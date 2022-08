Tipps und Tricks für Microsoft Excel Online für den Eintritt

Wenn Sie Microsoft Excel online für Einstiegszwecke verwenden, möchten Sie möglicherweise die Datenvalidierung auf Ihre Daten anwenden.

Bei der Verwendung von Microsoft Excel Online für den Eintritt ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Funktionen zu verstehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten zu formatieren, einschließlich der Verwendung von Autofill- und Flash -Füll- und Formatierungszellen. Hier sind einige praktische Tipps. Um die Eingabedaten zu vereinfachen, können Sie die Zellen als Text formatieren. Wählen Sie dazu die Zellen aus, wählen Sie die Textkategorie aus und klicken Sie dann auf OK, um die Formatierung anzuwenden. Um die Formatierung bequemer zu gestalten, können Sie auch Tastaturverknüpfungen verwenden, um die Daten schneller einzugeben.

Datenvalidierung

Wenn Sie Microsoft Excel Kurse online für Einstiegszwecke verwenden, möchten Sie möglicherweise die Datenvalidierung auf Ihre Daten anwenden. Mit dieser Funktion können Sie die Textlänge in einer Zelle um eine bestimmte Anzahl von Zeichen oder den Datentyp einschränken. Wenn Sie beispielsweise versuchen, einen Preis für eine bestimmte Blume einzugeben, möchten Sie möglicherweise die Anzahl der Zeichen in Zelle D2 auf 7 einschränken. Dies verhindert, dass Sie versehentlich einen falschen Wert in der Zelle eingeben.

Um Fehler beim Eingeben von Daten in Ihre Tabelle zu verhindern, können Sie die Datenvalidierung aktivieren. Es wird Sie alarmieren, wenn Daten in der Tabelle ungültig sind. Ungültige Daten werden aus Ihrer Tabelle entfernt. Sie können auch aufhören, ungültige Daten zu akzeptieren, erneut zu werden oder Ihren Eintrag zu stornieren. Die Datenvalidierung in Excel Online spart Ihnen Zeit und Frustration. Diese Funktion ist auch in vielen Online -Versionen von Microsoft Excel erhältlich. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, melden Sie sich für ein Konto an.

Sie können auch den Fehlerstil konfigurieren. Standardmäßig ist die in der Zelle angezeigte Nachricht ein rotes Fehlersymbol. Sie können jedoch auch Informationsfeedback in Form einer Warnung oder Warnung geben. Mit dem Dropdown -Bereich Style können Sie die Nachricht auswählen, die das Datenvalidierungs -Tool angezeigt werden soll. Wenn Sie keine Fehlermeldung wünschen, können Sie den Titelstil aktivieren. In diesem Modus wird die Zelle mit dem falschen Wert eingehalten.

Die Verwendung von Listendatenvalidierung ist eine hervorragende Möglichkeit, die Genauigkeit in Ihrer Tabelle aufrechtzuerhalten. Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Werte auswählen und die Daten sauber und präzise halten. Dropdown-Listen sind ein nützliches Werkzeug für eine Vielzahl von Zwecken. Um einen Fehler zu verhindern, können Sie mehrere Dropdown-Listen verwenden. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie den Schaltschlüssel bei der Auswahl mehrerer Zellen verwenden. Sie können auch die Quelleigenschaft verwenden, um einen bestimmten Wertebereich zu definieren.

Autofill

Eine der beliebtesten Funktionen in Microsoft Excel ist das Autofill. Viele Menschen nutzen dieses leistungsstarke Werkzeug nicht voll. Es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, sich wiederholende Daten auszufüllen, und ist nicht ausreichend ausreichend. Es hat jedoch viel Potenzial und ist eine fantastische Möglichkeit, die Dateneingabe zu automatisieren. Gehen Sie in diesem Artikel die Hauptfunktionen von Autofill und wie Sie sie verwenden können, um Ihre Arbeit zu erleichtern.

Autofill in Excel ist sehr nützlich, um benutzerdefinierte Listen, Dateneingabe und mehr zu erstellen. Sie können das Füllgriff verwenden, um einzelne Zellen zu füllen oder einen Bereich auszuwählen und dann auf die Schaltfläche Autofill zu klicken, um die Software den Rest für Sie zu füllen. Das Autofill -Tool kann Ihnen auch helfen, Daten in Ihrer Tabelle zu formatieren, indem Sie bestimmte Zellen hervorheben. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich wiederholende Dateneingabe zu automatisieren und Zeit zu sparen.

Autofill in Microsoft Excel Online für die Eingabe erleichtert das Ausfüllen von Wiederholungsdaten. Es kann automatisch eine Nummer oder ein Datum oder sogar eine gesamte Datenbank mit E -Mail -Adressen einfüllen. Sie können sich die Wiederholungsdateneingabe erleichtern, indem Sie automatische Fill- und Blitzfüllung verwenden. Sie können auch Autofill verwenden, um Ihren Eintrag automatisch zu korrigieren, wenn er falsch formatiert ist. Es hilft Ihnen auch, Zeit zu sparen, indem Sie alternative Möglichkeiten zur Eingabe von Daten vorschlagen.

Um Autofill in Microsoft Excel online für den Eintrag zu verwenden, gehen Sie zum Optionsmenü und wählen Sie die Option, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Es ist wichtig zu beachten, dass Excel nur Werte in Zellen neben Ihrem Eintrag übereinstimmt. Wenn Sie daher versehentlich ein Wort in Zelle A7 eingegeben haben, wird versucht, dieses Wort in Zelle A6 und so weiter zu entsprechen. Wenn Sie diese Option entfernen möchten, sollten Sie auf das Menü AutoComplete und auf deaktivierte Optionen klicken.

Blitzfüllung

Bei der Verwendung von Flash Fill für Microsoft Excel online wird der Dateneingabevorgang einfacher. Die Software füllt die Daten automatisch, da sie ein Muster erkennt. Der erste Schritt bei der Verwendung der Software besteht darin, den Flash -Füllen Ihres Computers zu aktivieren. Klicken Sie dazu im linken Bereich auf die Registerkarte Erweitert und wählen Sie die Option automatisch Blitzfüllung aus. Alternativ können Sie die Flash -Füllung manuell starten, indem Sie auf Daten oder Zuhause klicken, dann auf das Füllgriff klicken und dann die Flash -Füllung auswählen.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Blitzfüllung ist, dass es mehrere Zellen gleichzeitig formatieren kann. Traditionell hat dies die Verwendung von VBA -Codierung oder eine Kombination von Textfunktionen erforderlich. Um beispielsweise den Inhalt einer Zelle in mehrere zu teilen, hätten Sie das Jahr in der ersten und zweiten Zellen manuell eintreten müssen, und dann eine Formel, die sie zu zwei neuen Zellen kombiniert. Mit Blitzfüllung können Sie dies tun, ohne Code zu benötigen.

Eine weitere großartige Funktion von Flash Fill für Microsoft Excel Online ist die Fähigkeit, zwei Spalten zu kombinieren. Sie möchten beispielsweise Spalte C mit dem Namen der Bruces kombinieren. Die Flash-Füllung fordert Sie mit einer Liste von Grauauswahl für Spalte C auf. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie das Format einer bestimmten Zelle ändern möchten.

Wenn Sie Flash Fill für Microsoft Excel online für die Einreise verwenden, ist es wichtig, dass Sie sich seiner Grenzen bewusst sind. Es kann nicht horizontal füllen, sodass Sie sicherstellen müssen, dass Ihre Quelldaten im richtigen Format sind, bevor Sie mit dem Eingeben in die Tabelle eingeben. Die Software kann auch falsche Ergebnisse erzielen, wenn komplexe Muster beteiligt sind. Die Flash -Füllung ist schnell und einfach zu bedienen, aber Sie möchten die Einstellungen überprüfen, bevor Sie sich auf Ihr Unternehmen darauf verlassen.

Hinzufügen von Zeilen und Spalten

Das Hinzufügen von Zeilen und Spalten zu einer Tabelle ist eine grundlegende Möglichkeit, Daten in einer Tabelle zu formatieren. Dazu klicken Sie auf die Zellen, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf die rechte Einfügen oder linke Schaltflächen einfügen. Sie können auch rechts neben dem Unterkopf von Zeilen und Spalten auf das Pfeilsymbol klicken, um auf weitere Optionen zuzugreifen. Von hier aus können Sie wählen, ob Sie eine ganze Zeile oder Spalte hinzufügen oder eine Zelle löschen möchten.

Um neue Zeilen und Spalten hinzuzufügen, wählen Sie zunächst die Zellen aus, zu denen Sie die Zeilen hinzufügen möchten. Wählen Sie dann die Zeile oder Spalte aus, die Sie einfügen möchten. Sie können auch Zeilen oder Spalten löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Zell- oder Zeilennummer klicken, um die Zeile oder Spalte auszuwählen, die Sie löschen möchten. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf jede Zeile oder Spalte klicken, um die Spalte oder Zeile zu entfernen, die sie ersetzt.

