  • TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu im Programm

    Die Südsee wird noch vielseitiger: TMC Reisen bietet ab sofort individuelle Reisen nach Samoa in der Südsee an.

    BildGroßkarolinenfeld, 24.09.2025 – Die Südsee wird noch vielseitiger: TMC Reisen bietet ab sofort maßgeschneiderte Reisen nach Samoa an. Die Inselgruppe im Südpazifik verzaubert mit türkisblauen Lagunen, weißen Sandstränden, üppigen Regenwäldern und gelebter polynesischer Kultur.

    Als offizieller „Samoa Specialist“ präsentiert TMC Reisen verschiedene Pakete, die Reisenden einen authentischen und komfortablen Einstieg in das Paradies ermöglichen:

    * Samoa 4 Tage Exklusiv – ideal für Einsteiger, die in kurzer Zeit die Höhepunkte Samoas im Rahmen einer größeren Südsee-Reise erleben möchten.
    * Samoa 7 Tage Package – eine Woche voller Inselerlebnisse, von der Hauptstadt Apia bis zu den Traumstränden und Wasserfällen.
    * Samoa 9 Tage Traumreise – intensive Rundreise mit ausgewogener Mischung aus Kultur, Natur und Entspannung.

    Jede Reise wird von TMC Reisen individuell geplant und kann mit weiteren Südsee-Inseln oder Zielen in Australien und Neuseeland kombiniert werden. Die Unterkünfte reichen von authentischen Fales (traditionellen Bungalows) bis zu luxuriösen Resorts.

    „Samoa ist noch ein echter Geheimtipp in der Südsee“, so Uli Edelmann, Geschäftsführer von TMC Reisen. „Unsere Angebote ermöglichen es, die Schönheit und Herzlichkeit des Landes ganz entspannt zu erleben – ob für wenige Tage oder als längere Traumreise.“

    Kontakt & weitere Informationen:
    Die Samoa-Angebote von TMC Reisen sind ab sofort buchbar. Details unter:
    www.tmc-reisen.de/suedsee/samoa.html

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TMC Reisen
    Herr Uli Edelmann
    Nelkenweg 15
    83109 Großkarolinenfeld
    Deutschland

    fon ..: +49 8031 9019833
    fax ..: +49 8031 9019834
    web ..: https://www.tmc-reisen.de
    email : info@tmc-reisen.de

    TMC Reisen ist ein inhabergeführter Spezialreiseveranstalter mit Fokus auf individuelle Fernreisen nach Nordamerika, Australien, Neuseeland, das südliche Afrika und weitere außergewöhnliche Ziele. Mit einer Kombination aus Reiseexpertise, persönlicher Beratung und starken Partnern weltweit bietet TMC Reisen maßgeschneiderte Traumreisen für anspruchsvolle Kunden.

