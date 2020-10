Tochtergesellschaft von Manganese X Energy informiert Investoren über den aktuellen Stand des in den USA patentierten PureBiotics-HLK-Luftreinhaltungssystems zur Bekämpfung von Viren und Bakterien

Tochtergesellschaft von Manganese X Energy informiert Investoren über den aktuellen Stand des in den USA patentierten PureBiotics-HLK-Luftreinhaltungssystems zur Bekämpfung von Viren und Bakterien

Montréal, Québec, Kanada, 29. Oktober 2020 – Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, in Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 8. Oktober 2020 bekannt zu geben, dass die Firma Disruptive Battery Corp. (DBC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Manganese X, bestätigt, dass derzeit ein endgültiger Vertrag für ein in den USA patentiertes PureBiotics-HLK-Luftreinhaltungssystem zur Bekämpfung von Viren und Bakterien abgeschlossen wird.

Parallel dazu umfasst der laufende Prozess auch eine protokollbasierte Testvereinbarung mit einer anerkannten Universität mit Sitz in den USA.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das PureBiotics-HLK-Luftreinhaltungssystem eine sichere und wirksame biologische Lösung zur Reinigung von Luft und Oberflächen für gesündere Haushalte und Gebäude bietet.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, meint: Wir bemühen uns mit größter Sorgfalt darum, alle Puzzleteile unserer Luftqualitätsmanagementlösung zusammenzusetzen, da die aktuelle globale Situation in dieser Hinsicht ein hohes Maß an Maßnahmen erfordert. Das Einatmen von virenfreier Luft in geschlossenen Räumen hat stark an Bedeutung gewonnen.

Nach Angaben des CDC können sich manche Infektionen durch einen Kontakt mit dem Virus in Form kleiner Tröpfchen und Partikeln verbreiten, die minuten- bis stundenlang in der Luft verweilen können. Diese Viren können möglicherweise Menschen infizieren, die weiter als 6 Fuß von einer infizierten Person entfernt sind oder nachdem diese Person den Raum verlassen hat.

Diese Art der Verbreitung wird als Übertragung durch Aerosole (luftgetragene Partikel) bezeichnet und ist ein wichtiger Verbreitungsweg für Infektionen wie Tuberkulose, Masern und Windpocken.

Über Manganese X Energy

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mangan-Bergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und voranzutreiben. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.

Außerdem ist das Unternehmen bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält “ zukunftsgerichtete Informationen“, einschließlich Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Explorationsergebnisse des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese und andere Risiken werden in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die die Investoren vor jeder Transaktion, die die Wertpapiere des Unternehmens betrifft, überprüfen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung zur Verfügung gestellt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, außer der gesetzlich vorgeschriebenen, jegliche zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen werden, und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manganese X Energy Corp.

Martin Kepman

146 Bd Brunswick

H9R 5P9 Pointe-Claire

Kanada

email : martin@kepman.com

Pressekontakt:

Manganese X Energy Corp.

Martin Kepman

146 Bd Brunswick

H9R 5P9 Pointe-Claire

email : martin@kepman.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Noram erhält Genehmigungen für Phase-V-Herbstbohrkampagne bei Zeus und mobilisiert Bohrgerät EcoStruxure Automation Expert: Vollständig offene Automatisierungslösung von Schneider Electric