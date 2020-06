Tochtergesellschaft von Manganese X unterzeichnet mit Ecor Cleaning Limited eine Vereinbarung hinsichtlich des Vertriebs eines Luftdesinfektionssystems in 54 afrikanischen Ländern

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Montréal, Québec, Kanada, 18. Juni 2020, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE: 9SC2) (OTC Pink: SNCGF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Disruptive Battery Corp. (DBC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Manganese X, die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens mit Ecor Cleaning (Pty) Limited aus Südafrika (ECOR) hinsichtlich des Vertriebs eines Luftdesinfektionssystems auf dem afrikanischen Kontinent bestätigt hat.

Die aktuelle globale Gesundheitskrise hat die Bedeutung effektiver Luftdrucksysteme in allen Arten von Gebäuden, aber insbesondere in Gesundheits- und Langzeitpflegeeinrichtungen, hervorgehoben.

ECOR und DBC werden durch den Vertrieb des patentierten Luftreinigungssystems von DBC einen positiven Beitrag zu den globalen Bemühungen leisten, die auf die Eindämmung von Schadstoffen und Krankheitserregern in der Luft abzielen. Viren, Bakterien, Pilze, Hefepilze, Schimmel, Pollen, Gase, flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOC), kleine Partikel und Chemikalien sind Teil einer größeren Liste von Krankheitserregern, die sich in der Luft in Krankenhäusern und anderen Gebäuden finden.

Jacob Mabena, Director von ECOR, erklärt: Die COVID-19-Krise hat die Dringlichkeit eines konstanten Managements der Luftqualität in geschlossenen Umgebungen wie Krankenhäusern, Einkaufszentren sowie Gewerbe- und Industriegebäuden verstärkt. Wir sind bereit, eine relevante und skalierbare Lösung auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zum Einsatz zu bringen.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, fügt hinzu: Wir arbeiten gewissenhaft an unserer auf das Luftqualitätsmanagement ausgerichteten Technologie, die aus einem patentierten Abgabesystem und einem gesetzeskonformen Dampf zur Luftdesinfektion besteht. Die Relevanz dieser Technologie wird durch das starke Interesse, das uns aus aller Welt entgegengebracht wird, unterstrichen. ECOR hat schnell reagiert und seine Vertriebsdienste für Afrika angeboten.

Über Ecor Cleaning (Pty) Limited:

ECOR kann mit einem einzigartigen und exklusiven Produktangebot aufwarten. Alle Produkte von ECOR zielen darauf ab, bestehende Technologien für eine saubere und gesündere Welt zu revolutionieren. Durch seine interne technische Innovationskraft ist es ECOR gelungen, innovative Lösungen zu entwickeln – von der Erfindung über das Design und die Konzeptmodelle bis hin zur Erfüllung der Herstellungs- und Handelsnormen. Die Produkte von ECOR sind einzigartig, sehr vielseitig und decken ein breites Spektrum an Marktsegmenten ab und das fast ohne bestehende Konkurrenz.

ecorcleaning.co.za

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

