Tocvan erhält Genehmigung für sämtliche Bohr- und Abbautätigkeiten auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar und treibt die Erschließung der Pilotmine voran

Highlights:

– Erste Genehmigung für Bohrungen und Schürfgrabungen erteilt

o 45 neue Bohrstandorte auf Gran Pilar, was die erstmalige Erprobung neuer Ziele auf weitläufigen Flächen bei North Block und South Block ermöglicht

o 67 Schürfgräben auf Gran Pilar, was die Exploration sowie die Gewinnung von Material für die Pilotmine ermöglicht

o Zusätzliche Zufahrtsstraßen zur Bewertung aller Ziele

– Erweiterung des für Bohrungen genehmigten Gebiets um ein 5-faches

o Neue Bohrstandorte ermöglichen weitere Bohrungen über mehr als 30.000 Meter, um das Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen zu prüfen

Calgary, Alberta – 30. Juli 2025 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung für ein umfangreiches Bohrprogramm und Schürfgrabungen auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora, erhalten hat. Die Genehmigungen decken 45 Bohrstandorte auf dem zu 100 % unter der Kontrolle des Unternehmens stehenden 21 km2 großen Erweiterungsgebiets sowie 67 Schürfgräben zur Unterstützung der Vorbereitung von Material für eine geplante 50.000-Tonnen-Pilotminenanlage ab. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Projekts in Richtung Produktionsaufnahme.

Im Rahmen des genehmigten Bohrprogramms wird Tocvan die Exploration auf das gesamte Projekt Gran Pilar ausweiten können. Dabei will das Unternehmen hochgradige Gold- und Silberzonen ins Visier nehmen, die bei jüngsten Bohrerfolgen identifiziert wurden, wie etwa 6,1 Meter mit 5,4 g/t Au und 39 g/t Ag innerhalb eines Abschnitts von 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au und 10 g/t Ag (JES-25-44, am 7. Mai 2025 gemeldet). Die Genehmigungen ermöglichen auch die weitere Definition der Mineralisierung in den nördlichen und östlichen Erweiterungen, wo Erkundungsbohrungen Ergebnisse wie 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au innerhalb von 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au in Oberflächennähe lieferten (am 25. Februar 2025 berichtet). Zur Abrundung des Jahres sind auch Bohrungen über mehr als 10.000 Meter vorgesehen, um das Geomodell für Gran Pilar zu verbessern und neue Ziele im Hinblick auf eine erste Ressourcenschätzung zu erweitern.

Darüber hinaus wird das genehmigte Schürfgrabungsprogramm systematische Schlitzprobenahmen und eine strukturelle Analyse ermöglichen, um das Material für die Pilotmine zu optimieren.

Wir freuen uns sehr über den Erhalt dieser Genehmigungen, mit denen wir ein bedeutendes Explorations- und Erschließungspotenzial auf Gran Pilar freisetzen wollen, so Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures. Da die Genehmigungen mehr als 30.000 Meter an Bohrungen sowie Schürfgrabungen ermöglichen, können wir die Erweiterung des Ressourcenpotenzials entschlossen angehen und mit der Pilotmine weitere Fortschritte in Richtung Produktionsaufnahme machen. Unsere Genehmigungen ebenso wie die jüngsten Genehmigungen, die mehrere Betreiber in der Umgebung für die Erweiterung ihrer Tagebaugruben erhalten haben, machen deutlich, dass Mexiko Erschließungsaktivitäten offen gegenüber steht. Angesichts dieser Meilensteine und den Rekordgoldpreisen ist Tocvan gut aufgestellt, um einen beträchtlichen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80525/TOC_073025_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, über 22 km2 aussichtsreiches Gebiet mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigem Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass es die Firma Caesar Holdings BV damit beauftragt hat, für einen einjährigen Zeitraum ab dem 1. August 2025 Werbe- und Marketingleistungen für ein Entgelt von insgesamt 11.000 zu erbringen. Die von Caesar Holdings für das Unternehmen erbrachten Dienstleistungen beinhalten Unternehmensupdates und schriftliche Interviews, die als Newsletter an die Abonnenten des Caesars Report verbreitet und als Content in den Social-Media-Kanälen des Unternehmens verwendet werden. Das Unternehmen ist ein Sponsor der Caesars Report-Webseite und ein Unternehmenslogo wird dort ab diesem Monat und für die Dauer der Vereinbarung eingeblendet wird. Caesar Holdings und seine Geschäftsführer halten derzeit keine Aktien von Tocvan Ventures. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurden keine Optionen begeben.

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

– Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

– Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

– Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 10,9 g/t Au

o 56,4m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 14,7 g/t Au

o 16,8m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

– Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

– Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

– Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

– Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

– Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

– Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

– Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)

– Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

– Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 59 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen – und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen – werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

1150, 707 – 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: ir@tocvan.ca

BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

LinkedIn: TOC LinkedIn

X: TOC X

Facebook: TOC Facebook

YouTube: TOC YouTube

Web: tocvan.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tocvan Ventures Corp.

Derek Wood

Suite 820 – 1130 West Pender Street

V6E 4A4 Vancouver, BC

Kanada

email : dwood@conduitir.com

Pressekontakt:

Tocvan Ventures Corp.

Derek Wood

Suite 820 – 1130 West Pender Street

V6E 4A4 Vancouver, BC

email : dwood@conduitir.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenbaby“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag „Führung beginnt mit Kommunikation“ – Neues Buch von Dr. Nikolai A. Behr erscheint am 15. August 2025