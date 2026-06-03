Töpfer präsentiert neuen Markenauftritt – Bio-Babynahrung wird moderner, nahbarer und erlebbar.

Anbei die aktuelle Pressemitteilung der Töpfer GmbH zum neuen Markenauftritt. Das Allgäuer Traditionsunternehmen macht damit Herkunft, Qualitätsversprechen und Nähe zu Eltern künftig sichtbarer.

* Neuer Töpfer Markenauftritt zeigt Herz, Herkunft und Nähe zu Familien. * Überarbeitetes Logo, Allgäuer Bergwelt, regionale Wildblumen und eine ehrliche Bildsprache unterstreichen beste Bio-Qualität, regionale Produktion und Verantwortung. * Töpfer öffnet seine Türen: Mütter, Eltern-Influencer und die Community EchteMamas erhielten direkte Einblicke in Herkunft, Produktion und das persönliche Qualitätsverständnis der Menschen hinter Töpfer. _Dietmannsried, 9. Juni 2026_ – Das Allgäuer Traditionsunternehmen Töpfer präsentiert einen umfassend modernisierten Markenauftritt und macht damit sichtbar, wofür Töpfer seit Generationen steht: Bio-Babynahrung und Naturkosmetik aus dem Allgäu, sorgfältig entwickelte Rezepturen, klare Herkunft, regionale Produktion und Nähe und Verständnis für junge Eltern.

„Das Allgäu hat unsere Identität geprägt. Klare Luft, reines Wasser, starke landwirtschaftliche Tradition und Nähe zur Natur bilden seit über 100 Jahren die Grundlage dessen, wofür Töpfer steht“, erklärt Pepijn Kempes, Global Head of Marketing der Töpfer GmbH: „Gleichzeitig wissen wir, wie komplex Mutterschaft heute ist. Eltern treffen jeden Tag viele Entscheidungen und wollen gerade bei Babynahrung sicher sein, wem sie vertrauen können. Unsere Aufgabe ist es, verlässliche Sicherheit zu geben, damit Mütter sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihre Kinder.“

Der Relaunch umfasst ein überarbeitetes Logo, eine neue Verpackungswelt und eine Bildsprache, die die Herkunft der Marke stärker in den Mittelpunkt rückt. Die Allgäuer Berge werden künftig als wiederkehrendes Gestaltungselement über die Produktwelt hinweg sichtbar.

Ergänzt wird die neue visuelle Identität durch eine realistische Darstellung moderner Elternschaft. Töpfer zeigt bewusst nicht nur perfekte Familienmomente, sondern auch die kleinen, unperfekten Augenblicke, die das Leben mit Kindern ausmachen: Nähe, Fürsorge, Kleckern, Lachen, Unsicherheit und Vertrauen. So verbindet die neue Markenwelt regionale Herkunft mit einer ehrlichen, nahbaren Perspektive auf den Familienalltag.

Ergänzt wird die neue Markenwelt durch Wildblumen aus der Region. Sie wachsen dort, wo Natur besonders ursprünglich ist, und bringen genau dieses Gefühl von Natürlichkeit, Vielfalt und Echtheit in die neue Bildwelt von Töpfer. Damit übersetzt Töpfer seine Herkunft in eine zeitgemäße, warme und wiedererkennbare Markenidentität.

„Unser Anspruch ist klar: Eltern sollen nachvollziehen können, woher unsere Produkte kommen, wie sie hergestellt werden und wofür Töpfer steht“, erklärt Töpfer CEO Peter Mandl. „Gerade in den ersten 1000 Tagen braucht es verlässliche Qualität, klare Herkunft und Verantwortung in jedem Schritt. Genau dafür steht der Töpfer Standard: für beste Bio-Babynahrung aus dem Allgäu, für sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, eigene Produktion, langjährige Partnerschaften und ein Qualitätsverständnis, das Eltern Sicherheit gibt.“

Im Mittelpunkt der neuen Markenpositionierung steht der Anspruch, Familien in den ersten Lebensjahren verlässlich zu begleiten. Töpfer verbindet natürliche, hochwertige Zutaten mit wissenschaftlich fundierter Expertise und entwickelt daraus Bio-Babynahrung und zertifizierte Naturkosmetik, die das Wohlbefinden von Familien unterstützt: Fürsorglich, verlässlich und nah am Alltag moderner Eltern. So will Töpfer nicht nur als Hersteller wahrgenommen werden, sondern als Marke, die Mütter und Familien versteht und ihnen Orientierung und Sicherheit gibt.

Um den neuen Markenauftritt und die einzigartige Töpfer Qualität direkt erlebbar zu machen, hat Töpfer im Allgäu erstmals das dreitägige Veranstaltungsformat „Naturally Together – by Töpfer“ umgesetzt. Eingeladen waren deutsche und internationale Parenting- und Lifestyle-Creator sowie die Community EchteMamas, eine der größten Eltern-Communities im deutschsprachigen Raum.

Die Teilnehmer erhielten direkte Einblicke in die Herkunft der Marke, in die Töpfer Bauernhöfe, die Produktion, den Unternehmenssitz und die Zutatenherkunft. Vor allem aber begegneten sie den Menschen hinter Töpfer: Mitarbeitenden, Lieferanten und Fachleuten, die jeden Tag mit Sorgfalt, Erfahrung und Stolz an den Produkten arbeiten. Gerade diese persönliche Nähe wurde für viele Teilnehmer zu einem zentralen Eindruck des Events. Im Mittelpunkt standen echte Erfahrungen, persönliche Gespräche und die Frage, was Vertrauen in Babynahrung heute bedeutet. So wurde die neue Markenwelt dort erlebbar, wo sie ihren Ursprung hat: im Allgäu.

Unter den teilnehmenden Creatorn waren unter anderem @sophie_esch_, @alisa_zachenhuber, @ninalippus, @caoxo, @svenjaholtmann, @tinistales, @oh_luiseanna, @mutimbauch und @dorelie.jolie. Gemeinsam mit EchteMamas machte Töpfer den Markenrelaunch auch für digitale Eltern-Communities sichtbar und setzte bewusst auf authentische, transparente Einblicke statt auf klassische Werbeinszenierung.

Zusätzliches Bildmaterial sowie das Video zum Veranstaltungsformat „Naturally Together – by Töpfer“ stehen hier zum Download bereit: https://1drv.ms/f/c/09647BA3F701FB6F/IgCnwjQWenTeT7DcoBa_6BONAUcKHb2p5qxHPbSFDkVzKjY?e=asviS4

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

heller & partner Marketing Services AG

Maximilian Heller

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Munich 81679

Deutschland

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email : mh@heller-partner.de

Über die Töpfer GmbH

Die Töpfer GmbH mit Sitz in Dietmannsried im Allgäu steht seit mehr als 115 Jahren für höchste Qualität, Vertrauen und Verantwortung. Das Traditionsunternehmen produziert Bio-Babynahrung, Babypflege und zertifizierte Naturkosmetik, die höchste Standards in Qualität, Nachhaltigkeit und Verantwortung erfüllen.

Unter der Führung von CEO Peter Mandl hat Töpfer eine konsequente Neuausrichtung vollzogen. Das Unternehmen ist heute finanziell stabil und treibt strukturelle sowie organisatorische Weiterentwicklungen konsequent voran – mit einem klaren Anspruch: führend in Qualität, Verantwortung und Vertrauen.

Töpfer produziert ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten, kontrollierten Rohstoffen, arbeitet mit nachhaltigen Lieferketten und setzt auf klare Herkunft, Transparenz und wissenschaftliche Expertise.

Mit einem wachsenden Sortiment, einer starken Marke im Premium-Segment und neuen digitalen Vertriebswegen treibt Töpfer seine Expansion in Deutschland und Europa konsequent voran. Dabei bleibt eines unverändert:

Töpfer steht für das Beste aus dem Allgäu: Qualität, der Eltern weltweit vertrauen.



Pressekontakt:

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Maximilian Heller

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