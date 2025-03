The Romans: Nach „Cotton Eye Joe“- Annika singt jetzt Bernarda

Sie gelten als erfolgreichste Bluegrass-Band Kroatiens: The Romans. Nun will die versierte Country-and Western-Crew um den charismatischen Frontman Goran Troha auch Westeuropa erobern.

Zu ihrem Debüt holten sie die original „Cotton-Eye-Joe“-Sängerin Annika. In ihrer aktuellen Single räkelt sich die voluminöse Stimme der VoG-Finalistin Bernarda. Und nicht nur C & W -Fans schnalzen mit den Zungen, ob dieser geballten Qualität.

Wer nach dem Begriff „Lublaneza“ googled, sucht vergebens. Gemeint ist der ursprüngliche slowenische Name für den Fluss Ljubljanica, der durch die Hauptstadt Sloweniens fließt und ihr ihren Namen gab: Ljubljana (deutsch: Laibach).

An dessen Ufer jedenfalls entstand, an einem kalten Wintertag, es war der 13.Dezember 2023, dieser Track, als Goran und Tilen, zwei Mitglieder der kroatisch-/slowenischen Country-Band mit ihren Gitarren zusammensaßen und bei einem Bier an Arrangements feilten.

Bandleader Goran erinnert sich: „An jenem magischen Abend wurde uns klar, dass unsere Musik die Essenz dieses Moments widerspiegelte, als die Umgebung, die Kreativität und die gute Stimmung zusammenkamen“. Inspiriert von der Stadt und ihrem mystischen Fluss, wählen The Romans „Lublaneza“ als Songtitel – als Symbol der kreativen Verbindung mit ihr.

Nachdem sie als Sängerin für „Joe´s Comeback“, ihr ausgelassenes Single-Debüt, „Cotton Eye Joe“-Stimme Annika Ljungberg engagierten, beschlossen The Romans ihr poetisches „Lublaneza“ von einer souligeren Stimme interpretieren zu lassen. Die Wahl fiel auf Bernarda Brunovic, ehemalige „Voice Of Germany“ Teilnehmerin und ESC – Bewerberin. Die gebürtige Kroatin ist blind und lebt in der Schweiz. Im Sommer produzierte das ZDF ein TV-Feature mit ihr.

The Romans, bestehend aus kroatischen und Slowenischen Musikern, sind eine Country-Bluegrass-Pop-Band, deren einzigartigen Mischung aus Polka, Walzer, Marsch, Mazurka mit Bluegrass und Country-Musik vor allem in Osteuropa viele Musikfans begeistert. Die Band hat neun Mitglieder, darunter zwei weibliche Sängerinnen, Gitarre, Geige, Banjo, Kontrabass, Mandoline, Blues-Harp und Schlagzeug.

Ihr Debütalbum „Dandelion“ ist bereits fertiggestellt und soll Anfang nächsten Jahres erscheinen. Auf diesem Album sind auch einige musikalische Kollaborationen z.B. mit Annika Ljungberg und Bernarda Brunovic zu hören.

Obwohl Bluegrass der Kern ihrer Musik ist, verleihen europäische Elemente ihrem Debüt einen besonderen Charme.

Ihre Musik hat eine Botschaft mit einer universellen Reichweite. Mit ihren Melodien und Rhythmen sprechen The Romans alle Zuhörer an. Ihre Musik fesselt beim ersten Hören mit ihrer Sensibilität und Direktheit.

