  • Texte die verkaufen: ChatGPT stärkt Unternehmenskommunik.

    ChatGPT beschleunigt Content-Produktion, Copywriter formen daraus markengerechte Botschaften – die Salevate GmbH liefert den Rahmen.

    BildVom Entwurf zur Botschaft
    ChatGPT erzeugt Rohfassungen, listet Argumente und schlägt Varianten vor. Aus diesem Material entsteht mit Redaktion und Struktur eine Botschaft, die Leser erreicht. Die Salevate GmbH etabliert dafür eine Pipeline: Datensichtung, Prompt-Design, Rohtext, Redaktionsrunde, Proof, Freigabe. Jakob Kiender sorgt für konsistente Tonalität und saubere Übergänge zwischen Kanälen.

    Markensprache als System
    Unternehmenskommunikation wirkt, wenn sie Wiedererkennung schafft. Styleguides definieren Vokabular, Rhythmus, Satzlängen, CTA-Formeln. KI Writing liefert Vorschläge, die Redaktion kalibriert Klang, Präzision und juristische Passung. So entsteht Content, der Produkt, Service und Arbeitgebermarke sprachlich vereint.

    Messbare Qualität
    Die Salevate GmbH koppelt Copy an KPIs: Lesetiefe, Klickrate, Rückfragequote, Conversions. Dashboards zeigen, welche Bausteine funktionieren. Erfolgreiche Muster wandern in Templates und steigern Effizienz. Jakob Kienders Erfahrung führt zu klaren Entscheidungen und zu Texten, die Ergebnisse tragen.

    Training für interne Teams
    Workshops vermitteln Recherche, Briefingtechnik, Framing, Einwandführung und CTA-Logik. Teams setzen Prompts gezielt ein, prüfen Varianten und sichern Konsistenz über Länder und Sprachen. Der Effekt: kurze Produktionszeiten, einheitliche Qualität, stärkere Markenwirkung.

    Fazit: Tempo trifft Substanz
    ChatGPT erhöht Tempo. Copywriter geben Orientierung. Diese Kombination führt zu Kommunikation, die informiert, überzeugt und aktiviert. Auf Website, im Newsletter und in Social Media.

    Die Salevate GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main verbindet KI Writing mit redaktioneller Erfahrung und liefert Unternehmenskommunikation mit messbarer Wirkung.

    Die Salevate GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main macht Copywriting für alle zugänglich – vom Einsteiger bis zum Profi. Im Fokus steht der praktische Weg, mit Worten Wirkung zu erzeugen und daraus ein stabiles Business aufzubauen.

    Inhaber Jakob Kiender ist ein erfahrener Profi im Copywriting. Mit vielen Jahren Praxis weiß er, wie Sprache Kunden begeistert und Marken erfolgreich macht. Dieses Wissen vermittelt er klar, verständlich und motivierend, sodass gerade auch Anfänger sofort starten können.

    In den letzten Jahren hat das Thema „KI Writing“ enorm an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Unternehmen setzen auf künstliche Intelligenz, um Texte schneller zu erstellen. Doch echte Wirkung entsteht erst, wenn KI-Ergebnisse mit menschlicher Erfahrung kombiniert werden. Genau hier setzt die Salevate GmbH an: Sie zeigt, wie moderne Tools und klassisches Copywriting ineinandergreifen und Content schaffen, der nicht beliebig, sondern einzigartig ist.

    Die Mischung aus Erfahrung, modernen Methoden und offenem Coaching macht die Salevate GmbH zu einer idealen Adresse für alle, die mit Copywriting wachsen wollen – ob nebenbei oder hauptberuflich.

