Chinas Wirtschaftsförderung 2021

Berlin-Harbin-Shanghai-Qingdao: China boomt. Das Land ist erwartungsgemäß erheblich gestärkt aus der Covid-Krise hervorgegangen, obwohl diese noch einige Zeit belasten wird. Neue Belastungen kommen durch die veränderte internationale Lage hinzu. Gleichwohl bedingen diese eine weiterhin konzentrierte Rückbesinnung auf den nationalen Markt und das ungeheure Kundenpotenzial Chinas sowie der Nachbarländer. Die lokalen Wirtschaftsfördergesellschaften strotzen vor Kraft und bieten je nach Region viele neue Anreize für ausländische Firmen an, die sich z.B. für eine Ansiedlung, eine Kooperation oder ein Projekt in China interessieren. All business is local. Das gilt auch für China. Der Wettbewerb der lokalen Anbieter um neue Ansiedlungen kommt interessierten Unternehmen sehr entgegen. Dabei existieren erhebliche regionale Unterschiede:

Um den nach wie vor von der Schwerindustrie der Anfangsjahre geprägten Nordosten (Heilongjiang, Jinan und Liaoning) Chinas dynamisch zu entwickeln, setzen die Entscheidungsträger auf die Nutzung der enormen Ressourcen der bereits hoch entwickelten Provinzen des Südens. Gemeinschaftsprojekte mit Partnern aus dem europäischen Ausland erhalten dort sehr günstige Ansiedlungsbedingungen.

Der z.B. von Nanjing bis Shanghai reichende „Großraum“ in China, besser als „Greater Shanghai“ bekannt, empfiehlt sich derzeit erneut als eine besondere Region. Lange war man satt und meinte, nur noch strukturell zu fördern. Derzeit wird diese Haltung relativiert und neue Fördermittel laden fast konkurrenzlos zu Überlegungen ein. Interessant ist dabei, dass selbst Taicang wieder aktiv wirbt und auf die Tradition bei der Ansiedlung deutscher Unternehmen verweist.

Beispiele:

– Mietfreiheitsregelungen: Stadtregierungen bieten Räume, Büros und Industrieflächen je nach Verhandlung auf Zeit nicht nur mietfrei an, sondern beteiligen sich an den Kosten der Investition und Ausstattung. Naturgemäß nicht gänzlich umsonst, jedoch in Abhängigkeit vom Miet- oder „Pachtvertrag“ auf einen „Zeitraum x“ Mietfreiheit.

– F&E-Subventionen: Während der Bau- und Entwicklungszeit gewähren Partei A Partei B Subventionen für F&E-Investitionen in Höhe von bis zu 30 % der tatsächlich angefallenen FuE-Ausgaben, wobei der jährliche Zuschussbetrag Obergrenzen hat. Fördermittel können je nach Bedarf einmal im Jahr beantragt werden.



– Anlagen und Betriebsmittelförderung: Während der Bau- und Entwicklungszeit werden Zuschüsse für den Kauf von F&E-Geräten für das Unternehmen in Höhe von 20 % der tatsächlich angefallenen Kosten, wobei der kumulierte Zuschuss auf 10 Millionen Yuan begrenzt ist, bereitgestellt.

– Mitarbeiter und Talentförderung: Während der zu verhandelnden Aufbauphase können Mitarbeiter Steuerfreistellungen bis zu 100% bei der Einkommensteuer (nicht mehr als 10 % der Gesamtzahl der lokalen Mitarbeiter mit einem Jahresgehalt von mehr als 400.000 Yuan). Wohnraum kann für eine zu verhandelnde Anzahl von Führungskräften mietfrei zur Verfügung gestellt werden.

– Umsatz- und Erfolgsanreize: In Abhängigkeit von Umsatz, Steuerlast und Entwicklung bietet Vater Staat ein komplexes Bonussystem an, wonach Zuwendungen/Rückerstattungen beansprucht werden können. Beispiel: Bei einem Umsatz von 20 Mio RMB fließen dem Unternehmen als Anreiz und Förderung direkt an das Unternehmen zurück.

– Weitere finanzielle Unterstützung: Nach der Gründung können Unternehmen entsprechend dem Fortschritt und dem tatsächlichen Entwicklungsbedarf „High-Tech-Kredite“ zur Verfügung gestellt werden. Allerdings gibt es Deckelungen.



– Partner- und Vertriebshilfe: Die lokalen Wirtschaftsförderungen unterstützen akiv bei der Auftragsakquisition sowie bei der Kundensuche.

– Gründungshilfe administrativ: Unterstützung bei Firmenanmeldung, Steueranmeldung, Bankkontenerrichtung (sehr viel einfacher und schneller als in Deutschland), Zoll, Ressourcenvermittlung.

