Terraform 2 Tage Training von der Kubernauts Academy

Neue Schulung Terraform von Hashicorp – 2 Tage Training von der Kubernauts Academy für die Automatisierung der Infrastrukturbereitstellung

Kursbeschreibung:

Terraform von Hashicorp ist eines der beliebtesten Tools für die Infrastrukturbereitstellung auf dem Markt und unterstützt mehrere Cloud-Anbieter (AWS, Azure, GCP, Oracle usw.). Dieser Kurs versetzt die Teilnehmer in die Lage, Terraform für die Definition von Infrastruktur als Code und für die Automatisierung der Infrastrukturbereitstellung zu nutzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, den Verwaltungsaufwand zu senken und die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler zu verringern.

Was werden Sie lernen:

Am Ende des Kurses werden die Teilnehmer ein solides Verständnis der Terraform-Grundlagen haben und in der Lage sein

Terraform-Konfigurationsdateien zu schreiben

Verstehen, wie Terraform Infrastrukturquellen integriert

Infrastrukturumgebungen zu verwalten

Zielpublikum:

Dieser Kurs „Terraform – 2 Tage Training“ richtet sich an Systemadministratoren, die Terraform nutzen möchten, um die Bereitstellung von Cloud-basierten Infrastrukturen zu automatisieren.

Hinweis: Jedem Teilnehmer wird eine eigene virtuelle Laborumgebung zugewiesen.

Voraussetzungen:

Vertrautheit mit der Linux-Kommandozeile (Befehle, Argumente, Variablen, Arbeit mit Dateien und Verzeichnissen, Verwendung von Texteditoren)

grundlegende TCP/IP-Netzwerke (IP-Adressierung, Subnetze usw.)

Grundkenntnisse über die Architektur und Terminologie von Cloud-basierten IaaS (VM-Instanzen, VPCs/VCNs, Load Balancer, Sicherheitsregeln usw.)

Mehr Infos zu der Schulung „Terraform 2 Days“ unter: https://kubernauts.academy/en/courses/Terraform_2Days/

Alle Trainingskurse der Kubernauts Academy

https://kubernauts.academy/en/courses/DevOps-Fundamentals-1-Day/

https://kubernauts.academy/en/courses/DevOps-Git-Fundamentals-2-Days/

https://kubernauts.academy/en/courses/DevOps-Security-Fundamentals-1-day/

https://kubernauts.academy/en/courses/DevSecOps-Advanced-2-days/

https://kubernauts.academy/en/courses/DevSecOps-Basic-2-Days/

https://kubernauts.academy/en/courses/Docker-Advanced-2-Days/

https://kubernauts.academy/en/courses/Docker-Basic-2-Days/

https://kubernauts.academy/en/courses/Docker-security-3-days/

https://kubernauts.academy/en/courses/Kubernetes-Advanced-2-Days/

https://kubernauts.academy/en/courses/Kubernetes-Basic-2-Days/

https://kubernauts.academy/en/courses/Site-Reliability-Engineering-2-Days/

https://kubernauts.academy/en/courses/Terraform_2Days/

Über die Kubernauts

Die Kubernauts GmbH hilft Ihren Kunden, die Kosten für IT-Infrastruktur in der Cloud um 80 -90% zu senken. Kubernauts – als gemeinnützige Initiative – unterstützt eine weltweite Gemeinschaft und ein Netzwerk von Cloud-Native Thinkern und Praktikern, die durch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre realen Implementierungen von Cloud-Native Apps und Plattformen für jede Branche die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen,

die ihren Geist und ihre IT-Strategie durch die Anwendung des Reaktiven Manifests (http://www.reactivemanifesto.org/), DevOps und SRE-Prinzipien in ihrer täglichen Entwicklung und ihrem Betrieb neu gestalten muss.

Die Kubernauts sind der Meinung, dass es an Talenten und Werkzeugen fehlt, die Fachkompetenz mit cloud-nativem Denken und Strategien kombinieren können, um cloud-fähige Anwendungen auf der Grundlage von Mikrodienstarchitekturen zu entwickeln.

Jeder Cloud-Native Thinker kann unserem Netzwerk beitreten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten durch unsere kostenlosen Online-Schulungsprogramme zu erweitern oder zu teilen …

Wir planen, über unsere Mentoren und Ausbilder weltweit kostenlose Online-Schulungen für Kubernetes-, Container-, Serverless- und andere Cloud-bezogene Technologien wie OpenStack und Cloud Foundry anzubieten.

Dabei unterstützen die Kubernauts ganz im Sinne der Open Source Bewegung ausdrücklich auch die kommerzielle Auswertung dieser Grundlagen im Sinne von Dienstleistungen und Services

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services und etwa Rancher dedicated as a Service erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Die Kubernauts GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihre Kunden nicht nur im Betrieb und Setup on Kubernetes Clustern zu unterstützen, sondern diese auch auf das nächste CloudLess Level zu heben. Neben Umfangreichen DevOps Projekten arbeitet die Kubernauts GmbH an automatisierten Setup Systemen für den Multi- und Hybrid Cloud Betrieb, die OpenSource zur Verfügung stehen oder als „As a Service“ gemanaged genutzt werden könne. Zudem bildet die Kubernauts GmbH in der eigenen Akademie Fachkräfte weiter und lebt dabei nach der OpenSource Mentalität, so dass sie zahlreiche Informationen, Tools und Lehrmaterialien kostenlos und frei zur Verfügung stellt.

Kontakt

Kubernauts GmbH

Im Klapperhof 33b

50670 Cologne

Web: https://kubernauts.de

Phone: +49 221 960 28 202

Email: support@kubernauts.de

Follow

https://facebook.com/kubernauts

https://www.instagram.com/kubernauts/

https://twitter.com/kubernauts/

https://www.youtube.com/c/kubernautsio

https://github.com/kubernauts

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kubernauts GmbH

Herr Arash Kaffamanesh

Im Klapperhof 33b

50670 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 960 28 202

web ..: https://kubernauts.academy

email : support@kubernauts.de

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services (https://kubernauts.de/en/kubernauts-kubernetes-services/index.html) und etwa Rancher dedicated as a Service (https://kubernauts.de/en/kubernauts-kubernetes-services/rancher-dedicated-as-a-service.html) erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Jetzt 30 Tage kostenlos testen: https://kubernauts.sh/de/index.html#section-free-offer

Pressekontakt:

da Agency – Webdesign & SEO Agentur

Herr Peter Sreckovic

Lindenstr. 14

50674 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Zion Christliches Missionszentrum bringt über 100.000 Absolventen hervor.