The suspense is terrible, I hope it will last: Mel Ramos, the Gmurzynska selection

„The suspense is terrible, I hope it will last: Mel Ramos, the Gmurzynska selection“ heißt die „spannungsgeladene“ Einzelausstellung von Mel Ramos in der Galerie Gmurzynska.

Die kuratierte Auswahl der ikonischsten Werke des Künstlers in den Bereichen Skulptur und Malerei wird an beiden Galeriestandorten in Zürich gezeigt. Die Ausstellung dokumentiert eindrücklich die Entwicklung von Mel Ramos zu einem der führenden Pop-Art-Künstler der US-Westküste.

Seine bekanntermaßen akribische Maltechnik und sein starkes Engagement als Lehrer führten dazu, dass er manchmal nur drei Werke pro Jahr schuf. Zu den Highlights der Ausstellung zählen gleich vier Werke, darunter der bahnbrechende „Man of Steel“ von 1962. Elf Skulpturen, darunter die meisterhafte Pop-Art-Ikone „Chiquita Banana“, sowie die Multiples von Ramos runden den Rest der Ausstellung ab.

Indem er den weiblichen Akt in vielen seiner Werke in den Mittelpunkt stellt, parodiert Ramos auf unbeschwerte Weise den männlichen Umgang mit dem weiblichen Körper in der Werbung des 20. Jahrhunderts und in der Kunst. Ramos wurde von Kritikern und Künstlern wie seinem Mentor Wayne Thiebaud, ebenso wie Roy Lichtenstein und Tom Wesselmann als ein Wegbereiter gelobt, der die Grenzen der Pop-Art bis zum Äußersten ausreizte.

Als unermüdlicher Pädagoge und Dozent beeinflusste Ramos spätere Generationen zeitgenössischer Künstler. Im Jahr 2011 widmete die Albertina in Wien dem Maler eine große Retrospektive. Heute befinden sich Werke von Ramos in zahlreichen Sammlungen, wie z.B. im Guggenheim Museum, New York, im Museum of Modern Art, New York, im Museum of Contemporary Art, Los Angeles, im Museum Moderner Kunst, Wien, und im Whitney Museum of Art, New York.

Die Ausstellung in der Galerie Gmurzynska wird von einem umfangreichen illustrierten Katalog mit einem Essay des berühmten Pop Art-Forschers Marco Livingstone und einem Interview mit dem Schauspieler George Hamilton begleitet.

Mehr Informationen unter: https://www.gmurzynska.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Galerie Gmurzynska

Frau Annette Zierer

Paradeplatz 2

8001 Zürich

Deutschland

fon ..: +49-89-356 124-88

web ..: https://www.gmurzynska.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-88

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

FSD Pharma präsentiert bei der Sidoti Virtual Investor Conference am 10. und 11. Mai Deutschlandweite Roadshow zum Thema Stadtgutscheine, Mitarbeitergutscheine, Bonussysteme und Spendensysteme.