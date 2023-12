TerrAscend übertrifft Erwartungen der Analysten: Starkes Umsatzwachstum im US-Cannabismarkt

Der börsengelistete Anbieter von Cannabis-Produkten berichtete im November über starke Umsatzzuwächse in seinen Kernmärkten in den USA und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr. Positives Analystenecho.

Wachstumsraten von mehr 20 Prozent kennt man eigentlich nur von Technologiefirmen. Das aber auch mit einer jahrtausendalten Kulturpflanze solch dynamische Zuwächse zu erzielen sind, zeigt TerrAscend mit seinen jüngsten Quartalszahlen. Die in Toronto ansässige Gesellschaft ist ein vollintegriertes Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt USA. Dort ist infolge der zunehmenden Legalisierung von Cannabis ein riesiger Markt entstanden.

Mittlerweile ist in 40 der 50 US-Bundesstaaten sowie in Washington D.C. die Verwendung von Cannabis für medizinische Zwecke erlaubt (medical use). In 24 Bundesstaaten (plus Washington D.C.) ist zudem (in einem gewissen Rahmen) auch der private Konsum durch Erwachsene legal (recreational use). Auf insgesamt fast 34 Milliarden US-Dollar (USD) wird das Umsatzvolumen des US-amerikanischen Cannabis-Marktes in diesem Jahr geschätzt. Davon entfällt rund ein Drittel auf medizinische Anwendungen und zwei Drittel auf den privaten Verbrauch. Branchenexperten erwarten, dass der Sektor in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Nach Prognose der Plattform MJBizDaily könnten die Umsätze bis zum Jahr 2028 auf 56,9 Milliarden USD steigen.

Fokussiert auf attraktive Kernmärkte

Das große Potenzial des US-Cannabis-Markt bietet fokussierten Anbietern wie TerrAscend attraktive Wachstumschancen. Gegründet im Jahr 2017 hat das an der Börse in Toronto (TSX) gelistete Unternehmen sukzessive seine Marktstellung ausgebaut. Mittlerweile ist TerrAscend in fünf wichtigen US-Bundesstaaten vertreten: Pennsylvania, New Jersey, Maryland und Michigan im Nordosten der USA sowie in Kalifornien an der Westküste. Das sind alles attraktive Märkte mit einer kaufkräftigen Bevölkerung und einer zunehmenden Nachfrage nach Cannabis-Produkten, erklärt Keith Stauffer, Chief Financial Officer (CFO) von TerrAscend. Die Strategie umreißt Stauffer so: Wir verstehen uns als voll integriertes Unternehmen, dass mit seinen Anbauflächen, Produktionsanlagen und Ausgabestätten die gesamte Wertschöpfungskette des Marktes mit hochwertigen Cannabis-Produkten abdeckt – sowohl für den medizinischen als auch den legalen privaten Gebrauch für Erwachsene.

Dynamisches Umsatzwachstum im dritten Quartal 2023

TerrAscend ist zwar nicht das größte Unternehmen im nordamerikanischen Cannabis-Sektor, überzeugte zuletzt aber mit einem überdurchschnittlichen Umsatzwachstum. Während beispielsweise die beiden Branchenführer Curaleaf Holding und Trulieve Cannabis im dritten Quartal 2023 über stagnierende bzw. rückläufige Umsätze berichteten, legten bei TerrAscend die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 35 Prozent auf 89,2 Millionen USD zu. Mit dazu beigetragen haben unter anderem die erstmaligen Erlöse aus vier übernommenen Ausgabestellen (Dispensaries) für medizinisches Cannabis (Dispensaries) in Maryland. Gegenüber dem Vorquartal belief sich das Umsatzwachstum auf 23,7 Prozent.

Mit seinen Umsatzzuwächsen übertraf die Gesellschaft die Erwartungen der Analysten. Auch das bereinigte Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von 24,2 Millionen USD (Q3 2022: 12,8 Mio. USD) sowie die EBITDA-Marge von 27,1 Prozent (Q3 2022: 19,3 Prozent) konnten überzeugen. Zudem erhöhte TerrAscend die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 317 auf 320 Millionen USD. Das war bereits die zweite Anhebung in diesem Jahr, was von unserem positiven Momentum zeugt, betont Finanzchef Stauffer. Wir werden in diesem Jahr voraussichtlich mehr als doppelt so stark wachsen wie der Gesamtmarkt.

Cannabis-Unternehmen* im 3. Quartal 2023

Unternehmen Umsatz Umsatzwachstum (im (bereinigte)

in Q3 2023 Vergleich zur EBITDA**-Marge

Vorjahresperiode) in Q3 2023

Curaleaf Holdings 333 Mio. USD +2% 22,6%

(in 19 Bundesstaaten aktiv)

Trulieve Cannabis 275 Mio. USD -7% 26,8%

(in 9 Bundesstaaten aktiv)

Green Thump 275 Mio. USD +5% 30,1%

(in 15 Bundesstaaten aktiv)

Verano Holdings 240 Mio. USD +5% 37,2%

(in 13 Bundesstaaten aktiv)

Cresco Labs 191 Mio. USD -9% 25,7%

(in 8 Bundesstaaten aktiv)

TerrAscend 89 Mio. USD +35% 27,1%

(in 5 Bundesstaaten aktiv)

*Auswahl **EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (Ergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle

Vermögensgegenstände)

Quelle: Quartalsberichte Unternehmen

Neue Märkte im Visier

Nach Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal haben zahlreiche Analysten die Kursziele für die TerrAscend-Aktie angehoben. Für Fantasie sorgt zudem, dass sich die Bevölkerung von Ohio erst kürzlich in einer Volksabstimmung für die Legalisierung von Cannabis zu Konsumzwecken ausgesprochen hat. Ohio grenzt an unsere Kernmärkte im Osten der USA. Das eröffnet uns eine attraktive Chance zur Expansion, sagt Stauffer. Immer wenn sich die Möglichkeit ergibt, in zusätzliche Regionen vorzudringen, wollen wir diese wahrnehmen, allerdings nur zu unseren Bedingungen. Bislang, so Stauffer, lag der Fokus der Unternehmensstrategie vor allem auf der Markttiefe. Jetzt könnte die Zeit gekommen sein, auch unsere Marktbreite voranzutreiben.

———-

