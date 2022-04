Tier One Silver kündigt öffentliches Angebot in Höhe von 6,0 Millionen C$ an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, Kanada – 12. April 2022 – Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) („Tier One“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud“ oder der „Vermittler“) abgeschlossen hat, um als alleiniger Vermittler und Bookrunner auf einer „Best-Effort“-Basis für ein öffentliches Angebot (das „Angebot“) von 9.231.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,65 C$ pro Einheit (der „Einheitspreis“) mit einem Bruttoerlös von 6.000.150 C$ für das Unternehmen zu handeln.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Optionsschein ist ein „Optionsschein“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.

Das Unternehmen hat dem Bevollmächtigten eine Option eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach und einschließlich des Abschlussdatums des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu einer Anzahl von zusätzlichen Einheiten zu verkaufen, die 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zum Einheitspreis entspricht, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration und Weiterentwicklung der Projekte des Unternehmens in Peru, zu denen auch das Vorzeigeprojekt Curibaya gehört, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Die Einheiten werden auf Marktbasis mittels eines Kurzprospekts angeboten, der in British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht wird. Das Angebot soll am oder um den 27. April 2022 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Eine Kopie des vorläufigen Prospekts ist unter www.sedar.com erhältlich.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen über Tier One Silver Inc. wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Vice President of Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Weitere Informationen finden Sie unter www.tieronesilver.com.

Vorausschauende Informationen und allgemeine Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten und können Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht in hohem Maße verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Explorationspläne des Unternehmens, den Abschluss des Angebots und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in der Management’s Discussion & Analysis für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung erörtert werden, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tier One Silver Inc

Tracy George

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver

Kanada

email : tracy.george@umsmining.com

Pressekontakt:

Tier One Silver Inc

Tracy George

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver

email : tracy.george@umsmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In Vorbereitung auf Kanadas EV-Haushaltsplan beginnt Quantum Battery Metals mit Vorarbeiten zum Erwerb von Konzessionsgebieten in Kanada