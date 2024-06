Tocvan informiert über Fortschritte auf dem Gold-Silber-Projekt Pilar

Wichtigste Eckdaten:

– 26 RC-Bohrlöcher über insgesamt 3.268 Meter niedergebracht

o Ergebnisse für 11 Bohrlöcher über insgesamt 1.442,8 Meter stehen noch aus

– Im Sommer sind Oberflächenkartierungen, Gesteins- und Bodenprobenahmen im südlichen Block des Erweiterungsgebiets geplant

o Definition der Grundfläche des Erweiterungsgebiets; Planung der Minenerschließung

– Seifner erschließen neues Gebiet im nördlichen Block des Erweiterungsgebiets und erweitern damit potenzielles Ziel

Calgary, Alberta – 21. Juni 2024 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, über die aktuellen Fortschritte seines Bohrprogramms 2024 im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation – RC) auf seinem Gold-Silber-Projekt Pilar zu informieren. Das Projektgelände liegt im bergbaufreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora und ist auf dem Straßenweg erreichbar.

Im Rahmen des Bohrprogramms 2024 wurden bis dato 26 Bohrlöcher über 3.268 Meter niedergebracht. Die Analyseergebnisse von 11 Bohrlöchern stehen derzeit noch aus (grüne Quadrate in Abbildung 1). Die Bohrungen auf Pilar wurden unterbrochen, um die Ergebnisse zu prüfen und die sommerlichen Wetterbedingungen zu bewerten. Für den weiteren Verlauf des Jahres wird der Einsatz eines zweiten Kernbohrgeräts in Erwägung gezogen, um die Erstellung eines robusten geologischen Modells zu beschleunigen und die verbleibenden Infill- und Stepout-Bohrlöcher für die Ressourcenschätzung zu begleiten.

Wir sind mit dem Fortschritt des Bohrprogramms 2024 äußerst zufrieden, da wir bereits 3,3 Kilometer der geplanten sieben Kilometer an Bohrungen auf Pilar abgeschlossen haben, so CEO Brodie Sutherland. Wir haben in diesem Jahr auf Pilar die bisher bedeutendsten Abschnitte in Stepout-Bohrungen durchteuft. Da noch weitere Ergebnisse ausstehen, freuen wir uns auf die verbleibende Hälfte des Jahres. Zur Verbesserung unseres Verständnisses von Pilar und zum Ausbau unseres geologischen Modells werden wir auf Pilar erneut Kernbohrungen absolvieren. Im Jahr 2022 lieferte ein erstes Kernbohrprogramm einige der besten Ergebnisse, die jemals in der Main Zone erzielt wurden; und wir möchten diese Arbeiten in diesem Jahr fortsetzen. Nachdem auf dem breiteren Erweiterungsgebiet zahlreiche Ziele beginnen, Form anzunehmen, wird unser Hauptaugenmerk auf der unmittelbaren Erweiterung von Pilar und der Definition neuer Mineralisierungszonen sowie auf Bereichen liegen, die für die Minenerschließungsinfrastruktur geeignet sind. Es muss noch ein großes Gebiet erprobt werden und wir freuen uns darauf, die endgültigen Ausmaße von Pilar aufzuzeigen.

Die aktuellen Seifenbergbauaktivitäten haben sich entlang eines neuen Korridors intensiviert, der in nordöstlicher Richtung entlang des zentralen Teils des Konzessionsgebiets verläuft (Abbildung 2). Die neuen Aktivitäten deuten darauf hin, dass dieses Gebiet, für das noch keine Probedaten entnommen wurden, höffig ist. Das Unternehmen wird das Gebiet im Hinblick auf mögliche Zielzonen evaluieren. In der Northern Alteration Zone (Abbildungen 2 und 3) befasst sich ein großer Produzent mit der Bewertung des Explorationspotenzials des Gebiets. Das Unternehmen hält diese ersten Beobachtungen für vielversprechend. Im Erweiterungsgebiet wird voraussichtlich weitere zwei Wochen lang gearbeitet werden.

Feldarbeiten im Sommer

Die Arbeiten auf Pilar werden auch in den Sommermonaten fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf einer detaillierten geologischen und geochemischen Oberflächenbewertung des Erweiterungsgebiets liegt. Erste Gesteinsprobenahmen und Kartierungen lieferten wichtige Hinweise darauf, dass sich die Mineralisierung auf Pilar über viel größere Ausmaße erstreckt als angenommen. Das gleiche vulkanische Andesit-Wirtsgestein liegt auch im gesamten südlichen Block vor und beherbergt die gleiche Erzgang-, Brekzien- und eingesprengte Mineralisierung wie in der Main Zone. Kürzlich gebaute Straßen haben einen neuen Zugang zu diesem Gebiet geschaffen. Die bisherigen Probenahmen haben eine Gold- und Silbermineralisierung auf einer Fläche abgegrenzt, die 2,5-mal größer ist als die aktuelle Ausdehnung der Bohrungen auf Pilar. Die Mineralisierung ist im Norden und Osten des südlichen Blocks weiterhin offen. In diesem Gebiet werden Bodenprobenahmen auf einem Raster sowie Kartierungen und Gesteinssplitterprobenahmen absolviert, um die Ausdehnung der Mineralisierung genauer abzugrenzen. Im weiteren Jahresverlauf wird das Unternehmen die Durchführung einer UAV-gestützten magnetischen Vermessung erwägen, um die Definition von Verwerfungsstrukturen und Alterationsbereichen weiter zu unterstützen. Das Ziel der Oberflächenarbeiten wird es sein, 1) Bohrziele im gesamten Erweiterungsgebiet mit zusätzlichem Ressourcenpotenzial weiter zu definieren; und 2) Gebiete ohne eine bedeutende Mineralisierung zu ermitteln, die sich für Laugungsflächen, Abraumhalden und andere Mineninfrastrukturen einschließlich Verarbeitungsanlagen eignen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76002/Tocvan_210624_DEPRCOM.001.png

Bildgefüge 1. A. Treffen des Managements mit Interessensvertretern der örtlichen Gemeinde, um die Pläne für 2024 und darüber hinaus zu erörtern. B. Projektleiter Isaac Ortega besichtigt mit einem örtlichen Geologen das Erweiterungsgebiet. C. Intensive Tonalteration an der nördlichen Ausdehnung des Erweiterungsgebiets. D. Gold aus Pilar.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76002/Tocvan_210624_DEPRCOM.002.png

Abbildung 1. Übersichtskarte mit den wichtigsten Bohrergebnissen und den Oberflächenergebnissen aus der Umgebung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76002/Tocvan_210624_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2. Lageplan des Projekts Pilar, der den südlichen Block zeigt, der aus der Main Zone bei Pilar und dem neu entdeckten Ursprung des Seifengolds mit zusätzlicher Gold-Silber-Mineralisierung, die sich nach Süden erstreckt, besteht. Im nördlichen Block befindet sich eine große Alterationszone, die sich über 3,3 km mal 1,5 km erstreckt (North Alteration Zone) und bei den ersten Probenahmeprogrammen in dem neu erworbenen Gebiet hochgradige Gold- und Silberwerte ergab.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76002/Tocvan_210624_DEPRCOM.004.png

Abbildung 3. Luftaufnahme der North Alteration Zone, wo die ersten beiden – und bisher einzigen entnommenen – Proben bis zu 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag lieferten. Sie stehen mit einer alten unterirdischen Abbauanlage in Zusammenhang, die mit einem großen Gebiet mit fortgeschrittener Tonalteration verbunden sind. Die breitere North Alteration Zone erstreckt sich über eine Länge von 3,3 Kilometern und ist 1,5 Kilometer breit.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller baldiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Ursprünglich wurden auf dem Konzessionsgebiet anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend bleibt nach Südosten und Norden hin offen und neue parallele Zonen wurden entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an dem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern sehr aussichtsreichen Bodens erweitert, wo es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat.

Wichtigste Bohrergebnisse von Pilar

– Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

– Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

– Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

– Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe auf Pilar:

– Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

– Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

– Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)

– Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

– Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 51 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben. Das Unternehmen hat bei seinem Gold-Silber-Projekt Pilar einen attraktiven Grundbesitz aufgebaut. Es hält 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Proben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen – und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen – werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

