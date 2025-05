Tieffrequente Geräusche – Prognoseansätze, Messung und Beurteilung

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern die wesentlichen Grundlagen zur Erfassung und Beurteilung von tieffrequenten Geräuschen im Verwaltungshandeln darzulegen.

„Tieffrequente Geräusche – Prognoseansätze, Messung und Beurteilung“ lautet der Titel des Seminars, welches am 04. September 2025 in der Umwelthauptstadt Magdeburg stattfindet. Veranstalter ist das Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V.

Tieffrequente Geräusche sind eine häufige Ursache von Immissionskonflikten und regelmäßiger Bestandsteil in der Prüfung auf schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG in Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren.

Der Schwerpunkt des Seminars liegt in der Vermittlung von aktuellen Informationen über das Auftreten, die Prognosemöglichkeiten sowie die Messung von tieffrequenten Geräuschen.

Nach einer Einführung in die physikalischen Aspekte werden die bekannten Ansätze der Prognose tieffrequenter Geräusche in der Verwaltungspraxis aufgezeigt. Die Anforderungen an die messtechnische Erfassung und deren Beurteilung werden dargelegt und in Beispielen aus der Praxis veranschaulicht.

Es besteht die Möglichkeit, Fragen und Beispiele aus Ihrer Praxis in die Diskussion einzubringen.

Das Seminar wendet sich an Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kommunalen und staatlichen Umweltverwaltung, die mit schalltechnischen Fragestellungen befasst oder von diesen betroffen sind.

Das IWU ist eine gemeinnützige Einrichtung und macht daher keine Mehrwertsteuer geltend.

Teilnahmepauschale: 429EUR (MwSt.-frei)

Programmablauf, weitere Inhalte und Anmeldung unter https://www.iwu-ev.de/pdf/L250904.pdf

Als Termin in meinem Kalender vormerken (z.B.: Outlook, Lotus, SuperOffice usw.): https://www.iwu-ev.de/ics/L250904.ics

Programm

09.30 Uhr Begrüßung und Einführung

09.35 Uhr Einführung und Grundlagen

– Grundlagen der Akustik

– Auftreten tieffrequenter Geräusche

– Häufige Geräuschquellen

– Wahrnehmung und Beurteilung

– Relevanz im Verwaltungshandeln

11.00 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr Prognose tieffrequenter Geräusche

– Rechtliche Grundlagen

– Behandlung tieffrequenter Geräusche in Antragsverfahren

– Prognoseansätze

12.45 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Messung tieffrequenter Geräusche

– Rechtliche Grundlagen

– Regelwerke, Vorschriften und Normen

– Durchführung und Auswertung einer Messung nach geltender DIN 45680 (1997)

– Anforderungen an den Messbericht

– Beurteilung tieffrequenter Geräusche

– Anwendungsfehler und -grenzen

15.00 Uhr Kaffeepause

15.15 Uhr Beispiele zur Vermeidung belästigend tieffrequenter Geräusche / Anforderungen an eine Konfliktlösung

– Fallbeispiele aus der Praxis und deren Bewertung

– Terzanalyse und Schallquellensuche

– Anforderungen an eine Konfliktvermeidung

– Geräuschminderungsmöglichkeiten

16.15 Uhr Abschlussdiskussion und Auswertung

16.30 Uhr Ende der Veranstaltung

