Thema Erbrecht: Schadensersatz eines Miterben gegen vom Erblasser bevollmächtigten Miterben

Rechtsanwalt Thomas van Eimern von der Rechtsanwaltskanzlei Prof. Dr. Thieler – Prof. Dr. Böh – Thieler Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erklärt den Schadensersatz eines Miterben gegen vom Erblasser.

Das OLG Brandenburg, 3 U 47/23 hatte folgenden Fall zu entscheiden:

Ein Erblasser hatte einem Familienangehörigen Kontovollmacht erteilt; der bevollmächtigte Miterbe machte regen Gebrauch von der Vollmacht und hob „fleißig“ Geldbeträge vom Konto des Erblassers ab. Dieses Verhalten stieß auf wenig Gegenliebe beim anderen Miterben; dieser verlangte vom Bevollmächtigen, er möge Auskunft über die Geldabhebungen erteilen und wie er das abgehobene Geld verwendet habe. Der Bevollmächtigte weigerte sich mit dem Argument, dass er als Familienangehöriger nicht rechenschaftspflichtig sei. Da irrte er. Das OLG entschied, dass der Bevollmächtige die verlangte Auskunft erteilen müsse, weil er Geldgeschäfte für den Erblasser getätigt habe; ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten genüge idR nicht. Außerdem müsse der Bevollmächtigte nachweisen, dass er das abgehobene Geld zweckentsprechend verwendet habe. Das konnte er nicht; also verurteilte ihn das OLG zur Auskunfterteilung und Herausgabe der abgehobenen Gelder an die Erbengemeinschaft.

Dieser Beitrag wurde von Herrn Rechtsanwalt Thomas van Eimern von der Rechtsanwaltskanzlei Prof. Dr. Thieler – Prof. Dr. Böh – Thieler Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfasst. Herr Rechtsanwalt Thomas van Eimern ist seit Jahren Fachanwalt für Erbrecht und darüber Fachanwalt für Arbeitsrecht.

