszillographen und Audioüberwachung. Review unterstützt die redaktionelle Remote-Zusammenarbeit ohne Proxy-Generierung.

Erleben Sie Telestream auf der IBC2025

Telestream präsentiert Global Ingest powered by Vantage auf der IBC2025, an Stand 7.B21. Um ein Treffen zu planen oder eine Demonstration zu buchen, besuchen Sie www.telestream.net/ibc2025/#schedule-a-meeting-section.

Pressebilder hier herunterladen.

Über Telestream

Ingest. Enhance. Deliver.

Telestream steht seit fast drei Jahrzehnten bei der Innovation digitaler Medien an vorderster Front und ist der vertrauenswürdige Partner hinter einigen der weltweit unternehmenskritischsten Medienoperationen. Die branchenführenden Test-, Mess- und Medien-Workflow-Lösungen optimieren den Betrieb und skalieren effizient über den gesamten Lebenszyklus der Medien – von der Erfassung und Live-Produktion bis hin zu Automatisierung, Verarbeitung, Qualitätskontrolle, Content Management und Verteilung. Telestream wurde für On-Premise-, Cloud- und hybride Umgebungen entwickelt und gewährleistet eine hochwertige Medienbereitstellung für jedes Publikum und auf jeder Plattform. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Nevada City, Kalifornien. Weitere Informationen unter www.telestream.net.

Pressesprecherin:

Kristin Canders

Grithaus Agency

(e) kristin@grithaus.agency

(t) +1 (207) 974-7744

QUELLE: Telestream LLC

