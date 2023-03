Tigermücke breitet sich in Deutschland aus

Allerdings keine unmittelbare Gefahr, trotzdem melden!

Bei der Tigermücke handelt es sich um eine kleine Stechmücke, die lediglich 5 – 10 mm groß sind. Sie stammen ursprünglich aus Asien. Sie sind kleiner als die heimischen Ringelmücken, mit denen sie regelmäßig verwechselt werden. Zu erkennen ist sie an ihrer schwarz-weißen Musterung. Tigermücken sind tagaktiv und haben ein aggressives Stechverhalten. Meist versucht eine Tigermücke mehrfach zuzustechen und genügend Blut für die Produktion der Eier aufzunehmen. Nachdem 2007 die Tigermücke erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde, hat sie sich rasant verbreitet. Neben der enormen Belästigung durch die Tigermücke, da sie sehr häufig hintereinander zusticht, kann sie auch verschiedene Krankheiten übertragen wie das Chikungunya-Virus, das Dengue-Virus, das West-Nil-Virus, sowie das Zika-Virus. Um die Erkrankungen zu übertragen, muss die Mücke jedoch Träger der Viren sein. Sie benötigt also eine Quelle, einen infektiösen Patienten. Eine Unmittelbare Gefahr droht im Moment jedoch nicht, dennoch sollte man wachsam sein und mögliche Funde der Tigermücke dem Gesundheitsamt melden um eine Ausbreitung einzudämmen.

