The Payments Group Holding stellt ihr neues Logo für die neue Firmierung unter German Tech Holding vor

Frankfurt am Main (IRW-Press/31.07.2026) – +++ Pressemitteilung +++

The Payments Group Holding stellt ihr neues Logo für die neue Firmierung unter German Tech Holding vor

Frankfurt am Main, 31. Juli 2026 Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, stellt im Vorfeld der beabsichtigten Umfirmierung auf ihrer Hauptversammlung am 19. August 2026 in German Tech Holding GmbH & Co. KGaA ihr neues Logo vor.

Mit dem neuen Namen und Corporate Design knüpft die Gesellschaft an ihre Wurzeln als langjährig führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group an und unterstreicht ihre strategische Weiterentwicklung zu einer technologieorientierten Beteiligungsholding. Zum aktuellen VC Portfolio zählen eine über die hundertprozentige Tochtergesellschaft German Startups Group VC gehaltene 36 %ige Beteiligung an AuctionTech (

auctiontech.com/), die mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow (

propnow.com/de/transparente-marktpreisfindung-f%C3%BCr-immobilien) für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer ist propnow.com (

propnow.com/de/transparente-marktpreisfindung-f%C3%BCr-immobilien). Daneben eine 32 %ige Beteiligung an Softmax AI (

softmax-ai.com/# top), einem auf künstliche Intelligenz fokussierten Company Builder, sowie eine darüber gehaltene 23 %ige Beteiligung an Cognicare AI (

cognicare.ai/), einer Ausgründung aus der Softmax AI, die KI-basierte Anwendungen für die wachsende Zahl von Senioren-Pflegeeinrichtungen anbietet und erfolgreich betreibt softmax-ai.com (

softmax-ai.com/# home), cognicare.ai (

cognicare.ai/). Ein weiteres Projekt der Softmax AI ist eine KISprachbox für Kinder, die natürliche Dialoge mit ihnen führt, geduldig und kenntnisreich ihre unzähligen Fragen beantwortet und auf diese Weise vielfältiges Wissen sowie Fremdsprachen spielerisch vermittelt my-cobo.com (

my-cobo.com/).

Das Börsenkürzel soll künftig GTH lauten.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die PGH hat ihrer Hauptversammlung am 19. August 2026 vorsgechlagen, die Gesellschaft in German Tech Holding GmbH & Co. KGaA umzufirmieren.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die PGH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaSbasierten WhiteLabelLösung PropNow für digitale Bieter und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die PGH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der PGH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für SeniorenPflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dezidierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die PGH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT CapitalGruppe in Höhe von 6,2Mio.Euro.

Weitere Informationen: www.tpgholding.com (

tpgholding.com/), www.softmax-ai.com (

softmax-ai.com/# home

softmax-ai.com/), www.cognicare.ai (

cognicare.ai/)

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Rosenberg Strategic Communications

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d.schmitt@rosenbergsc.com

(Ende)

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Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

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Tel.: +49 69 348690520

E-Mail: ir@tpgholding.com

Website: www.tpgholding.com

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