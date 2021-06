Tier One Silver ernennt neue Direktorin sowie Vizepräsidentin für Kommunikation

Vancouver, Kanada – 24. Juni 2021 – Tier One Silver (TSXV: TSLV) („Tier One“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors Christy Strashek zum Director ernannt und Natasha Frakes mit sofortiger Wirkung von Manager of Investor Relations zum Vice President of Communications befördert hat.

Frau Strashek ist eine Finanzexpertin mit 15 Jahren diversifizierter Kapitalmarkterfahrung, einschließlich Buy-Side und Sell-Side Equity Research und Syndication. Derzeit ist sie Director of Research bei Canalyst in Vancouver. Frau Strashek hat eine ausgewiesene Begabung für Unternehmens- und Branchenanalysen sowie für Finanzmodellierung, Prognosen und Bewertung. Frau Strashek hat einen CFA-Abschluss und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Investment-Management-Branche zurückblicken.

Frau Frakes arbeitet an der Seite der Mitbegründer von Tier One Silver, Ivan Bebek und Shawn Wallace, seit sie 2018 als Managerin für Investor Relations zu Auryn Resources und Torq Resources kam. Sie hat umfassende Kommunikationsplattformen für die Unternehmen entwickelt und spielte kürzlich eine wichtige Rolle im Prozess der Aufspaltung von Auryn. Dies beinhaltete die Schaffung von drei separaten Markenidentitäten und Kommunikationsprogrammen für die daraus entstandenen Unternehmen: Fury Gold Mines, Tier One Silver und Sombrero Resources. Frau Frakes hat einen journalistischen Hintergrund und arbeitete früher als Nachrichtenreporterin und Moderatorin für CBC Vancouver und CBC Calgary.

ENachricht von Ivan Bebek, Co-Vorsitzender & Direktor:

„Im Namen des Boards freue ich mich, Christy Strashek bei Tier One Silver willkommen zu heißen. Christys umfangreiche Erfahrung auf den Kapitalmärkten sowie bei der Bewertung und Finanzierung von Unternehmen in der Frühphase wird unser Board mit einer unabhängigen Finanzperspektive ergänzen, während wir unsere aggressiven Explorationsstrategien in Peru auf der Suche nach Weltklasse-Entdeckungen umsetzen.

„Wir sind auch sehr erfreut, Natasha als VP of Communications von Tier One Silver zu ernennen. Natasha ist ein integraler Bestandteil unseres Marketingteams und hat sich in den letzten Jahren mit ihren starken Kommunikationsfähigkeiten und ihrer Professionalität innerhalb unserer Gruppe erheblich weiterentwickelt, während sie Tier One Silver als erstklassiges Explorationsunternehmen repräsentiert.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen über Tier One Silver Inc. besuchen Sie www.tieronesilver.com oder kontaktieren Sie Natasha Frakes, VP of Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Emilia, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya, das mit seinem ersten Bohrprogramm begonnen hat. Tier One strebt eine OTCQB-Notierung in den USA an, die innerhalb des nächsten Monats abgeschlossen sein soll. Besuchen Sie www.tieronesilver.com für weitere Informationen.

Vorausschauende und allgemeine Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen und Pläne ausdrücken oder diskutieren, die keine historischen Fakten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein und können Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollten entsprechend gelesen werden. Die enthaltenen Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den erfolgreichen Antrag des Unternehmens auf eine Notierung an der U.S. OTCQB, was nicht zugesichert werden kann, sowie in Bezug auf seine Explorationspläne.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

