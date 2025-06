ToolsGroup erhält von der QKS Group eine bessere Bewertung in Bezug auf probabilistische Einzelhandelsprognosen und proaktive Orchestrierung als Mitbewerber

Anerkannt für die Umsetzung von Prognosen in skalierbare, automatisierte Maßnahmen, unterstützt ToolsGroup die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette in Zeiten der Marktvolatilität

BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 11. Juni 2025 / ToolsGroup, ein weltweit führender Anbieter von Software für die Planung und Optimierung von Lieferketten, wurde kürzlich in einem Review von QKS mit dem Titel The Retail Forecasting Gap – Why probabilistic Forecasting is Retails Mandatory Upgrade zum Branchenführer ernannt. Bei dem Review werden Anbieter im Hinblick auf ihre Fähigkeit bewertet, probabilistische Prognosen zu liefern – eine Fähigkeit, die laut QKS nicht länger einen strategischen Vorteil darstellt, sondern die Mindestanforderung für die Bedarfsplanung im Einzelhandel und die Resilienz der Lieferkette ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79939/ToolsGroup_110625_DEPRcom.001.png

ToolsGroup zeichnet sich nicht nur durch bessere Vorhersagen aus, sondern auch durch eine echte End-to-End-Nachfrageorchestrierung. Die fortschrittliche Demand-Engine generiert eine vollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung für jede SKU-Standort-Zeit-Kombination und nutzt maschinelles Lernen und Echtzeit-Marktsignale, um intelligentere und schnellere Entscheidungen zu ermöglichen.

In einem Umfeld, in dem die Volatilität im Einzelhandel eine Konstante ist und Vorhersagen schwer zu treffen sind, zeichnet sich ToolsGroup dadurch aus, dass es probabilistische Prognosen nicht nur informativ, sondern auch umsetzbar macht“, so Dharun R, Analyst bei der QKS Group. Der Unterschied zu anderen Anbietern besteht in der Möglichkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Echtzeit in Lagerbestände und Bestandsauffüllungen zu übersetzen. Es wird nicht nur die Nachfrage prognostiziert, sondern auch koordiniert. Für Einzelhändler, die Agilität, Ausfallsicherheit und Automatisierung in großem Maßstab suchen, stellt ToolsGroup den Maßstab dar.

Darüber hinaus lernt und passt sich das System der ToolsGroup kontinuierlich an, reduziert menschliche Fehler und ermöglicht eine autonome und skalierbare Ausführung der Lieferkette. Während Mitbewerber einfach nur Möglichkeiten berechnen, wandelt ToolsGroup Erkenntnisse automatisch in Maßnahmen um, um die Supply Chain-Planung zu verbessern.

Wir fühlen uns geehrt, von QKS für die erfolgreiche Umsetzung probabilistischer Prognosen anerkannt zu werden, so Kevin Young, CMO und EVP of Growth bei ToolsGroup. Selbst unter idealen Bedingungen ist der Betrieb einer Lieferkette eine Herausforderung und die zunehmende Komplexität und Volatilität erschweren dies nur noch zusätzlich. ToolsGroup ermöglicht es Unternehmen, sowohl die Nachfrage als auch das Angebot mithilfe probabilistischer Modellierung und präskriptiver KI zu steuern und Ergebnisse mit Sicherheit zu liefern.

Weitere Informationen finden Sie im vollständigen QKS Review und im begleitenden Video:

– QKS Review: The Retail Forecasting Gap – Why Probabilistic Forecasting is Retail’s Mandatory Upgrade

– Expert Edge Video

Über QKS Group

QKS Group – ehemals Quadrant Knowledge Solutions – ist ein globales Beratungs- und Forschungsunternehmen, das mehr als 220 Technologiemärkte verfolgt und Innovatoren mit wachstumsorientierter Marktintelligenz befähigt und Anwender bei der Auswahl und Implementierung der richtigen Lösungen für die digitale Transformation unterstützt. Verankert in unserem proprietären LEAP Framework, das Mentorenführung mit einem Ethos Close the Research Loop verbindet, verwandeln wir fundiertes Branchenwissen und zukunftsweisende Erkenntnisse in umsetzbare Strategien und messbare Geschäftsergebnisse.

Über ToolsGroup

Die innovativen KI-gestützten Lösungen von ToolsGroup bieten Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen und Herstellern die Möglichkeit, auch unsichere Situationen in der Lieferkette zu meistern. Unsere Tools für die Einzelhandels- und Lieferkettenplanung eröffnen eine neue Ebene der intelligenten Entscheidungsfindung und ermöglichen wichtige Verbesserungen im Betrieb in puncto Prognosegenauigkeit, Leistungserbringung und Bestandsverwaltung. Das sorgt für Zufriedenheit bei den Kunden und hilft beim Erreichen der wichtigsten Finanz- und Nachhaltigkeits-KPIs. Bleiben Sie mit ToolsGroup über LinkedIn und YouTube in Kontakt oder besuchen Sie die Webseite www.toolsgroup.com.

Medienkontakte

QKS Group

Shraddha Roy

PR & Media Relations

shraddha.r@qksgroup.com

ToolsGroup

Escalate PR für ToolsGroup

toolsgroup@escalatepr.com

QUELLE: ToolsGroup

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HYTN erhält ersten internationalen Auftrag für GMP Vape-Kartuschen Alle gemeinsam erfolgreich heißt Vielfalt nutzen – wie Diversität alle erreicht und begeistert