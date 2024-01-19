THE CIRCLE Classic Trophy® 2027: Die Geburt einer neuen Lifestyle-Rallye mit sportlicher Seele

Eine neue Oldtimer- und Youngtimer-Rallye in der Steiermark geht 2027 an den Start.

Am 3. und 4. September 2027 entsteht in der Steiermark ein neues Kapitel österreichischer Fahrkultur: die THE CIRCLE Classic Trophy®. Eine Oldtimer- und Youngtimer-Rallye, die weit mehr ist als ein motorsportliches Event. Sie ist ein Statement. Ein Lebensgefühl. Ein modernes Ritual für Menschen, die Präzision, Stil und sportliche Herausforderung gleichermaßen schätzen.

Eine Rallye, die Lifestyle neu definiert

Die THE CIRCLE Classic Trophy® verbindet edles Ambiente, ästhetische Inszenierung und sportlichen Anspruch zu einem Format, das in Österreich seinesgleichen sucht. Keine Hektik, kein Lärm, kein Geschwindigkeitsrausch – sondern präzise Gleichmäßigkeit, taktische Finesse und die Kunst, als Team zu funktionieren.

Die Rallye versteht sich als Lifestyle-Event, das die Eleganz historischer Fahrzeuge mit der Ruhe und Konzentration eines modernen Präzisionssports verbindet. Die Teilnehmer erwartet ein Umfeld, das bewusst hochwertig, stilvoll und entschleunigt gestaltet ist – ohne an Spannung zu verlieren.

Die FOUNDING 10: Österreichs Oldtimer-Rallye-Elite setzt den ersten Maßstab

Mit den FOUNDING 10 haben sich bereits einige der renommiertesten Rallye-Teams Österreichs fix für die Premiere angemeldet. Sie sind nicht nur Teilnehmer – sie sind Botschafter.

Sie verleihen der Trophy von Beginn an eine Strahlkraft, die man sonst nur von etablierten Großveranstaltungen kennt.

Diese zehn Teams stehen für:

* sportliche Exzellenz

* jahrzehntelange Erfahrung

* höchste Präzision im Gleichmäßigkeitsfahren

* eine Community, die Qualität vor Quantität stellt

Sie bilden das Fundament einer Rallye, die von Anfang an auf Premium-Niveau startet.

Strecken, die Fahrkultur spürbar machen

Die Trophy führt durch die schönsten Regionen der Steiermark – kurvenreich, landschaftlich spektakulär und fahrerisch anspruchsvoll.

Jede Etappe wurde so gewählt, dass sie:

* Fahrkultur erlebbar macht

* technisches Kulturerbe würdigt

* regionale Identität sichtbar macht

* sportliche Präzision fordert

Es ist eine Rallye, die nicht nur gefahren, sondern gefühlt wird.

Edles Ambiente, moderne Inszenierung

Die THE CIRCLE Classic Trophy® setzt bewusst auf ein Erscheinungsbild, das Tradition und Moderne verbindet.

Dazu gehören:

* stilvolle Locations

* hochwertige Materialien

* ruhige, klare Markenästhetik

* ein Eventdesign, das Eleganz statt Lautstärke betont

Die Rallye wird damit zu einem Ort, an dem sich Fahrer, Teams und Partner auf Augenhöhe begegnen – in einem Umfeld, das Qualität atmet.

Ein neues Kapitel für Oldtimer- und Youngtimer-Kultur

Mit der Premiere 2027 entsteht ein Format, das die Lücke zwischen den großen Frühjahrsklassikern schließt und gleichzeitig neue Akzente setzt.

Die THE CIRCLE Classic Trophy® ist:

* sportlich anspruchsvoll

* ästhetisch hochwertig

* regional verwurzelt

* international anschlussfähig

* modern erzählt und kommuniziert

Sie ist eine Rallye für Menschen, die Fahrkultur nicht nur lieben, sondern leben.

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Menschen im Vertrieb Beratungsgesellschaft mbH

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web ..: https://the-circle-classic-trophy.at

email : hans@the-circle-classic-trophy.at

Die Menschen im Vertrieb Beratungsgesellschaft in Graz ist Organisator dieser Rallye.

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