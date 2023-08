The Chocolate on the Pillow Group setzt auf nachhaltiges Textilmanagement

Der Hotelbetreiber kooperiert im Zuge seiner Neuausrichtung mit Servitex. Somit werden die Hotels zukünftig auch mit „Made in Green“ zertifizierter Bettwäsche und Handtüchern ausgestattet.

Die Wäschereien des Verbunds textiler Dienstleister Servitex übernehmen sukzessive die Textilpflege der Hotelgruppe. The Chocolate on the Pillow Group, die bisher als GHOTEL Group am Markt etabliert war, will ihren Gästen nicht nur hochwertigere Textilien bieten: Im Rahmen der Umfirmierung entwickelte das Unternehmen eine Strategie, die hohe Flexibilität und interdisziplinäres Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Hotelimmobilie gepaart mit Mitarbeiterorientierung umfasst.

„Die Servitex-Betriebe sind ein Verbund inhabergeführter Wäschereibetriebe und haben sich bereits seit vielen Jahren als verlässlicher Partner in der Hotellerie etabliert. Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit mit Rolf Slickers und seinem Team. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert für uns beide und wir sind zuversichtlich, dass die Expertise von Servitex auch dabei unterstützen wird, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig unseren Gästen neben einem hohen Hygienestandard weiterhin einen exzellenten Service zu bieten“, so Jens Lehmann, COO und Managing Director der The Chocolate on the Pillow Group.

Servitex hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Lösungen in der Branche zu fördern und umzusetzen. Durch den Einsatz modernster Technologien und umweltfreundlicher Reinigungsverfahren gewährleistet der Wäschereiverbund eine ressourcenschonende Textilpflege. Aber auch bei den Textilien selbst legt das Unternehmen Wert auf echte nachhaltige Alternativen. Unter anderem werden lediglich „Made in Green“ zertifizierte Produkte eingesetzt. Diese Zertifizierung beinhaltet eine Auditierung der vier zentralen Produktionsschritte spinnen, weben, nähen, färben auf soziale und ökologische Faktoren hin.

Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH, freut sich ebenfalls über die Zusammenarbeit mit der Hotelbetriebsgesellschaft: „Mit der Übernahme der Textilpflege und die Umstellung auf ‚Made in Green‘ zertifizierte Bett- und Badtextilien für die The Chocolate on the Pillow Group dürfen wir einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie des Hotelbetreibers leisten. Durch den Einsatz von effizienten sowie energiesparenden Waschverfahren und umweltverträglicher Reinigungsmittel wird der ökologische Fußabdruck der Hotelgruppe somit ebenfalls spürbar reduziert.“

Für die inhabergeführten Wäschereien von Servitex stellt Nachhaltigkeit vor allem ein fortlaufender Prozess dar, der voraussetzt, dass das eigene Handeln regelmäßig hinterfragt wird und erfolgsversprechende Innovationen aktiv in den Betriebsalltag integriert wird. Um mit den verschiedenen Fragestellungen, wie beispielsweise Wäsche noch effizienter und effektiver gewaschen werden kann oder wie die Servitex-Mitglieder als Wäschereibetriebe noch kundenorientierter handeln können sowie daraus konkrete Handlungsanweisungen für die Wäschereien zu gewinnen, gründete Servitex sogar einen eigenen wissenschaftlichen Beirat. Hiervon profitieren vor allem die Hotelkunden der Wäschereien.

Die Partnerschaft zwischen The Chocolate on the Pillow Group und Servitex ist ein weiterer Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Hotellerie. Beide Unternehmen sind fest entschlossen, ihre Zusammenarbeit auszubauen und ihre Position als einer der Vorreiter in der Branche zu festigen.

Während der Corona-Pandemie hat der Multibrand-Hotel-Operator sein Markenportfolio mit verschiedenen Betreiberkonzepten auf insgesamt rund 3.500 Zimmer vergrößert. An über 20 Standorten in der D A CH-Region betreibt die Gruppe mit unterschiedlichen Konzepten Hotels in verschiedenen Segmenten. Von Budget über Lifestyle bis hin zu Full-Service-Hotels umfasst das Angebot eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Servitex GmbH

Herr Rolf Slickers

Weserstraße 118

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 0049 030 – 26 93 07 00

web ..: http://www.servitex.de

email : info@servitex.de

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de



Pressekontakt:

Wolf. Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die SeniorenLebenshilfe gibt es jetzt auch in Wilsdruff (Braunsdorf): Herr Hafner unterstützt Senioren im Allt