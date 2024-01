TOMRAs R1 wird YouTube Star: Edeka Hittfeld landet mit High-Speed-Pfandautomat viralen Hit

Fast einer halben Millionen Aufrufe

Schlangen am Pfandautomaten, jede Flasche einzeln einwerfen, klebrige Hände – das gehört im Edeka Hittfeld der Vergangenheit an. Mit dem XXL-Pfandautomaten TOMRA R1 erleben Kunden dort eine echte Pfand-Revolution – und was das genau heißt, zeigt Edeka-Chef Jonas Meyer im neuen YouTube Video, das mit fast einer halben Millionen Aufrufe zum viralen Hit wurde.

Was den R1 ausmacht:

– Der XXL-Pfandautomat sammelt bis zu 100 Flaschen auf einmal

– Kunden müssen ihr Leergut nicht mehr einzeln einlegen, sondern können es in einem Rutsch in die große Öffnung schütten

– Der Automat zählt, sortiert und generiert automatisch den Pfandbon – und das mit High Speed Geschwindigkeit und daher bis zu bis zu fünfmal schneller als herkömmliche Pfandautomaten

Neugierig? Im Store Locater finden Sie einen der rund 50 R1 Automaten in ganz Deutschland auch in Ihrer Nähe.

Zum Store Locater: https://r1.tomra.com/de/#store-locator

TOMRA Leergutrücknahme-Automaten: https://www.tomra.com/de-de/reverse-vending

Zum YouTube Video: https://www.youtube.com/watch?v=RlfDavzHq7I&ab_channel=EDEKAJonasMeyer

—

Über TOMRA Collection:

TOMRA wurde 1972 gegründet und bietet Leergutrücknahme-Systeme für ein Clean Loop Recycling. Die TOMRA-Systeme sammeln Kunststoff-, Aluminium- und Glasgetränkebehälter sowie Getränkekisten, um sie der Mehrweg-Verwendung zuzuführen oder für das Recycling vorzubereiten. Mit über 82.000 Anlagen in mehr als 60 Märkten führen die Leergutrücknahme-Systeme von TOMRA jedes Jahr 45 Milliarden leere Getränkeverpackungen dem Recycling zu. Dies reduziert die Abhängigkeit von Rohstoffen und sorgt dafür, dass weniger Verpackungen in den Weltmeeren, auf Straßen oder Mülldeponien landen. Die TOMRA-Technologien und Services unterstützen Industrie, Systembetreiber, Einzelhandel und Verbraucher, nachhaltiger zu werden.

TOMRA Collection ist Teil der TOMRA-Gruppe, die sensorbasierte Lösungen für optimale Ressourcenproduktivität entwickelt und eine führende Position in der Ressource Revolution einnehmen will. Die Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter und ist an der Osloer Börse notiert (OSE: TOM).

Weitere Informationen finden sich auf LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EPOS Marketing UG für TOMRA Collection

Frau Stephanie Sommer

Mauerstraße 52

40476 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.tomra.com/de

email : stephanie.sommer@epos-marketing.com

.

Pressekontakt:

EPOS Marketing UG für TOMRA Collection

Frau Stephanie Sommer

Mauerstraße 52

40476 Düsseldorf

fon ..: –

web ..: https://www.tomra.com/de

email : stephanie.sommer@epos-marketing.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sonja Berger bietet Unterstützung für Senioren in Thierhaupten und Umgebung INSYS icom wählt CITIC Telecom CPC als Partner für Expansion nach Asien und China