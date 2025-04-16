Terra gibt Unternehmensupdate bekannt und begrüßt die jüngste Initiative des US-Energieministeriums hinsichtlich neuer inländischer Kernbrennstofflieferkette sowie dem Fokus auf Uran

Vancouver B.C., 5. Januar 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) begrüßt die jüngste Ankündigung des US-Energieministeriums hinsichtlich Uran und gibt die Ernennung von Jon Li zum Chief Financial Officer des Unternehmens per 1. Januar 2026 bekannt.

Ende Dezember 2025 gab das US-Energieministerium (DOE) die Umsetzung eines neuen Abkommens hinsichtlich der inländischen Kernbrennstofflieferkette und Uran bekannt. Das DOE gründet ein neues Konsortium im Rahmen des Defense Production Act (DPA), um die US-amerikanische Kernbrennstofflieferkette zu stärken, einschließlich Uranabbau, -verarbeitung, -anreicherung und Brennstoffherstellung. Damit soll die Abhängigkeit von ausländischem angereichertem Uran und kritischen Mineralien verringert werden. Das DOE lädt Unternehmen mit Assets in den USA aktiv dazu ein, dem NUCLEAR FUEL CYCLE CONSORTIUM beizutreten, und zwar im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen mit der Industrie gemäß DPA Section 708, wobei Anreize des Bundes, gezielte Finanzierungen und beschleunigte Genehmigungen für Uranprojekte in den USA ermöglicht werden.

Angesichts früherer Uranminen in den USA wird Terra zweifellos von dieser umfassenden neuen Gesetzgebung profitieren, während das Unternehmen sein Portfolio an Urananlagen weiterentwickelt, sagte CEO Greg Cameron. Ich bin davon überzeugt, dass 2026 das Jahr von Uran sein wird, und angesichts von Uran-Assets in Utah und weiteren Uranschürfrechten wird Terra über ein beträchtliches Portfolio an Uran-Assets in den USA verfügen, die seine Uranlagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca Basin in Saskatchewan ergänzen werden.

Die Ernennung von Herrn Li zum Chief Financial Officer des Unternehmens folgt auf den Rücktritt von Brian Shin und steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Betriebe und das Management in Toronto zu zentralisieren. Terra möchte Herrn Shin seinen Dank aussprechen und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen.

Jon Li kann im Finanzwesen über 20 Jahre Erfahrung vorweisen, wobei er auf die Bergbau-, Technologie- und Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert ist. Als Vice President von WD Numeric, einem Full-Service-Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das Finanz- und Unterstützungsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen anbietet, leitet Jon Li die laufenden Prozessverbesserungsmaßnahmen, führt Qualitätskontrollen der Kundendateien durch und erbringt CFO-Dienstleistungen für ein Portfolio an Kunden.

Vor seiner Tätigkeit bei WD Numeric war Jon als Financial Controller bei der Strategic Pricing Management Group (SPMG) tätig und für die Verwaltung aller Finanzaktivitäten des Unternehmens verantwortlich, einschließlich der Einrichtung und Pflege des Hauptbuchhaltungssystems, der Budgetierung, der Prognosen, des Cash-Managements und der Finanzberichterstattung. Jon ist ein CPA (USA und Kanada) und besitzt ein MBA-Diplom mit Schwerpunkt auf Rechnungswesen.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass alle auf der Tagesordnung stehenden Punkte bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 8. Dezember 2025 (die Versammlung) genehmigt wurden. Bei dieser Versammlung wählten die Aktionäre die aktuellen Direktoren des Unternehmens (Greg Cameron, Alex Klenman und Tony Wonnacott) wieder und wählten zwei weitere Direktoren, Michael Gabbani und Brian Polla. Darüber hinaus bestätigten die Aktionäre die Ernennung von Crowe MacKay LLP, Chartered Professional Accountants, zu den Auditoren für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 und genehmigten deren Ernennung zu den Auditoren für das darauffolgende Jahr.

Mike ist ein versierter Techniker, der jahrzehntelang in der Nuklearindustrie tätig war und über ein umfassendes Verständnis für die Entwicklung der Branche sowie über die erforderlichen Kontakte verfügt, um das Unternehmen so zu positionieren, dass es davon profitieren kann. Brian ist ein Serienunternehmer und erfahrener Veteran der Kapitalmärkte sowie ein bedeutender Aktionär von Terra. Wir schätzen uns glücklich, auf das Know-how der beiden zurückgreifen zu können, um das Unternehmen voranzubringen, sagte CEO Greg Cameron.

Das Unternehmen gibt außerdem die Gewährung von 2.000.000 Restricted Stock Units (jeweils eine RSU) gemäß seinem Omnibus-Incentive-Plan an Direktoren, Officers und Berater des Unternehmens bekannt. Jede RSU berechtigt ihren Inhaber, bei Eintritt der Unverfallbarkeit eine Stammaktie des Unternehmens zu erhalten. Die RSUs werden ein Jahr nach dem Datum der Gewährung unverfallbar. Die Gewährung von RSUs unterliegt weiterhin dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das über eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund auf der Lagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan verfügt, sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell und hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Ressource zwar nicht als aktuell, ist jedoch der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die Informationen für die Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über das Angebot und die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und regulatorischen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

www.tcec.energy

