TempraMed unterzeichnet Absichtserklärung für Exklusivvertrieb in Kuwait und erweitert damit seine Präsenz im wachstumsstarken Gesundheitsmarkt der Golfregion

Highlights

– TempraMed unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung (LOI) für Exklusivvertrieb in Kuwait mit der Firma Elegir Trading

– Kuwait ist ein Markt mit hohem Mehrwert, auf dem enorme Nachfrage nach Insulin, GLP-1-Therapien, Biologika und anderen temperaturempfindlichen Medikamenten besteht

– Die LOI sieht eine jährliche Mindestkaufverpflichtung im 1. Jahr vor

– Der Deal erweitert TempraMeds Präsenz im Mittleren Osten und wirkt sich insgesamt positiv auf die Vermarktungsstrategie in der Region aus

– Der Vertrieb könnte in Zukunft auch auf die Produkte VIVI Med, VIVI Epi und VIVI Cap Smart ausgedehnt werden

Toronto, ON – 6. Juli 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine mit 30. Juni 2026 datierte unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit der Firma Elegir Trading unterzeichnet hat, die den Exklusivvertrieb der Produkte von TempraMed im Staat Kuwait regelt.

Im Rahmen der angedachten Vereinbarung würde Elegir Trading zunächst den Vertrieb von VIVI Cap übernehmen und diesen im Zuge des weiteren Ausbaus der Geschäftsbeziehungen dann möglicherweise auch auf die Produkte VIVI Med, VIVI Epi und VIVI Cap Smart ausweiten. Das geplante Arrangement sieht einen Exklusivvertrieb über drei Jahre mit einer jährlichen Mindestkaufverpflichtung im ersten Jahr vor.

Die LOI ist Teil von TempraMeds weiter gefasster Strategie, die eine Expansion in wichtigen internationalen Gesundheitsmärkten anpeilt, wo hohe Temperaturen, eine steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen sowie der zunehmende Einsatz von Injektionstherapien zu einer starken Nachfrage nach zuverlässigen Lösungen zum Schutz von Medikamenten führen.

Großes Marktpotenzial in Kuwait und der Golfregion Kuwait Ministry of Health / Querschnittsregister (2024/2025). A comparison of Glucagon-like peptide-1 receptor agonists on weight change and quality of life in Kuwait. (Bestätigung des Richtwerts von 74,6 % Fettleibigkeit bei Erwachsenen). BBC News (2026). Life at 50°C: Surviving in Kuwait’s „Unbearable“ Heat. Berichte über die zunehmende Häufigkeit von Hitzetagen mit 50°C-53°C Außentemperatur und den Wandel in Bezug auf die Bewohnbarkeit der Region.

In Kuwait und anderen Ländern der Golfregion eröffnen sich für TempraMed attraktive Marktchancen aufgrund:

– der extrem hohen Umgebungstemperaturen während eines Großteils des Jahres

– der hohen Prävalenz von Diabetes und Fettleibigkeit

– der raschen Akzeptanz von GLP-1-Therapien bei Diabetes und beim Gewichtsmanagement

– der zunehmenden Verwendung von Biologika und injizierbaren Spezialmedikamenten

Patienten in der Golfregion stehen häufig vor der Herausforderung, wie sie die Wirksamkeit ihrer Medikamente im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit, auf Reisen und im Freien aufrechterhalten können. Daraus ergibt sich ein enormer Bedarf an passiven, tragbaren und wiederverwendbaren Wärmeschutztechnologien, die Medikamente ohne Kühlung, Batterien oder externe Stromversorgung schützen können.

Aus Sicht des Managements ist die Technologieplattform von TempraMed aufgrund der realen Umweltbedingungen und des zunehmenden Einsatzes hochwertiger Injektionstherapien, die eine strenge Temperaturregelung erfordern, besonders gut für diese Region geeignet.

Wir beobachten weltweit nach wie vor eine starke Nachfrage nach praktischen Lösungen für den Schutz von temperaturempfindlichen Medikamenten unter realen Bedingungen, so Ron Nagar, CEO von TempraMed. Kuwait repräsentiert aufgrund seines Klimas, seiner Gesundheitsinfrastruktur und des stark zunehmenden Einsatzes von Injektionstherapien, wie etwa für Insulin, GLP-1-Medikamente und Biologika, einen wichtigen strategischen Markt. Diese Absichtserklärung ist ein weiterer wesentlicher Schritt zur Stärkung von TempraMeds Geschäftspräsenz auf internationaler Ebene.

Über Elegir Trading

Elegir Trading wurde gegründet, um eine strategische Rolle in verschiedenen Investment- und Gesundheitssektoren in Kuwait und der gesamten Region zu spielen. Das Unternehmen agiert als wissensbasierte und ergebnisorientierte Investment- und Vermarktungsorganisation und ist sowohl als Direktinvestor als auch als Anbieter von Corporate-Finance-Diensten und Umsetzungskompetenzen tätig.

Im Gesundheitsbereich konzentriert sich das Unternehmen auf die Vermarktung und Marktentwicklung und sondiert strategische Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitsprodukte. Das Management ist überzeugt, dass Elegir Trading mit seinem regionalen Geschäftsnetzwerk und seinen vielschichtigen Kompetenzen im kommerziellen Bereich gut aufgestellt ist, um die Markteinführung und das Wachstum der TempraMed-Produkte in Kuwait zu unterstützen.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der innovativen, temperaturgeführten Lösungen zur Medikamentenlagerung, der mit dem Ziel gegründet wurde, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte und in Raumfahrtqualität gefertigte Wärmeisolationsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie wie VIVI Cap und VIVI Epi sowie einer in Entwicklung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed sowohl Patienten als auch Gesundheitsdienstleistern jederzeit und überall eine sichere Handhabung temperaturempfindlicher Medikamente. Mit seinem Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien hat sich TempraMed zum Vorreiter des modernen Medikamentenschutzes und der Therapietreue entwickelt.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

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