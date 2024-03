The Impossible Dream – Keith Tynes und Band live in der Freilichtbühne

Keith Tynes ist ein ausdrucksstarker Gesangsvirtuose und Entertainer, mit einer Stimme über dreieinhalb Oktaven. Er ist am 22. Juni live mit Band auf der Freilichtbühne Spandau zu erleben.

Sänger und Entertainer Keith Tynes, genannt „The Voice“, ist am Samstag, den 22. Juni live mit Band auf der Freilichtbühne Spandau zu erleben.

Tickets und Informationen gibt es auf der Homepage des Kulturhauses Spandau: www.kulturhaus-spandau.de oder auch auf der Homepage von Eventbrite.de.

Sichern Sie sich Ihre Tickets schnell, um „The Voice“ auf einem seiner wenigen Konzert in Berlin miterleben zu können.

Er stand mit Größen wie „The Weather Girls“, Gloria Gaynor, Stevie Wonder, Keith Sweat und Joe Lynn Turner auf der Bühne. Keith begeistert sein Publikum mit gefühlvollem und unvergleichlichem Jazz,- Pop- und Soulinterpretationen.

Als Mitglied der legendären US-Band „The Platters“ tourte er rund um die Welt und sang Riesenhits wie „Only You“, „The Great Pretender“ und „Smoke Gets In Your Eyes“.

Stil, Charme, Charisma und die unvergleichbare Präsentation von Songs machen diesen in Berlin ansässigen Sänger einzigartig. Er verleiht selbst bekannten Titeln durch seine Stimme und Persönlichkeit einen neuen Glanz, den man so vorher nie kannte. Geprägt durch seine Wurzeln und Vorbilder schafft er es seine Songs auf jedem Konzert neu zu interpretieren und überrascht sein Publikum immer aufs Neue.

Keith Tynes Stimme ist ein wahrhaftiges Juwel, das die Herzen der Zuhörer berührt. Er vermag es, seine Stimme mit einer kraftvollen Intensität zu füllen. Seine Töne durchdringen den Raum und erzeugen eine emotionale Resonanz. Ob er sanft flüstert oder mit voller Kraft singt, seine Stimme ist stets ausdrucksstark. Keith Tynes versteht es, Emotionen in seinen Gesang zu legen. Ob Freude, Trauer oder Leidenschaft – er vermittelt sie auf eine Weise, die die Herzen der Menschen berührt. Insgesamt ist Keith Tynes‘ Stimme ein Geschenk für die Musikwelt – eine Quelle der Inspiration und des Staunens für alle, die das Glück haben, sie zu hören.

Keith Tynes ist ein Garant für musikalischen Hochgenuss – berührend, mitreißend und ansteckend!

