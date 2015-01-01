Thomas Marketing GmbH: So wehren wir unberechtigte Forderungen nach Cold Calls effektiv ab

Mehrere Unternehmer melden sich wegen Rechnungen rund um „SuchmaschinenCheck“ (Thomas Marketing GmbH). Wir erklären typische Abläufe und zeigen, wie Betroffene richtig reagieren.

München – Uns erreichen aktuell vermehrt Anfragen von Unternehmern, Selbstständigen und Freiberuflern zu Rechnungen im Zusammenhang mit der Thomas Marketing GmbH und dem Portal „SuchmaschinenCheck“. Viele Betroffene berichten von einem typischen Ablauf: Zunächst ein unerwarteter Werbeanruf (Cold Call), anschließend ein Gespräch, das wie eine bloße Datenabfrage wirkt – und kurz darauf eine Rechnung mit dem Eindruck, es sei bereits ein Vertrag zustande gekommen oder verlängert worden.

Nach den uns geschilderten Fällen wird häufig suggeriert, es bestehe bereits eine Vertragsbeziehung, die sich mangels Kündigung fortsetze. Teilweise entsteht zudem der Eindruck, der Anruf komme von einem anderen Unternehmen. In einem zweiten Schritt folgt dann eine „Bestätigung“ am Telefon, die später als Beleg für einen Vertragsschluss dienen soll – oft verbunden mit dem Hinweis auf eine Telefonaufzeichnung.

Worum geht es bei den Forderungen?

Betroffene erhalten Rechnungen, in denen als Leistungsgegenstand etwa ein „Business-Eintrag“ oder vergleichbare Online-Leistungen genannt werden. Aufgeführt sind häufig mehrere Positionen (z. B. Prüfung von Daten, Optimierung/SEO, Platzierungen). In der Praxis stellt sich dann regelmäßig die Frage, ob überhaupt wirksam ein Vertrag geschlossen wurde – und ob die behaupteten Leistungen in Umfang und Preis nachvollziehbar sind.

Wichtig: Widerruf ist im B2B häufig nicht das passende Instrument

Viele Betroffene denken zunächst an ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Im unternehmerischen Verkehr (B2B) greift dieses jedoch regelmäßig nicht. Entscheidend ist daher eine zielgerichtete rechtliche Reaktion, statt pauschaler Widerrufs- oder Rücksendeschreiben.

Cold Call rechtswidrig – aber nicht automatisch „kein Vertrag“

Unerlaubte Werbeanrufe sind rechtlich problematisch. Dennoch gilt: Allein die Rechtswidrigkeit eines Cold Calls bedeutet nicht automatisch, dass jeder behauptete Vertrag per se unwirksam ist. Genau deshalb ist es wichtig, frühzeitig die richtigen Einwände sauber zu setzen und Beweissituationen richtig einzuordnen.

Typische Eskalation: Mahnungen und Inkasso

Häufig folgt auf eine Nichtzahlung eine Eskalation mit Mahnungen, schärferem Ton und Druckszenarien (z. B. „Titulierung“, „Vollstreckung“). In diesem Kontext wird uns gegenüber auch die Einschaltung eines Inkassodienstleisters geschildert (u. a. ETI Experts GmbH). Das erhöht den Druck – sollte aber nicht zu vorschnellen Zahlungen führen.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Aus unserer anwaltlichen Praxis empfehlen wir Betroffenen insbesondere:

Nicht vorschnell zahlen – Zahlungen können die Lage eher verkomplizieren.

Keine Klärungs-Telefonate – Gespräche werden häufig in eine „Bestätigung“ gelenkt.

Unterlagen sichern – Rechnung, Mahnungen, E-Mails, Gesprächsnotizen, ggf. Zeugen.

Fristen prüfen – insbesondere Kündigungsfristen/Verlängerungsklauseln, wenn behauptet wird, es bestehe bereits ein Vertrag.

Strategisch reagieren – mit rechtssicheren Erklärungen und einer sauberen Dokumentation.

Wir vertreten bundesweit Unternehmen bei der Abwehr unberechtigter Forderungen aus Telefon- und Vertragsfallen. Entscheidend ist, frühzeitig strukturiert zu handeln – damit aus einer Rechnung kein langwieriger Konflikt wird. Hier finden Sie weitere Informationen:

Thomas Marketing GmbH / SuchmaschinenCHECK abwehren!

Über LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte

Wir sind LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte in München. Als Kanzlei mit Schwerpunkt u. a. im Wettbewerbsrecht, Markenrecht und IT-Recht beraten und vertreten wir Unternehmen bundesweit – auch bei der Abwehr unberechtigter Forderungen und in Auseinandersetzungen rund um telefonische Vertragsabschlüsse.

Pressekontakt

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte

Ansprechpartner: Rechtsanwalt Daniel Loschelder

Telefon: +49 (0) 89 38 666 070

office@LL-ip.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte

Herr Daniel Loschelder

Rambergstraße 5

80799 München

Deutschland

fon ..: 089/38666070

web ..: https://ll-ip.com/

email : loschelder@ll-ip.com

Wir sind eine hochspezialisierte Wirtschaftskanzlei mit den Schwerpunkten Markenrecht, Wettbewerbsrecht, IT-Recht, Designrecht, Medienrecht und Urheberrecht. Seit 2011 vertreten wir kreative Köpfe aus den unterschiedlichsten Branchen. Von Softwareunternehmen, Modelabels, Elektronikunternehmen, Schokoladenherstellern, Schmuckdesignern, Sportlern bis hin zu Influencern, begleiten wir unsere Mandanten auf dem Weg von der ersten Idee bis zum finalen Produkt und kümmern uns um dessen langfristigen Schutz.

Pressekontakt:

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte

Herr Daniel Loschelder

Rambergstraße 5

80799 München

fon ..: 089/38666070

email : loschelder@ll-ip.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

