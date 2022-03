ToMiK – Mit offenen Augen ins Jahr 2022

Ausgezeichnet beim Deutschen Rock- und Pop Preis 2021 beenden ToMiK aus Halle das Jahr 2021 und starten mit offenen Augen Ihre nächste Album-Veröffentlichung.

Thomas Spiess ist der Mann in der Produktion und sieht das ganze sehr pragmatisch – Du musst entweder mit dem Mainstream mitgehen, oder dich trauen gegen den Strom zu schwimmen, um ein Zeichen zu setzen.

Dabei greifen Pape / Spiess gerne auch kritische gesellschaftspolitische Themen auf, ohne sich ins politische Fahrwasser zu begeben.

Insbesondere hierfür wurden sie beim Deutschen Rock- und Pop Preis 2021 belohnt und in gleich drei Kategorien gewürdigt.

Bereits zu diesem Zeitpunkt war das neue Album „Mit offenen Augen“ schon in der Endphase der Produktion, um furios ins Jahr 2022 zu starten.

Am 15.03.2022 veröffentlichen ToMiK auch gleich mit dem Albumsong „Mit offenen Augen“ einen umfassenden Einblick in die breiten Facetten des Albums.

„Mit offenen Augen“ handelt von der totalen Überforderung des Menschen, der sich in unserer von Dauerstress geprägten Welt nicht mehr zurecht findet. Wir sehen uns Tag für Tag mit Mächten konfrontiert, die unser Arbeits- und besonders unser Privatleben immer mehr in ein Hamsterrad verwandeln, indem sie aus Profitgründen an immer neuen Stellen optimieren, verplanen, rationalisieren und den persönlichen Freiraum mehr und mehr zusammenstreichen. Ein Mittel dazu ist der durch die Technik möglich gewordene Informationsüberfluss, der es sehr schwer macht, Zusammenhänge zu durchschauen und Wichtiges von Unwichtigem, Richtiges von Falschem zu unterscheiden. Der Song zeigt aber auch Möglichkeiten auf, dem entgegenzuwirken. Der erste Schritt ist, sich dieser Zwänge bewußt zu werden, eben „die Augen zu öffnen“.

Der Song erscheint ab dem 15.03.2022 auf allen Streamingportalen.

Augen und Ohren auf!

