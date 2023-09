Top Employers 2023 Zertifizierungsbekanntgabe im September

Wir sind stolz, Ihnen die neuen zertifizierten Top Employers 2023 zu präsentieren

Im Januar dieses Jahres wurden die 2023 zertifizierten Top Employers für ihre herausragenden HR-Strategien und Personalpraktiken ausgezeichnet. Wir sind stolz, bekannt geben zu können, dass zusätzlich zu diesen Organisationen weitere 122 Top Employer – davon 7 Unternehmen aus dem DACH-Markt – in die Gemeinschaft der Top Employer aufgenommen wurden.

Das Top Employers Institute ist die globale Behörde für die Anerkennung von Spitzenleistungen in Hinblick auf Personalpraktiken. Unternehmen, die am Zertifizierungsprogramm des Top Employers Institute teilnehmen, werden validiert, zertifiziert und als bevorzugter Arbeitgeber anerkannt.

2023 zertifizierte das Top Employers Institute über 2200 Organisationen in 122 Ländern/Regionen. Diese zertifizierten Top Employer wirken sich positiv auf das Leben von über 9 Millionen Mitarbeitern weltweit aus.

Das Zertifizierungsprogramm des Top Employers Institute bewertet die Personalpraktiken der teilnehmenden Unternehmen anhand der unabhängig geprüften und faktenbasierten HR Best Practices Survey, die sechs Bereiche und 20 Unterthemen abdeckt: Steer, Shape, Attract, Develop, Engage und Unite.

2022 und 2023 war die Rückkehr zur „Normalität“ für viele Organisationen schwieriger als erwartet. Vielfach wurde angenommen, dass die Herausforderungen der letzten Jahre hinter uns lägen, dies war jedoch nicht der Fall. Überall auf der Welt müssen Unternehmen beweisen, dass sie den sich wandelnden Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter und der Welt um sie herum gerecht werden wollen.

David Plink, CEO des Top Employers Institute, bemerkte dazu: „Die Turbulenzen, die in den letzten Jahren auf die Arbeitnehmerschaft eingewirkt haben, veranlassten viele Unternehmen dazu, ihre Herangehensweise an die sich verändernde Dynamik der Arbeit zu überdenken. Doch trotz all dieser Veränderungen haben die zertifizierten Top Employers weiterhin alles getan, um ihre hervorragenden Personalpraktiken am Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten.“

Diese neu zertifizierten Top Employers werden Teil einer Gemeinschaft von Organisationen auf der ganzen Welt, die sich bemühen, den sich wandelnden Bedürfnissen der Arbeitnehmer gerecht zu werden: Fresenius Kabi Österreich und Schweiz, Dirk Rossmann GmbH, Volkswagen AG, Vossloh AG, STARK Deutschland GmbH und Bechtle AG.

Im Jahr 2023 hat das Top Employers Institute mit zertifizierten Top Employers zusammengearbeitet, um Top Employers Inspire 2023, den World of Work Trends Report 2023 und mehrere andere überzeugende Veranstaltungen und Berichte über die neuesten Trends in der Personalpraxis hervorzubringen.

Sehen Sie hier für die vollständige Liste der Top Employers 2023: https://www.top-employers.com/en/lp/announcement-september/

Weitere Informationen unter: https://www.top-employers.com/en/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Top Employers Institute

Frau Lotte Lemke

Schirmerstraße 76

40211 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.top-employers.com/de/

email : lotte.lemke@top-employers.com

Über das Top Employers Institute:

Über das Top Employers Institute:

Das Top Employers Institute ist die globale Behörde für die Anerkennung von Spitzenleistungen in Hinblick auf Personalpraktiken. Wir helfen, diese Praktiken zu beschleunigen, um die Arbeitswelt zu bereichern.

Top Employers Institute. For a better world of work.

Top Employers Institute. For a better world of work.

