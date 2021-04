Test-Ergebnis: Ultraleichte Neopren Griffpolster sind Fitnesshandschuhen und Power Grips überlegen.

Innovative EASYGRIP Fitness Pads sind die bessere und hygienischere Alternative zu Fitness-Handschuhen

Hamburg (01.04.2021/09:30) – Fitness-Handschuhe, Bodybuilding-Handschuhe und Fitness-Trainingshandschuhe gehören an den Nagel gehängt! Sie sind vor allem im Kraftsport und beim Bodybuilding noch weit verbreitet, wenn auch nur bedingt beliebt. Problem mit den Fitnesshandschuhen: Sie sind häufig lästiger, als dass sie einen Nutzen bringen. Sie nutzen sehr schnell ab, die Nähte reissen auf, Druckstellen ergeben sich durch zu viel Material, und das schlimmste: sie fangen nach kürzester Zeit übel an zu riechen. Daher werden Fitness Griffpolster in Grip Pad-Form immer beliebter und verdrängen Bodybuilding Handschuhe langsam aber sicher immer mehr aus den Studios und Home-GYMs. Aber auch hier gibt es viele Schwachpunkte: Die meisten Griffpolster bieten unzureichenden bis gar keinen Halt und nutzen teilweise noch viel schneller ab, oder sie sind viel zu dick. Nur EASYGRIP Fitness Grip Pads vereinen die Vorteile der Handschuhe mit dem besten Komfort der passgenauen Fitness Grip Pads. Dies ist das Ergebnis eines Vergleichstests von unabhängigen Fitnesstrainern, Personaltrainern und Kraftsport-Enthusiasten aus Deutschland. Das Ergebnis wird auf dem Instagram Kanal https://www.instagram.com/easygripsport/und auf der Webseite https://www.easygripsport.com/im-vergleich-zu-handschuhen-und-griffpads/des Unternehmens veröffentlicht.

Was Passiert beim Fitness Training mit Handschuhen?

Fitnesshandschuhe, Trainingshandschuhe oder Bodybuilding- Handschuhe umschließen die Handflächen außen und innen meist komplett und es bildet sich ein Hitzestau. Diese Luft-Blockade führt zu vermehrtem Schwitzen, Feuchtigkeit bildet sich und die Folgen sind fatal: der Griff wird unsauber und man verliert die Konzentration für das Krafttraining und Workout, die Muskulatur kann nicht mehr richtig angesprochen werden. Schlimmer noch: Wenn die Fitnesshandschuhe aus Leder, oder billigem Industrieschaumstoff sind, kann der Schweiß sehr einfach giftige Chemikalien lösen, die in die Haut eindringen. Am schlimmsten: in durchgeschwitzten Handschuhen sammeln sich Keime und Bakterien und diese fangen nach kürzester Zeit übel an zu riechen und das bekommt man nicht raus, die landen dann im Müll. Schlussendlich werden Handschuhe im Krafttraining brüchig und verlieren komplett jeden Halt und ihre eh minimale Dämpfung. Diese Nachteile hat der Sportler mit den Fitness Grip Pads von Easygrip nicht. Stattdessen genießen die Nutzer die patentierte Vorteile, die genialen Komfort bieten.

Belüftung der Hände, sicherer Grip.

Die Workout Pads von Easygrip werden einfach über Mittel- und Ringfinger gezogen – schon können sie im Fitness Training genutzt werden. In Krafttraining-Übungspausen belüften sich die Handflächen unter den Griffpads ganz von alleine. Der Grip bleibt trocken und damit sicher, kontrolliert und effektiv. Sie sind immer genau da, wo der Sportler sie braucht. Volle Konzentration auf die Ansprache der richtigen Muskelgruppen ist nur so möglich.

Was ist smarter als Power-Grips?

Die Griffpolster sind normalen Push & Pull & Dip Griffpads oder Power Grips ebenfalls überlegen, die man ständig suchen muss, die man abnehmen muss, wenn man eine Trainings-App bedienen will oder zur Trinkflasche greift. EASYGRIP Krafttraining Pads sind permanent an den Händen, an zwei Fingern fixiert sind so weich, anschmiegsam und flexibel, dass sie im Training nicht behindern, sondern alles mitmachen – selbst Händewaschen und Desinfizieren mit alkoholischen Lösungen. Klar gibt es andere Krafttraining Griffpolster mit Fingerschlaufen, aber die sind alle zu dick und so steif, dass sie beim Training mehr be- als entlasten. Jede Naht kann reissen, jedes überschüssige Material sorgt für Druckstellen. Und versucht man mal, damit Türknäufe, Kopfhörer, Schlüssel oder Schuhbänder zu handeln, es funktioniert nicht – mit EASYGRIP Fitness Grip Pads gar kein Problem.

Hygiene und Pflege

Die Griffpolster aus dem Spezial-Neoprenkern nehmen keine Gerüche an und sie sind bis zu 60° waschbar und immer hygienisch rein. Der Fitnesssportler erspart sich mit den Fitness Grip Pads von EASYGRIP den direkten Kontakt mit Oberflächen an Griffen und Geräten und schützt sich besser vor Schmutz und minimiert sogar das Risiko von übertragbaren Infektionen. Dies ist insbesondere bei Fitness-Parks besonders wichtig.

Männer und Frauen nutzen die selben Pads, denn das Unternehmen bietet die Pads in einem echten One size fits all Design an – daher sind die Pads in einer Einheitsgröße sowohl für Frauen als auch Männer geeignet. Und die EASYGRIP Pads kommen natürlich auch beim Homeworkout zum Einsatz, denn Druckstellen, Schmerzen und Hornhautbildung kennen keine Lockdowns. Nach ein paar Trainings-Sessions sitzen die Neopren Griffpolster laut Test-Ergebnis wie eine zweite Haut. Die Griffpads passen sich an die Hände an und werden zu einem eigenen einzigartigen Fitness-Partner.

Arnold Schwarzenegger hat gerade zwei Paar Easygrip Fitness Grip Pads mit seinem Konterfei bedruckt per Post erhalten. Auch Arnold Schwarzenegger weiß es bald zu schätzen, was es bedeutet, keine Hornhaut an den Händen zu haben und dennoch seit Jahren in Top-Form zu sein.

Infos und Bestellung: https://www.easygripsport.com/shop-griffpolster-und-fitness-pads

