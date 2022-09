The Enjoyable Company: Warum es gerade nach der Pandemie wichtig ist, Arbeit freudvoll zu gestalten

Ab 01.09.2022 verfügbar

theLivingCore veröffentlicht das Buch „The Enjoyable Company: Making Work Work in a Post-Pandemic World“. Die Pandemie hat unverhofft Voraussetzungen geschaffen, unsere Organisationen jetzt radikal umzugestalten. Dabei ist das Ziel klar: Arbeit soll „joyful“ sein. „Joy“ lässt sich dabei nicht einfach in „Freude“ oder „Glück“ übersetzen. Vielmehr bedeutet „joyful work“, dass unsere Arbeit wesentlich zu einem gelungenen, sinnstiftenden Leben beiträgt.

Das Buch ergründet was „Joy“ bedeutet und welche Schritte Führungskräfte unternehmen können, um es für ihre Mitarbeiter:innen nutzbar zu machen. The Enjoyable Company beantwortet diese Frage und leitet Führungskräfte durch Übungen und die Vorstellung von „Best Practices“ an, „Joyful Work“ in die Tat umzusetzen.

„When your employees truly enjoy their work and feel they are a genuine part of your organization, they bring their full, authentic selves to the workplace. And with them, their full potential, dedicated to the common goals of your organization. Joy is the most fundamental thing we, as people, want to experience. We claim that companies exist to fulfill this purpose. Successful business developments and innovations will follow. And with them, financial success. We made this guide for the owners, leaders, and courageous individuals who want to make this vision a reality.“ -The Enjoyable Company, p. 5

Für wen ist dieses Buch gedacht?

– Gründer:innen und Unternehmer:innen, die eine „Enjoyable Company“ aufbauen wollen, die mehr als nur Gewinn abwirft

– Führungskräfte, die talentierte Mitarbeiter:innen anziehen und binden und ihnen ermöglichen wollen, ihr volles Potential zu entfalten

– Personalverantwortliche, die ihren Mitarbeiter:innen helfen wollen, „Joy“ zu leben und es weiterzugeben.

– Mitarbeiter:innen, die ihre Arbeit und ihren Arbeitsplatz für sich selbst und ihre Kolleg:innen besser machen wollen

Was werden sie lernen?

– Warum wird „Joy“ das führende Paradigma in der Welt der Arbeit sein?

– Warum sollten sich Unternehmen in der Welt nach der Pandemie um „Joy“ bemühen?

– Was bedeutet „Joy“ und wie unterscheidet es sich von „Glück“ oder „Freude“?

– Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die Menschen für „joyful work“ brauchen?

– Was können Sie jetzt tun, um Ihr Unternehmen zu einem Ort der Freude zu machen?

– Was sind die 7 Prinzipien für Arbeitsplätze, die tiefe Freude ermöglichen?

Was werden sie darin finden?

– Sorgfältig ausgearbeitete Artikel von Gründer:innen und und Expert:innen

– Konkrete, praktische Richtlinien für die Gestaltung einer „Joyful Company“ und von Arbeitsplätzen

– Meinungsartikel, die die Zukunft der Arbeit nach der Pandemie diskutieren

– Kuratierte Auszüge aus Interviews mit Führungskräften und Sachkundigen

– Bibliothek mit Empfehlungen für essentielle Buchtipps

– Das Joyful Manager Worksheet – ein 6-Schritte-Programm mit wegweisenden Fragen und praktischen Übungen, die Interessierte an sich selbst, ihr Team und ihr Unternehmen anwenden können

Über die Autor:innen

theLivingCore ist ein multidisziplinäres Team, bestehend aus Kognitionswissenschaftler:innen, Psycholog:innen, Unternehmensberater:innen, Moderator:innen und Designer:innen mit 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Organisationen aller Art und Größe. Bei ihrer Arbeit als Wissens- und Innovationsarchitekten geht es um die Lebendigkeit und Authentizität von Organisationen und den Menschen, die in ihnen arbeiten.

In einer VUCA-Welt, die von Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt ist, sind Orientierung, Sinnstiftung und Zielsetzung entscheidend. theLivingCore hilft, die Herausforderungen einer VUCA-Welt in positive Ergebnisse zu verwandeln, indem sie Organisationen auf ihrem Weg von ihrem grundlegenden Kern her in die Zukunft transformieren und begleiten. Sie verwenden den Ansatz „Learning from the Future“, um lebendige und florierende Organisationen, Produkte und Räume zu entwickeln.

Veröffentlichungsblatt:

Datum der Veröffentlichung: 01.09.2022

Preis: 69EUR

Seitenanzahl: 84

ISBN: 978-3-9505224-0-2

Für weitere Informationen besuchen Sie uns:

Landing Page: https://www.enjoyable-company.org/

theLivingCore Website: https://www.thelivingcore.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

theLivingCore GmbH

Herr Thomas Fundneider

Lange Gasse 29

1080 Wien

Österreich

fon ..: +43 1 890 4684

web ..: https://www.thelivingcore.com/

email : fundneider@thelivingcore.com

.

Pressekontakt:

theLivingCore GmbH

Herr Thomas Fundneider

Lange Gasse 29

1080 Wien

fon ..: +43 1 890 4684

web ..: https://www.thelivingcore.com/

email : fundneider@thelivingcore.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

RIWA-Rijn: Ziel einer 30-prozentigen Verringerung der Rhein Einträge noch außer Sicht