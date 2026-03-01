Tesla verliert, BYD gewinnt: Auto-Abo-Markt 2026 erlebt stillen Machtwechsel

Vom Platzhirsch zum Randphänomen: Tesla verliert im Auto-Abo dramatisch, während BYD explodiert. Was steckt hinter dem Machtwechsel im deutschen Auto-Abo-Markt 2026?

Noch 2023 war Tesla die dritthäufigste gesuchte Marke auf abofahren.de, dem deutschen Vergleichsportal für Auto-Abos. 7,2 Prozent aller markenspezifischen Suchanfragen entfielen auf den US-Hersteller. Anfang 2026 liegt der Markenanteil bei 1,7 Prozent – ein Rückgang von 76 Prozent in drei Jahren.

Auch Google Trends bestätigt den Absturz: Der Begriff „tesla auto abo“ fiel von einem Indexwert von 100 (2023) auf 28 im März 2026. Die amtlichen Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamts (KBA) bestätigen das Bild: 2025 wurden in Deutschland nur noch 19.390 Tesla-Fahrzeuge neu zugelassen, ein Minus von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Während Tesla fällt, steigt BYD. Auf abofahren.de wuchs der Markenanteil des chinesischen Herstellers von 0,27 Prozent (2023) auf 1,9 Prozent Anfang 2026 – ein Plus von über 600 Prozent. Die Zulassungsstatistik erzählt dieselbe Geschichte: 2025 wurden 23.306 BYD-Fahrzeuge in Deutschland neu zugelassen, ein Anstieg von 706 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Januar 2026 übertraf BYD erstmals Tesla in Deutschland – 2.629 Neuzulassungen gegen 1.301.

Ein wesentlicher Treiber ist der aktuelle Anstieg der Kraftstoffpreise. Laut der Kraftstoffpreisentwicklung des ADAC stiegen die Preise infolge des Iran-Konflikts deutlich an. Der Begriff „auto abo“ erreichte in der Woche vom 1. März 2026 bei Google Trends einen Indexwert von 97 – das stärkste Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen. Wer Tanken teuer findet, denkt heute über BYD nach – nicht mehr automatisch über Tesla.

Der Wandel geht über Tesla und BYD hinaus. Laut dem FAAREN Car Subscription Report 2026, der aktuellen Branchenstudie auf Basis von über 20.000 Buchungen, ist Cupra erstmals die meistgebuchte Marke im deutschen Auto-Abo-Markt mit einem Anteil von 13 Prozent. Der durchschnittliche Abo-Preis liegt bei 510 Euro pro Monat – Tendenz sinkend. Der Markt diversifiziert sich: Kamen 2023 noch fünf Marken auf den Großteil der Suchanfragen, sind es 2026 bereits 18 Marken mit einem Anteil von über 2 Prozent.

Die vollständige Analyse mit allen Daten und Grafiken: Tesla verliert, BYD gewinnt: Der stille Machtwechsel im Elektro-Auto-Abo-Markt

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