The Land of Legends. Wo Legenden aufeinandertreffen

The Land of Legends, die umfangreichste Entertainment- und Lifestyle-Destination der Türkei, bietet unvergessliche Erlebnisse für Besucher jeden Alters

In einer der beliebtesten Ferienregionen Antalyas gelegen, erschafft The Land of Legends mit seinem Themenpark, den Hotels und der Shopping Avenue seine ganz eigene Welt.

Im Zentrum von Adrenalin, Spaß und Spannung lädt der Themenpark The Land of Legends die ganze Familie zu einem Tag voller Nervenkitzel ein

Adventure Land heißt Abenteuerlustige willkommen und entführt sie in eine fesselnde Erlebniswelt. Mit der Hyper Coaster, die Grenzen von Geschwindigkeit und Nervenkitzel neu definiert, bietet Adventure Land unvergessliche Momente in kraftvollem Ambiente – ein Muss für Adrenalin-Junkies.

Tropic Lagoon hebt Wasserspaß auf ein neues Level. Besucher begeben sich mit der Turtle Coaster auf eine dynamische Reise über das Wasser, während die lebhafte Atmosphäre der Tropic Lagoon schnell zum neuen Lieblingsplatz im Park wird.

Aqua Land punktet mit Attraktionen, die die Energie des Wassers widerspiegeln. In der Wave Shock-Wellenbecken garantieren kraftvolle Wellen pure Erfrischung und Vergnügen für alle Water-Lovers.

Nickelodeon Land erweckt Kultfiguren wie SpongeBob Schwammkopf, die PAW Patrol und Star Trek(TM) zum Leben und schenkt Kindern ein unvergessliches Abenteuer. Mit Bereichen wie Bikini Bottom, Star Trek(TM): Wild Galaxy und PAW Patrol: Adventure Bay öffnet diese bunte Welt die Tore zu neuen Welten und wird schnell zum Familienfavoriten.

Kingdom Hotel, das erste Hotel der Türkei, das exklusiv für Kinder entworfen wurde, besticht durch ein lebendiges, fantasieanregendes Design. Unterhaltsame Aktivitäten, thematisch gestaltete Zimmer und familienfreundlicher Service sorgen für unvergessliche Ferienmomente – und der Eintritt ins Nickelodeon Land ist für Hotelgäste inklusive.

Das neueste Highlight, das Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, bietet Themenzimmer und -suiten, die von SpongeBob Schwammkopf, Dora, den Teenage Mutant Ninja Turtles, Star Trek(TM) und PAW Patrol inspiriert sind. Als erstes Nickelodeon- und Charakter-Themenhotel der Türkei lädt es Familien dazu ein, eine perfekte Mischung aus Komfort und Unterhaltung mit einem Spa, thematisierten Pools, dem Club Nick Kids‘ Club und stilvollen Gastronomieangeboten zu genießen.

Die Shopping Avenue verführt mit internationalen Top-Brands, eleganten Restaurants und spektakulären Abendshows zu genussvollen Momenten.

The Land of Legends ist mehr als ein Urlaub – es ist ein Erlebnis, das jeden Augenblick in eine bleibende Erinnerung verwandelt. Tauchen Sie ein in diese legendäre Welt und lassen Sie Ihre Träume wahr werden!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COOP TRR Int. AG

Herr C. Sefer

Huttropstr. 60

45138 Essen

Deutschland

fon ..: 0201 99 99 67 00

web ..: http://www.cooptrr.de

email : sefer@cooptrr.de

Pressekontakt:

COOP TRR Int. AG

Herr C. Sefer

Huttropstr. 60

45138 Essen

fon ..: 0201 99 99 67 00

email : sefer@cooptrr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alexandra Kordas bei „Disruptive Harmony“ Ausstellung in Madrid 9. Mai – 4. Juni 2025 Pasinex gibt den Erlass einer „Failure to File Cease Trade Order“ bekannt