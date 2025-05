The Battery Show Europe 2025 – Keynote-Programm beleuchtet Maßnahmen im Hinblick auf globale Zusammenarbeit, Regulierung und Lieferkettenresilienz

Vertreter von BMW, CATL, Mercedes Benz, Cellforce und anderen Unternehmen kommen zu Wort

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 8. Mai 2025 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, haben ihr Keynote-Programm für 2025 veröffentlicht. Die beiden Veranstaltungen werden gemeinsam mit dem Energy Storage Summit Germany abgehalten, dem einzigen regionalen Event dieser Art, das ausschließlich den Batterie-, Elektrofahrzeug- und Hybridfahrzeugherstellern und -technologien gewidmet ist. Die Sessions werden sich mit wesentlichen Themenbereichen befassen, zu denen auch die zukünftige Lieferkette, der Umgang mit regulatorischen und politischen Änderungen sowie die Analyse von Markttrends für den Wissensvorteil zählen.

Die von James Frith, Geschäftsführer von Volta Energy Technologies, moderierte erste Beitragsrunde des Programms ist dem Thema Better Together: Building Resilient Battery Supply Chains Through International Collaboration gewidmet. Isobel Sheldon, Global CEO von Western CAM Inc, Ulderico Ulissi, Head of Overseas Tech & Start-up Cooperation von CATL, Jerry Fang, Director of Business Development von Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. und Benoit Lemaignan, CEO von Verkor, geben Einblicke in ihre Unternehmen. Gemeinsam werden die Diskussionsteilnehmer erörtern, wie Partnerschaften zwischen Unternehmen des Westens und chinesischen Firmen die Entwicklung der Batterie-Lieferkette in Europa durch Erfahrungsaustausch, Kapitaleinsatz und bewährte Maßstäbe bei der Fertigung beschleunigen können.

Zur Bildansicht (Hier klicken)

In der Beitragsrunde Scaling the European Cell Manufacturing Industry: Challenges from Cell Technology Choices to Execution and Ramp-Up werden die Vortragenden Vincent Cobée, CEO von ITEN, Nemanja Mikac, Inhaber & CEO von ElevenEs sowie die McKinsey-Partner Jacob Fleischmann und Denny Theimig die technischen, investitionsrelevanten und betrieblichen Entscheidungen beleuchten, die für das Hochfahren der europäischen Batterieproduktion von vorrangiger Bedeutung sind. In dieser Session wird der Frage nachgegangen, wie sehr die Nachfrageentwicklung Produktstrategie und Kostenwettbewerbsfähigkeit an den Märkten für Mobilität und stationäre Speicher beeinflusst.

Der Vortrag Navigating the EU Battery Regulation: Challenges and Opportunities for a Sustainable European Battery Ecosystem befasst sich vorrangig mit regulatorischen Strategien. Ilka von Dalwigk, Director General von ReCharge, wird erläutern, welche Auswirkungen die neuen Vorschriften und Einschränkungen bei der Verwendung von Perfluoralkyl- und Polyfluoralkylstoffen (PFAS) sowie Änderungen bei der Rohstoffklassifizierung auf die Branche haben. Dalwigk skizziert die Strategien, mit denen die Einhaltung der entsprechenden Auflagen garantiert und gleichzeitig sichergestellt wird, dass europäische Unternehmen in einem zunehmend angespannten Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben.

Dr. Juliane Kluge, Leiterin des Geschäftsbereichs Cell Chemistry and Methods im Kompetenzzentrum Batteriezelle (BCCC) der BMW Group, bietet in ihrem Vortrag Pioneering Innovations in Cylindrical Cell Development Einblicke in BMWs aktuelle Anstrengungen zur Verbesserung von Elektrolytbewegung, Energiedichte und Materialeffizienz in Zylinderbatterien. Im Mittelpunkt der Session steht die Frage, wie strukturelle und chemische Innovationen die nächste Generation von Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge prägen werden.

Im Anschluss an die vorstehende Diskussion werden Dr. Richard Ahlfeld, CEO und Gründer von Monolith, und Dr. Heino Sommer, CTO von Cellforce Group, in ihrem Vortrag Using AI To Accelerate The Development Of Next-Generation Battery Materials and Cell Components beleuchten, wie Künstliche Intelligenz die Batterietestung und -validierung verändert und Erstausrüstern (OEM) dabei hilft, die Entwicklungszeit zu verkürzen und ihre Performance durch intelligenteres, datengesteuertes Design zu optimieren.

Zur Bildansicht (Hier klicken)

Den Abschluss der beeindruckenden Reihe von Vorträgen bildet die Abschlusspräsentation zum Thema Advancing Battery Innovation: Insights from Mercedes-Benz’s Technical Leadership von Uwe Keller, Director Battery Development der Mercedes-Benz AG, der den Teilnehmern spannende Einblicke in die Entwicklung von Batteriesystemen in einem globalen Produktionskontext eröffnet und ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus den umfassenden Batteriekompetenz-Initiativen näherbringt. Er beleuchtet, wie Designentscheidungen Effizienz, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit beeinflussen. Die Teilnehmer bekommen außerdem einen fundierten Überblick über aktuelle und neu entstehende Batteriezelltechnologien, welche die Zukunft der Branche prägen werden.

Der europäische Batteriesektor tritt in eine entscheidende Phase ein, in dem sich die Notwendigkeit der Produktionslokalisierung und der Druck, international wettbewerbsfähig zu bleiben, die Waage halten müssen, erklärt John Lewinski, Executive Vice President, Informa Markets Engineering. Das Keynote-Programm spiegelt die Tiefe und Komplexität dieser Herausforderung wider und bringt führende Persönlichkeiten zusammen, die aktiv an der Gestaltung der Lieferketten, Vorschriften und Technologien beteiligt sind, welche das nächste Jahrzehnt der Energiespeicherung und Elektromobilität bestimmen werden.

Neben den Keynote-Programmen bietet die Konferenz auch eine Reihe spezieller Themenbereiche wie Advanced Battery Technologies, Electric & Hybrid Vehicle Integration und Battery Manufacturing & Supply Chain, bei denen über 90 Vortragende mehr als 32 Stunden mit Experteninhalten in Form von Podiumsdiskussionen, Fachsessions und praxisorientierten Workshops füllen werden, um den Teilnehmern ein besseres Verständnis der Branche zu vermitteln. An der Konferenz nehmen Vorreiter aus der gesamten Branche teil, unter anderem auch führende OEM-Hersteller von Batteriezellen und Batteriepacks, wie ACC, Ampere, Daimler, ExxonMobil, Lyten, NIO, PowerCo, Scania und Siemens.

Die europäische Batterie- und Elektrofahrzeugbranche ist mit immer größeren Komplexitäten konfrontiert, die von neuen Vorschriften bis hin zur Notwendigkeit skalierbarer und nachhaltiger Lieferketten reichen. Hier bietet The Battery Show Europe ein wichtiges Forum, um die führenden Köpfe der Branche zusammenzubringen. Es ist heute wichtiger denn je, solche Gespräche in einem Umfeld zu führen, in dem Innovation und Umsetzung aufeinandertreffen und in dem sich Führungskräfte über Strategien austauschen, Partnerschaften bilden und die Branche gemeinsam voranbringen können.

Melden Sie sich gleich heute für die Teilnahme an der The Battery Show Europe und der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe unter www.thebatteryshow.eu an. Die Frühbucherrabatte gelten noch bis 16. Mai 2025.

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von nahezu 1.000 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering ausgerichtet und schließt The Battery Show Europe, The Battery Show North America und The Battery Show India ein. Im Jahr 2025 wird Informa Markets Engineering The Battery Show South und The Battery Show Asia einführen. Zu den aufgeführten Medienpartnern gehören Battery Technology and DesignNews von Informa Markets. Weitere Informationen erhalten Sie unter informamarkets.com.

Über Informa Markets Engineering

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von 3 Billionen $. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

Medienkontakt

Informa Markets Engineering

EngineeringPR@informa.com

+44 (0) 20 8052 0400

QUELLE:INFORMA MARKETS – ENGINEERING

