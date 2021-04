Tevano nimmt Handel an der Frankfurter Börse auf

Tevano nimmt Handel an der Frankfurter Börse auf

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 26. April 2021 – Tevano Systems Holdings Inc. (Tevano Systems oder das Unternehmen) (CSE: TEVO – WKN: A2QQTE – FRA: 7RB) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol (FRA: 7RB) und der WKN (A2QQTE) aufgenommen haben.

Die dem Unternehmen zugewiesene internationale Wertpapierkennnummer ist (ISIN: CA88165V1076) und die deutsche Wertpapierkennnummer ist (WKN: A2QQTE). Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol (CSE: TEVO) notiert sein.

David Bajwa, CEO von Tevano, kommentierte: „Wir freuen uns, die Notierung unserer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt zu geben. Als eine der größten Börsen der Welt wird unser Cross-Listing unserer Meinung nach die Handelsliquidität erhöhen und die Investition in Tevano durch institutionelle und private Anleger in ganz Europa erleichtern“.

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist eine der größten Börsen der Welt, nur übertroffen von der New York Stock Exchange und dem Nasdaq Stock Market. Mit über 3.000 gelisteten internationalen Unternehmen repräsentieren die direkt mit der Frankfurter Wertpapierbörse verbundenen Investoren über 30 Prozent des weltweiten Anlagekapitals.

Über Tevano

Tevano ist der Entwickler von Health Shield, einem KI-gesteuerten elektronischen Gerät, das die Körpertemperatur von Personen scannt und Benutzer benachrichtigt, wenn sie eine Gesichtsmaske tragen müssen. Health Shield-Geräte können an allen Eingängen platziert werden, die Besucher und/oder Angestellte genutzt werden, um Zugang zu Gebäuden zu erhalten. Das Health Shield-Gerät wird von einer Cloud-Softwarelösung unterstützt, mit der mehrere Geräte verwaltet und detaillierte Berichte und Analysen erstellt werden können. Tevano profitiert von einer Beteiligung bei dem führenden Unternehmen für Kiosk- und Bildschirmtechnologie, Nevatronix. Das Management ist der Ansicht, dass diese Beziehung Tevano Zugang zu äußerst robusten Lieferketten verschafft und dem Unternehmen die einzigartige Fähigkeit verleiht, auf sich entwickelnde kommerzielle Märkte für Technologien zur Gesundheitsüberwachung zu reagieren und diese zu bedienen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tevano.com.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte josh@sjspr.co oder rufen Sie an: +1 416 628-7441.

Im Namen des Boards von Tevano Systems Holdings Inc.

David Bajwa

Chief Executive Officer

david@tevano.com

+1 778 388-4806

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zum Zweck der Information über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft bereitgestellt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z. B. Investitionsentscheidungen, möglicherweise nicht angemessen ist. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu beschaffen, und die Fähigkeit des Unternehmens, behördliche Genehmigungen und Börsengenehmigungen zu erhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt.

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tevano Systems Holdings Inc.

Eugene Hodgson

Suite 1303 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : eugeneh@tevano.com

Pressekontakt:

Tevano Systems Holdings Inc.

Eugene Hodgson

Suite 1303 – 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : eugeneh@tevano.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Weg der Menschlichkeit und Stärke – Ein etwas anderer Lebens-Ratgeber Prospect Resources: Großes Interesse potenzieller europäischer Abnahmepartner!