PASADENA, CA / ACCESS Newswire / 26. Januar 2025 / The Now Corporation (OTC:NWPN) möchte sich mit den jüngsten Fehlinformationen auseinandersetzen und seine Position bezüglich angeblicher Verbindungen klarstellen. Das Unternehmen bestätigt, dass es keine Partnerschaft, Zugehörigkeit oder Beteiligung mit Solana, der Solana-Blockchain-Plattform oder anderen Kryptowährungsunternehmen, einschließlich The Now Coin, hat.

Außerdem sind wir darauf aufmerksam geworden, dass das Social-Media-Konto @thenowCorp auf X (ehemals Twitter) in betrügerischer Absicht betrieben wird und nicht mit The Now Corporation verbunden ist. Alle Aussagen oder Beiträge, die von diesem Konto gemacht werden, sind nicht autorisiert und sollten nicht als repräsentativ für das Unternehmen angesehen werden.

Ein kürzlich veröffentlichter Tweet (t.co/AvroBeS1Mi) von diesem betrügerischen Konto suggerierte fälschlicherweise eine Beziehung zwischen The Now Corporation und Solana sowie Kryptowährungsprojekte. Wir weisen diese Behauptungen kategorisch zurück und bekräftigen, dass The Now Corporation sich weiterhin ausschließlich auf die Förderung nachhaltiger Energielösungen durch ihre Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. konzentriert.

Wir bitten die Beteiligten, Investoren und die Öffentlichkeit dringend, sich nur auf offizielle Erklärungen und Aktualisierungen zu verlassen, die von The Now Corporation über verifizierte Kanäle herausgegeben werden, um Verwirrung durch Fehlinformationen zu vermeiden.

Über The Now Corporation

The Now Corporation (OTC PINK: NWPN) hat es sich zur Aufgabe gemacht, über seine Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. den Ausbau sauberer Energielösungen zu forcieren. Green Rain Solar konzentriert sich auf Solaranlagen auf städtischen Dächern und netzgekoppelte Stromversorgungslösungen, die für Märkte mit hohen Energiekosten gedacht sind. The Now Corporation kombiniert modernste Solar- und Batterietechnologien und setzt sich damit für Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien ein.

Über Green Rain Solar Inc.

Green Rain Solar Inc., eine Tochtergesellschaft von The Now Corporation (OTC PINK: NWPN), ist ein Solarenergieversorgungsunternehmen, das sich auf städtische Solarenergie und Netzintegration spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt innovative Aufdach-Solarprojekte zur Umwandlung von Sonnenlicht in netzgekoppelten Strom und fördert nachhaltige Energielösungen für städtische Hochkostengebiete.

Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und unterliegt den durch diese Abschnitte geschaffenen Safe-Harbour-Bestimmungen. Dieses Material enthält Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse und/oder Finanzergebnisse vorausschauender Art, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das in dieser Pressemitteilung dargelegte Geschäft aufgrund von unvorhergesehenen Herausforderungen hinsichtlich Technik, Installation, Genehmigungen etc. nicht zustande kommt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance oder die Erfolge von The Now Corporation wesentlich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck kommen. Soweit nicht nach den Bundeswertpapiergesetzen der USA erforderlich, übernimmt The Now Corporation keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitig öffentlich zu aktualisieren.

