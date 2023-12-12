  • Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. steigert Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal 2025 deutlich

    Berlin (IRW-Press/18.08.2025) – Berlin, 18. August 2025 Die Fast Finance 24 Holding AG gibt bekannt, dass ihre börsennotierte Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) für das am 30. Juni 2025 beendete zweite Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet hat.

    Geschäftsergebnisse für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025:

    * Der Umsatz für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 belief sich auf 2,9 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 124 % gegenüber 1,3 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
    * Der Bruttogewinn belief sich auf 1,4 Mio. US-Dollar, verglichen mit 247 Tsd. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
    * Der Nettogewinn belief sich auf 95 Tsd. US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 216 Tsd. US-Dollar im gleichen Zeitraum 2024.

    Operative Entwicklung

    Das Wachstum im zweiten Quartal wurde maßgeblich durch eine steigende Kundenzahl und konsequente Umsetzung der Geschäftsstrategie getrieben. Das skalierbare B2C- und B2B-Geschäftsmodell von Fast Finance Pay Corp. umfasst unter anderem die Marken OK.de, OK.secure, OK.merchants sowie weitere Geschäftsbereiche, die Nutzerinnen und Nutzern den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen.

    Der Roll-out dieser Geschäftsbereiche schreitet planmäßig voran. Parallel arbeitet das Unternehmen mit Wirtschaftsprüfern, Rechtsberatern und Investmentbankern an den erforderlichen Schritten für ein Uplisting an eine nationale Börse in den USA.

    Zitat Ole Jensen, CEO, President und Chairman von Fast Finance Pay Corp.:
    „Dieses Quartal war für uns sehr erfreulich die deutliche Umsatzsteigerung resultierte vollständig aus unserem Kundenwachstum und disziplinierter Umsetzung. Wir sehen unser Geschäftsmodell weiterhin als stark skalierbar und erwarten, dass es auch künftig Wachstum generieren wird. Die Entwicklung und Markteinführung unserer Plattformen und Services verläuft planmäßig, und wir arbeiten zielgerichtet an den Anforderungen für das geplante Uplisting.“

    Die Fast Finance 24 Holding AG bewertet die positive Entwicklung ihrer Tochtergesellschaft als Bestätigung der strategischen Ausrichtung im Bereich digitaler Finanz- und Paymentlösungen.

    Den vollständigen Bericht finden Sie hier:

    ff24pay-corp.com/filings/

    Pressekontakt:

    Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,
    www.fastfinance24.com/de/

    Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

    Aussender: Fast Finance 24 Holding AG
    Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Sören Jensen
    Tel.: +49 30 7262 1234-4
    E-Mail: investors@ff24.com
    Website: www.fastfinance24.com

    ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)
    Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

