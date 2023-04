Tocvan gibt den Abschluss des IPO von Cascade Copper bekannt; bestätigt beständige Silberwerte bei der Beprobung von zerkleinertem Material aus der Großprobe bei Pilar

Wichtigste Eckdaten

– Cascade Copper, ein Unternehmen, das zur Bearbeitung von Tocvans ursprünglichem Projekt Rogers Creek gegründet wurde, wird nun an der CSE gehandelt

– Ausschüttung von Dividende an Tocvan-Aktionäre geplant (siehe Pressemeldung vom 19. Mai 2022)

– Erste Doppelproben des bei der Zerkleinerung der Großprobe entnommenen Materials lieferten neben Gold beständige Silberwerte

o 15 Proben ergaben bis zu 14,9 g/t Ag, im Durchschnitt 8,8 g/t Ag

o Die Goldwerte derselben 15 Proben liegen zwischen 1,11 und 2,18 g/t Au, im Durchschnitt 1,64 g/t Au (bereits veröffentlicht)

– Die Ergebnisse von weiteren Proben (insgesamt 130) stehen aus

Calgary, Alberta – 26. April 2023 / IRW-Press / – Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3), freut sich bekannt zu geben, dass Cascade Copper (CSE: CASC) seine Börsenzulassung erhalten hat und seit dem 25. April 2023 an der CSE gehandelt wird. Wie bereits in einer Pressemeldung vom 19. Mai 2022 angekündigt, plant Tocvan, die durch den Verkauf von Rogers Creek erworbenen Aktien von Cascade an die Aktionäre auszuschütten. Tocvan wird über den Zeitplan für die Dividendenausschüttung informieren, sobald dieser festgelegt wurde.

Wir freuen uns, dass der Börsengang von Cascade abgeschlossen ist und dass nun der Wert dieser neuen Chance für unsere Aktionäre erschlossen werden kann, so CEO Brodie Sutherland. Cascade hat ein Portfolio von Explorationsprojekten mit einem ausgezeichneten Engagement bei Kupfer- und Goldzielen im Süden von British Columbia aufgebaut. Wir wünschen dem Team von Cascade alles Gute bei diesem neuen Unterfangen. In der Zwischenzeit liefert die Großprobe bei Pilar weiterhin ermutigende Ergebnisse mit beständigen Gold- und Silberwerten. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre so bald wie möglich über aktuelle Entwicklungen zu informieren.

Über Cascade Copper

Cascade Copper ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionen beschäftigt, um diese gegebenenfalls in Produktion zu bringen. Genauer gesagt hat sich Cascade zum Ziel gesetzt, ein Explorationsprogramm auf seinem Vorzeigekonzessionsgebiet Rogers Creek zu absolvieren. Rogers Creek befindet sich im Coastal Mountain Belt von British Columbia, etwa 90 Kilometer nordöstlich von Vancouver, in der Southwest Mining Region. Cascade besitzt derzeit drei Projekte, wobei das Konzessionsgebiet Rogers Creek das Kernprojekt darstellt. Das Konzessionsgebiet Rogers Creek umfasst 10 Mineralclaims, die sich auf zwei nicht zusammenhängende Blöcke mit einer Gesamtfläche von etwa 10.586 Hektar oder etwa 105,86 Quadratkilometer verteilen. Das Konzessionsgebiet Rogers Creek wird derzeit von Cascade betrieben und erkundet. Nähere Informationen über das Konzessionsgebiet Rogers Creek und das Explorationsprogramm finden Sie im Prospekt des Unternehmens vom 24. Januar 2023 auf www.sedar.com.

Update zur Großprobe

Ferner freut sich das Unternehmen, über den aktuellen Stand seines Gold-Silber-Projekts Pilar im mexikanischen Sonora zu berichten. Die Verarbeitung der Großprobe ist im Gange; erste Probenahmen des ausgeleiteten Materials aus der Brechanlage oder von Duplikaten während der ersten zwei Tage der Zerkleinerung des Mischmaterials lieferten beständige Gold- und Silberwerte. Die Proben wurden an das lokale zertifizierte Labor von LTM geschickt. Insgesamt wurden 15 Proben entnommen, die einen Durchschnittswert von 1,64 g/t Au und 8,8 g/t Ag ergaben (siehe Tabelle 1 für die vollständigen Ergebnisse; die Goldwerte wurden bereits zuvor veröffentlicht). Weitere 130 Proben wurden an die Einrichtung von ALS für eine umfassende Analyse mittels Brandprobe und ICP-Verfahren zur Bewertung des Gold- und Silbergehalts übermittelt; die Ergebnisse stehen noch aus. Über 800 Tonnen Material aus der Großprobe wurden für die Verarbeitung vorbereitet, weitere 350 Tonnen zerkleinertes Material und 250 Tonnen rohes Material stehen für eine Gravitationsgewinnung und spätere Rührlaugentests zur Verfügung, wie LTM in einem unabhängigen Bericht von LTM empfahl (siehe Zusammenfassung der diagnostischen Laugungsstudie unten).

Ergebnisse der Proben des ausgeleiteten Materials aus dem Brecher

Probe Nr. Au (g/t)* Ag (g/t)

332651 2,17 11,5

Duplikat 1,80 10,2

332653 1,79 3,8

332654 1,89 9,3

332657 1,71 ND

332658 1,83 7,0

332659 1,83 5,0

332660 2,18 13,7

332662 1,42 7,5

332663 1,25 11,0

332664 1,36 7,2

332665 1,53 14,9

332666 1,19 6,0

332667 1,11 10,6

332668 1,16 12,3

332669 1,99 10,7

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse ausgeleiteter Doppelproben aus der Zerkleinerung des Materials der Großprobe vor Ort. Die Proben wurden während der ersten beiden Tage der Zerkleinerung entnommen. *Die Goldwerte wurden bereits am 20. April veröffentlicht. ND – keine Werte erfasst.

Bild 1. Abmessungen der Halde des Großprobenmaterials für die Haufenlaugung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70260/Tocvan_042623_DEPRcom.001.png

Bild 2. Haufenlaugungshalde für die Verarbeitung bereit.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70260/Tocvan_042623_DEPRcom.002.png

Über die Großprobe

Mehr als 1.400 Tonnen oxidisches Goldmaterial wurden im gesamten Projektgebiet aus ausgewählten, an der Oberfläche aufgeschlossenen Bereichen entnommen, wobei der Schwerpunkt auf der Main Zone und den 4-T-Trends liegt, wo vorläufige Säulenlaugungsstudien vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf den Goldgehalt im Fördererz und die Gewinnungsrate lieferten. Das Material der Großprobe wird für die Aufbereitung mittels Haufenlaugung in einem privaten Bergbaubetrieb weniger als 25 Kilometer westlich von Pilar vorbereitet. Die aus der Probe gewonnenen Informationen sollen einen detaillierteren Bericht über den erwarteten Goldgehalt im Fördererz und die prozentuale Goldgewinnung liefern sowie wichtige Informationen zur Optimierung zukünftiger Produktionsanlagen bereitstellen. Außerdem werden sie in die Planung in Abstimmung mit den Genehmigungsverfahren für die großangelegten Minen- und Aufbereitungsanlagen auf Pilar einfließen.

Zusammenfassung der diagnostischen Laugungsstudie

Die vollständigen Ergebnisse der diagnostischen Laugungsstudie können auf der Website des Unternehmens und in der Pressemeldung vom 29. März eingesehen werden. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Probe Nr. Lage Gehalt der Erzprobe Gehalt des Gravitationskonzentrats Gesamtgewinnung mittels Gravitation

und Zyanidlaugung unter ständigem

Rühren

Au (g/t) Ag (g/t) Au (g/t) Ag (g/t) Au (%) Ag (%)

494741 Main Zone (Oberfläche) 6,2 23 76,2 237 95 78

494743 Main Zone (Oberfläche) 8,2 68 117,0 1152 98 97

494745 Main Zone (Oberfläche) 2,7 9 35,6 82 97 90

494747 4-T (Oberfläche) 20,4 74 290,3 568 98 85

494749 Main Zone (Bohrkern) 24,9 9 231,1 53 99 73

Tabelle 2. Zusammenfassung der Ergebnisse der diagnostischen Edelmetall-Laugungsstudie, die von LTM durchgeführt wurde.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert.

– Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

– Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

– Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

– Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Über das Konzessionsgebiet El Picacho

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Konzessionsgebiet El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern und ähnelt in puncto Geologie und Struktur der Mine San Francisco. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Vor kurzem schloss das Unternehmen sein erstes Bohrprogramm bei El Picacho ab, das sein Modell bestätigte und auf eine bedeutende Goldmineralisierung im Streichen der historischen Abbaustätten stieß. Die Bohrung SRA-22-010 lieferte 44,2 Meter mit 0,6 g/t Au, einschließlich 12,2 Meter mit 2,0 g/t Au und 7 g/t Ag. Im Zuge der weiteren Explorations- und Bohrarbeiten ist Tocvan der Ansicht, dass dies eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Entdeckung eines Bezirks mit mehreren Millionen Unzen darstellt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 39 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Mischproben wurden zur Probenvorbereitung und Analyse an LTM in Hermosillo (Sonora, Mexiko) geschickt. Die Einrichtungen von LTM Hermosillo sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsspektroskopieverfahren an 30 Gramm Nominalgewicht analysiert. Der Silbergehalt wurde mittels Königswasseraufschluss mit abschließendem Atomabsorptionsspektroskopieverfahren analysiert. Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert. Ein vollständiger Bericht der diagnostischen Laugungsstudie kann auf der Website des Unternehmens eingesehen werden.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen – und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen – werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

820-1130 West Pender St.

Vancouver, BC V6E 4A4

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: ir@tocvan.ca

