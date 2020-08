Terry Booth plant Telefonkonferenz für Investoren zur Erörterung der neuen Ausrichtung von Binovi

7. August 2020, [Toronto, New York] – Binovi Technologies Corp., (Binovi) (TSX-V:VISN | OTCQB:BNVIF) gibt bekannt, dass Executive Chairman Terry Booth aufgrund der jüngsten Entwicklungen eine Sondertelefonkonferenz für Investoren veranstalten möchte, um die neue Ausrichtung des Unternehmens zu erörtern. Die Telefonkonferenz wird am Dienstag, den 11. August 2020 von Terry Booth, Executive Chairman von Binovi Technologies und CEO Adam Cegielski ausgerichtet.

Die Telefonkonferenz findet am Dienstag, den 11. August 2020 um 16:15 Uhr ET (13:15 Uhr PT/22:15 Uhr MEZ) statt.

Einzelheiten der Telefonkonferenz:

Gebührenfreie Einwahlnummer, Kanada/USA: 1-800-319-4610

Gebührenpflichtige Einwahlnummer, international: +1-604-638-5340

Gebührenfreie Einwahlnummer, Deutschland: 0800-180-1954

Teilnehmer sollten sich bitte 5 bis 10 Minuten vor dem geplanten Startzeitpunkt einwählen und einfach die Verbindung mit der Telefonkonferenz anfragen.

Aufzeichnung der Telefonkonferenz:

Gebührenfreie Einwahlnummer, Kanada/USA: 1-800-319-6413

Gebührenpflichtige Einwahlnummer, international: +1-604-638-9010

Zugangscode: 5088

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.binovi.com/investor-reports/.

Über Binovi Technologies Corp.

Binovi ist eine branchenführende neurovisuelle Leistungsplattform, die entwickelt wurde, um die kognitive Leistung von Einzelpersonen zu testen, zu analysieren, nachzuverfolgen und zu dokumentieren. Binovi ist eine Kombination aus Hardware, Software, Experten-Know-how und einem einzigartigen Datenpool, die ein bedarfsgerechtes Einzeltraining mit Lernprotokollen ermöglicht und sich perfekt für die K-12-Ausbildung, für Spezialisten der Augenheilkunde sowie für die Überprüfung und das Training von sportlichen Leistungen eignet. Binovi wurde für die Optimierung der Sehkraft und die Verbesserung von Fertigkeiten in Zusammenhang mit der kognitiven Leistung entwickelt und ermöglicht messbare Ergebnisse in kürzerer Zeit und mit geringerem Aufwand. Binovi ist derzeit an mehr als 1.500 Standorten in 20 Ländern im Einsatz.

Terry Booth

Executive Chairman

Adam Cegielski

Gründer | CEO

Investor Relations

E-Mail: invest@binovi.com

Tel: 1-844-866-6162 (gebührenfrei)

574 Chartwell Road

Oakville, ON, L6J 2X6

info@binovi.com

www.binovi.com/investor-reports/

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Binovi Technologies Corp.

Rakesh Malhotra

Suite 3123 – 595 Burrard Street

V7X1J1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@eyecarrot.com

Pressekontakt:

Binovi Technologies Corp.

Rakesh Malhotra

Suite 3123 – 595 Burrard Street

V7X1J1 Vancouver, BC

email : info@eyecarrot.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kontroll- und Warnleuchten