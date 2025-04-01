Tochtergesellschaft von Pacific Avenue Capital Partners schließt Übernahme von FLSmidth Cement von FLSmidth & Co. A/S ab

Los Angeles, CA / Access Newswire / 3. November 2025 / Pacific Avenue Capital Partners (Pacific Avenue), eine führende globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Situationen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von FLSmidth Cement A/S (FLSmidth Cement oder das Unternehmen) von FLSmidth & Co. A/S (CPH:FLS) (FLSmidth) abgeschlossen hat. Nach Abschluss der Transaktion wird FLSmidth Cement unter dem neuen Namen Fuller Technologies (Fuller) firmieren und damit ein neues Kapitel als unabhängiger, technologieorientierter Marktführer im globalen Zementsektor aufschlagen. Fuller ist ein führender Lösungsanbieter für die Zementindustrie und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Ersatzteilen und Dienstleistungen sowie neuen und Ersatzanlagen für Zementwerke auf der ganzen Welt. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien und betreut weltweit mehr als 1.400 der rund 2.700 Zementwerke.

Mit mehr als 140 Jahren Erfahrung liefert Fuller umfassende Lösungen, die den gesamten Zementproduktionsprozess abdecken – vom Werkseingang bis zum Endprodukt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine breite Palette an Ausrüstung und Software für die konventionelle und nachhaltige Zementproduktion. Dazu gehören unter anderem Brechanlagen, Mühlen, Öfen, Zuführungen, Verladesysteme, pneumatische Förderanlagen und Automatisierungssteuerungen. Über die Produktion hinaus unterstützt Fuller seine langjährigen Kunden mit einem umfangreichen Portfolio an Ersatzteilen und Dienstleistungen und gewährleistet so die vollständige Abdeckung des Lebenszyklus seiner Anlagen.

Mit der Unterstützung von Pacific Avenue wird sich Fuller darauf konzentrieren, seinen Ruf als vertrauenswürdiger Partner seiner Kunden zu stärken, indem es die Beziehungen vertieft und sich enger an deren sich wandelnden Bedürfnissen ausrichtet. Das Unternehmen ist in der Lage, eine breite Palette strategischer Wachstumsinitiativen in den Bereichen Investitionsgüter und Dienstleistungen umzusetzen, die sowohl die Zementproduktion als auch komplementäre Branchen bedienen. Durch die Nutzung seines technischen Know-hows, seiner innovativen Produkte und Dienstleistungen wird Fuller auch zukünftig die Wertschöpfung und nachhaltige Expansion seiner Kunden weltweit vorantreiben.

Wir freuen uns sehr, Fuller Technologies in unserem Portfolio willkommen zu heißen. Diese Transaktion unterstreicht die Kompetenz von Pacific Avenue bei der Durchführung komplexer, grenzüberschreitender Ausgliederungen und der Unterstützung globaler Unternehmen bei der Erzielung eines nachhaltigen, langfristigen Wachstums. Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Lösungsanbieter für Verkäufer zu sein, die einen nahtlosen Übergang und eine starke Grundlage für das Gedeihen ihrer Betriebe als unabhängige Unternehmen suchen. Unter dem Namen Fuller ist das Team gut positioniert, um auf seinem reichen Erbe aufzubauen, seine globale Reichweite zu erweitern und weiterhin die innovativen, unternehmenskritischen Lösungen zu liefern, auf die sich Zementhersteller auf der ganzen Welt verlassen.

– Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue

Darüber hinaus gab Pacific Avenue bekannt, dass Dennis Cassidy mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO des Unternehmens ernannt wurde. Mit seiner mehr als drei Jahrzehnte langen Karriere ist Herr Cassidy ein bewährter Branchenmanager, der eine Erfolgsbilanz bei der Transformation komplexer, globaler Unternehmen durch diszipliniertes Wachstum, operative Effizienz und groß angelegte Transformationsinitiativen vorweisen kann.

Dies ist ein aufregender Moment für unser Unternehmen. Als Fuller Technologies bauen wir auf unserem Erbe auf und schlagen gleichzeitig einen mutigen Weg als unabhängiger Marktführer für Lösungen in der Zementproduktion ein. In Zusammenarbeit mit Pacific Avenue sind wir motiviert, unsere Kundenbeziehungen zu vertiefen, Innovationen voranzutreiben und unser Lösungsangebot zu erweitern. Unser Engagement für die Bereitstellung leistungsstarker, nachhaltiger Technologien bleibt unerschütterlich, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft der Branche zu gestalten.

– Dennis Cassidy, CEO von Fuller Technologies

Auf der Käuferseite fungierten J.P. Morgan als M&A-Berater, McDermott Will & Schulte als Rechtsberater und KPMG als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. J.P. Morgan und Citi stellten die Akquisitionsfinanzierung zur Verfügung.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und einer Niederlassung in Paris, Frankreich. Die Gesellschaft richtet ihr Hauptaugenmerk auf Unternehmensverkäufe und andere komplexe Situationen auf dem mittelständischen Markt. Pacific Avenue kann eine langjährige Erfahrung in den Bereichen M&A und Betriebe vorweisen, wodurch die Gesellschaft komplexe Transaktionen meistern und durch betriebliche Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum Werte erschließen kann. Pacific Avenue verfolgt einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um dauerhafte und strategische Veränderungen zu fördern und gleichzeitig Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Pacific Avenue verfügte am 31. August 2025 über ein verwaltetes Vermögen von etwa 3,8 Milliarden $ (basierend auf den Pro-forma-Bewertungen für das zweite Quartal 2025 für den Fonds II und die Sidecar-Abschlüsse). Die Teammitglieder von Pacific Avenue haben im Laufe ihrer Karriere zusammen über 120 Transaktionen abgeschlossen, einschließlich mehr als 50 Unternehmensverkäufe in einer Vielzahl von Branchen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

Über FLSmidth

FLSmidth ist ein Komplettanbieter von Flowsheet-Technologien und Dienstleistungen für die globale Bergbauindustrie. Das Unternehmen versetzt seine Kunden in die Lage, ihre Leistung zu verbessern, ihre Betriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren. Mit seinem MissionZero-Programm verfolgt das Unternehmen das Nachhaltigkeitsziel, bis 2030 im Bergbau emissionsfrei zu werden. FLSmidth arbeitet mit vollständig validierten, wissenschaftlich fundierten Zielen, hat sich klar zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung der globalen Bergbauindustrie verpflichtet und strebt an, bis 2030 in seinem eigenen Betrieb klimaneutral zu werden. Besuchen Sie www.fls.com.

